不說以為是日本！高雄隱藏版「鳥居+金黃阿勃勒」同框 還有「繪馬牆、整排旗幟」拍出日系美照免出國

來到澎湖，除了花火節與跳島行程，其實還有一個很值得安排的體驗，就是潛水！對於喜歡海洋活動的人來說，澎湖不只有清澈的海水與多樣生態，還有各種不同風格的潛水、水上行程，從初學者體驗潛水，到進階船潛、自由潛水，甚至結合美人魚拍照、海底郵筒等特色玩法，都能讓旅程多一點記憶點。 如果你的困擾是不知道該選哪一間潛水店，或擔心安全、教學品質與整體體驗，其實每一間潛店都有不同定位與適合族群，七分之二的探索這次整理 3 間澎湖潛水推薦，從行程特色、教練專業度到實際體驗感受一次分享，幫助你更快找到適合自己的潛水方式，讓這趟澎湖之旅不只在海面上，更能深入海底世界！

2026-05-09 10:00