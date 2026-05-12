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不說以為是日本！高雄隱藏版「鳥居+金黃阿勃勒」同框 還有「繪馬牆、整排旗幟」拍出日系美照免出國

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
2026/5/9拍攝。圖／IG@yiciguo/授權
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以為是在日本！寺廟裡不只有「鳥居」，還有滿滿的金黃阿勃勒，同框起來超級美，令不少人讚「台灣竟然有這麼日系的場景」、「整個好日系」。

2026/5/9拍攝。圖／IG@yiciguo/授權
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2026/5/9拍攝。圖／IG@yiciguo/授權
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高雄隱藏版景點！高雄楠梓這座「法雨山慈雲寺」深藏不露，披金石象帶來一種東南亞風情，而寺廟內卻有超日系「鳥居」與和風建築，以及十分搶眼的金黃阿勃勒，隨手取景都是如畫般的景緻，搭配繪馬牆、整排旗幟點綴，讓人有瞬移日本的錯覺。

2026/5/9拍攝。圖／IG@yiciguo/授權
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2026/5/9拍攝。圖／IG@yiciguo/授權
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2026/5/9拍攝。圖／IG@yiciguo/授權
2026/5/9拍攝。圖／IG@yiciguo/授權

部落客伊茲分享，「阿勃勒還沒完全滿開 但已經可以拍了」，適合在近期找時間安排走訪。她同時也補充，「寺廟內供奉觀音與大黑天，即使不是信徒也能入內參觀，也可以買繪馬祈願」。

2026/5/9拍攝。圖／IG@yiciguo/授權
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2026/5/9拍攝。圖／IG@yiciguo/授權
2026/5/9拍攝。圖／IG@yiciguo/授權

此外，有不少內行人打卡後分享「阿勃勒盛開了」、「佛門聖地，很清優，城市裡鬧中取靜的好地方」，如有前往也請記得輕聲細語並注意參拜禮儀。

法雨山慈雲寺

地址：高雄市楠梓區楠梓新路309號

開放時間：6:30-17:30

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阿勃勒 高雄旅遊 攝影景點 鳥居 隱藏版

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