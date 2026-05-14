夏天就是要玩水！直擊「這座海島」珊瑚礁秘境，浮潛美景太驚艷

【文・KKday旅遊生活誌】

一到夏天，腦海裡自動浮現的就是陽光、海風，還有跳進海裡的那一瞬間清涼感。如果說台灣最適合「瘋玩水」的地方，那一定少不了澎湖！這裡不只是海島度假勝地，更藏著讓人一眼驚呼的珊瑚礁秘境——只要戴上面鏡、潛進海裡，就像闖進另一個世界。這個夏天，不需要飛很遠，就能徹底沉浸在一片藍色的療癒海洋裡～

離島一日遊

大倉島一日遊

澎湖大倉島上居民不多，是個十足的秘境島嶼，搭配了多種海上活動讓你選擇，不論是香蕉船、趴趴艇、大力水手、獨木舟、海戰車，都等你來挑戰！配合潮汐也有不同的海洋體驗可以選擇，讓你更深入了解大倉島，中午更是有當地特色海鮮大餐讓你可以大快朵頤，那個海鮮粥真的千萬不要錯過，一整天都幫你安排的妥妥的，而且兩張小朋友就有找真的是CP值超高！

東海一日遊

東海多以生態旅遊為主的活動，除了帶你一同親近海洋，體驗獨一無二的浮潛餵食秀，當然還有好玩刺激的水上活動，玩累了就來趟「台版馬爾地夫」白沙細緻導覽，不用出國就有浪漫美景，帶你認識員貝後山景點：澎澎島及鳥嶼，上島的行程非常豐富，讓你可以更深入了解澎湖群島的特色及美。中午在島嶼的餐廳還提供了漁人午餐，七菜一湯滿足你的味蕾。

七美一日遊

去澎湖玩如果七美島的話就跟沒去一樣啊！島上最知名的經典遊程雙心石滬、小台灣一定要打卡的，再來就是在澎湖最美的浮潛聖地月鯉灣浮潛啦，​​月鯉灣海灘上佈滿白色珊瑚碎屑，搭上遠方黑色的玄武岩石，讓整個沙灘看起來更為潔白，由專業教練帶領大家探索海底美景，白色的珊瑚碎屑加上湛藍的海水，真的非常美麗，對於第一次接觸浮潛的人來說也是個入門的好選擇喔！

浮潛景點

忘憂島

忘憂島本島又稱為「頭巾嶼」，獨特的點在於遊客能在全台唯一海洋國家公園「南方四島」的海域進行水上活動，因為島上無人居住，所以附近幾乎沒有什麼人為破壞及污染。完整的珊瑚礁生態及豐富的海中美景，更有海中薰衣草森林之稱，由於位在國家公園的範圍內，因此如果要登島的話是無法自己去，而是需要事先申請或是透過旅行平台的行程才可以一探究竟。

七美島

說到澎湖的離島群中，七美島是非常有知名度的小島之一，島上最知名的大概就是雙心石滬、小台灣以及七美人塚等等，島雖然不大，但夏天去的話太陽很～～大，所以非常建議可以租摩托車輕鬆環島，另外若想要浮潛的話，七美島的月鯉灣就是個浮潛勝地，白色的海灘是由白色的珊瑚碎屑形成的，整個非常美～快去七美島拍美照當當第八美吧！

南方四島國家公園

南方四島是由位在澎湖南方的東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼合稱，由於人口外流，所以每座島上的居民數都很少，也因此開發較少，無論是自然生態、地質景觀或人文史跡等資源，都維持著原始、低污染的天然樣貌，尤其附近海域覆蓋率極高的珊瑚礁更是汪洋中的珍貴資產。

而雖然位在國家公園內，但卻允許有限度地進行水上活動，能夠這麼近距離的看到海底的珊瑚礁生態，真的是超級難得的機會呢！

大倉島

大倉島位於澎湖內海，為西嶼、白沙、馬公三島嶼環抱，素稱內海之珠，擁有魚蝦及螃蟹等豐富的潮間帶生物，在漲退潮時的面積相差有三倍之多，因此也設有多座捕魚石滬，適合民眾前往進行海釣與浮潛等活動。

農曆每月朔、望大潮時甚至可直接涉水到對岸的白沙鄉城前村，是澎湖海底步道之一，於春夏觀光季節時觀光客可涉水觀看海中生態，島上人口也不多，是個可以好好放鬆自在享受的小島。

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