農遊超市前進2026高雄國際旅展！「享玩券」買3千送5百

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026「高雄市旅行公會國際旅展」將於05/15-05/18於「高雄展覽館」盛大登場！由農業部農村發展及水土保持署指導、台灣休閒農業發展協會創立的全台線上農業旅遊專賣店「農遊超市」將進駐展場（攤位編號：D50）。

今年主打「跟著節氣去旅行」的理念，以旬時限定ｘ限定體驗，邀請全台民眾依著節氣時序，享受旅行該有的節奏，一起走入農村，「享在地、食當季、玩中學」，體驗台灣農業與自然之美。

▲「跟著節氣去旅行」以旬時限定ｘ限定體驗，邀請全台民眾依著節氣時序享受旅行節奏。 圖：農遊超市／提供

展場限定神券：買3,000元存3,500元，解鎖全台農遊

為回饋熱愛大自然與深度旅遊的旅客，「農遊超市」於旅展期間強勢推出展場限定的「農遊超市享玩券」。只要購買3,000元即可存入3,500元的超值額度，讓旅客想玩就玩、隨時出發 ！這張神券能一口氣解鎖全台超過800種以上的農遊新體驗，絕對是親子出遊、情侶約會或家族旅行的必備良伴。

▲即日起至05/31同步推出「『花』現愛妳－寵媽無上限」限時活動。 圖：農遊超市／提供

五月溫馨加碼：「花」現愛妳，寵媽無上限

除了超殺的展場優惠，適逢五月溫馨母親節，「農遊超市」同步自05/01-05/31推出「『花』現愛妳－寵媽無上限」限時活動。活動期間內購買指定行程，單筆消費滿1,000元即贈送100元農遊現金券，滿2,000元送200元，買越多送越多！今年母親節不妨帶著媽媽走進大自然，讓愛無限延續。（註：此優惠不得與其他優惠合併使用）

▲高雄「巴瓈圓農場」，推出「友善鳳梨小旅行」、「鳳梨食農之旅」特色行程。 圖：農遊超市／提供

精選高屏在地特色行程，從鳳梨田到秘境海灘

本次旅展中，農遊超市也特別推薦南台灣在地特色亮點行程：

◎高雄／巴瓈圓農場：推出450元的「友善鳳梨小旅行」及900元的「鳳梨食農之旅」。行程包含鳳梨生長環境導覽、採果體驗、鳳梨酥或果汁DIY，以及品嚐美味的在地鳳梨風味餐點。

◎屏東／大小港邊－熱帶漁林：提供350元的「月牙灣釣沙蟹」秘境尋寶體驗，以及500元的「午仔魚一夜干 DIY」。由在地達人親自帶路解說，還能將親手處理、製作的一夜干真空包裝帶回家，保鮮又便利。

▲農遊超市致力推廣永續農遊，目前有93家農遊業者通過「Plus 永續行為認證」。 圖：農遊超市／提供

推動 PLUS 永續認證，歡迎企業ESG合作洽談

「農遊超市」致力於推廣永續農遊，目前全台共有93家農遊業者通過「Plus 永續行為認證」。透過農遊體驗活動傳遞與自然共生的理念，鼓勵場域採取永續措施，打造兼具社會與環境責任的特色農遊認證場域。此外「農遊超市」也針對上市櫃企業提供專屬的 ESG 合作方案，歡迎各界企業於旅展期間前往攤位進一步洽談。

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