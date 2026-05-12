撐不到2年！ 乾杯燒肉墾丁店5／14最後營業 業者親吐「熄燈原因」 饕客想吃只能跑「這處」
墾丁觀光潮再度敲響警鐘？ 在台灣餐飲界屹立不搖26年的「乾杯燒肉居酒屋」，去年(2025)才高調插旗國境之南，不料僅經營短短一年多，竟傳出將於5月14日正式熄燈，消息一出引發老饕與在地民眾一陣驚呼：「真的收太快了！」
去年3月，乾杯集團第17家分店強勢進駐墾丁，選址於精品渡假飯店「Hotel dùa」一樓，坐落精華地段，步行到墾丁大街僅需1分鐘。該店占地81坪，擁有多達88個客席，且地理位置絕佳，當初更特別推出多款西班牙風味調酒搶客，被外界視為帶動當地高端餐飲的領頭羊。
然而，隨著墾丁觀光人潮持續下滑，乾杯集團對此證實，此次歇業是基於「整體營運績效與資源配置」考量，未來營運重心將重新調整，聚焦於都會核心商圈及具優勢的據點，以提升整體經營效益。
「乾杯燒肉居酒屋」在2026年初才迎來史上最大菜單改版，甚至祭出A5和牛莎朗近5折的震撼價。隨著乾杯墾丁店於5/14畫下句點，也意味著南台灣的版圖縮減。熄燈之後，想念乾杯熱鬧氣氛與A5和牛美味的粉絲，未來也只能前往「台南三井店或台南南紡店」品嚐。
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