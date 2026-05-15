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高雄巨蛋吃什麼？這些美食絕對是演唱會補充體力第一站！

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
日和珈琲 GoodVibe Coffee、弘記肉燥飯舖。圖／IG, dailytaste_2024、IG, yuan_kseat
日和珈琲 GoodVibe Coffee、弘記肉燥飯舖。圖／IG, dailytaste_2024、IG, yuan_kseat

【FunTime小編群】近年來高雄演唱會大爆發，讓「巨蛋捷運站」成了全台追星族的聚集聖地。但其實最崩潰的往往不是散場人潮，而是狂歡後發現肚子比靈魂還要空虛啊！大家難得來高雄巨蛋一趟，與其在巷弄盲目亂走，不如先存下這篇！統統是步行就到餐廳，從捷運站出來走幾步就能開吃！

高雄巨蛋附近美食｜中式餐廳

弘記肉燥飯舖

弘記肉燥飯舖。圖／IG, yuan_kseat
弘記肉燥飯舖。圖／IG, yuan_kseat

這家絕對是巨蛋商圈的「中式顏值擔當」！誰說吃肉燥飯一定要路邊攤？弘記肉燥飯舖把傳統小吃做出米其林級的精緻感。小編私心最愛他們的「肉燥飯加半熟蛋」，濃郁滷汁配上流汁蛋黃真的太幸福！這間店翻桌速度快，對於開演前想「快、狠、準」補足體力的粉絲來說簡直是福音。加上裝潢明亮舒適，就算是一個人也能吃得超有儀式感。出捷運站走過來不用幾分鐘，絕對是2026高雄巨蛋美食裡必吃項目之一！

小編小提醒：雖然弘記翻桌很快，但遇到尖峰時段人潮還是很驚人！建議大家避開正中午或晚上六點的時段，或是選擇外帶吃也一樣美味。

營業時間：11:30-15:00、16:30-22:00

交通：捷運巨蛋站2號出口步行約3分鐘

地址：高雄市左營區立文路96號

享鴨 高雄裕誠店

享鴨。圖／IG, life19891414（此圖為台北忠孝東店）
享鴨。圖／IG, life19891414（此圖為台北忠孝東店）

誰說吃烤鴨一定要湊滿一桌人？王品旗下的「享鴨」完全打破這個框架！就在裕誠路上，距離巨蛋站步行不到5分鐘，這間店絕對是演唱會散場後的救贖。招牌的「招牌片皮鴨」皮脆多汁，如果是喜歡吃甜的朋友，可以試試「蘸白糖」的吃法，讓鴨油香氣在嘴裡瞬間化開，真的超邪惡！最推的是享鴨有提供「兩人／四人套餐」，讓想吃大餐的好友聚餐或小家庭也能輕鬆點餐。如果你剛在巨蛋吶喊完、體力耗盡，來這裡點份皮脆肉嫩的烤鴨配上功夫菜，保證讓你瞬間滿血復活，完全是犒賞自己的不踩雷首選！

小編小提醒：套餐份量其實非常紮實，如果是食量較小的朋友，建議在點餐時可以多斟酌一下。萬一真的不小心點太多也別擔心，沒吃完是可以打包帶回家的，隔天繼續享受美食！

營業時間：11:30-14:30、17:30-22:00

交通：捷運巨蛋站2號出口步行約3分鐘

地址：高雄市左營區裕誠路448號2樓

高雄巨蛋附近美食｜日式美食

一間手烤 明華店

一間手烤 明華店。圖／IG, wyc.xx
一間手烤 明華店。圖／IG, wyc.xx

下班後或假日想找個地方放鬆，「一間手烤」是個非常有氛圍感的選擇。這家店主打職人炭火直烤，讓每一道肉串都能帶有迷人的炭香味，是不少在地人晚餐與宵夜的心頭好。小編覺得這裡非常適合三五好友小聚，大家圍著桌子分食串燒、一邊閒聊，那種自在的氣息能讓人瞬間忘記壓力。如果你剛結束附近的活動或演唱會，想找個地方延續剛才的熱血，這裡步行可抵達的便利性超級加分的！

小編小提醒：由於這間店是許多人的聚餐首選，遇到週末或周邊有大型活動時人潮會相對集中。強烈建議提前預約座位，以免現場候位過久

營業時間：18:00-00:00（星期一公休）

交通：捷運巨蛋站2號出口步行約10分鐘

地址：高雄市鼓山區明華路238號

高雄巨蛋附近美食｜咖啡廳

日和珈琲 GoodVibe Coffee

日和珈琲 GoodVibe Coffee。圖／IG, dailytaste_2024
日和珈琲 GoodVibe Coffee。圖／IG, dailytaste_2024

「日和珈琲」以老宅懷舊復古門面聞名，比起一般快節奏的咖啡廳，這裡更像是一個讓你可以暫時與外界切換頻道的空間。小編私心推薦他們的「招牌焦糖布丁」，口感紮實且帶有微苦的焦糖香味，配上一杯手沖咖啡剛剛好。這裡不只適合朋友小聚、輕聲聊天，一個人也能吃得非常愜意，是那種會想讓人一訪再訪的口袋名單。如果你想找個地方放慢腳步、享受一段不被打擾的午茶時光，日和珈琲絕對是能讓你徹底放鬆的最佳地方！

小編小提醒：店家目前不開放電話預約。另外，店內最後點餐時間是17:30，想要前往的朋友要注意時間，以免撲空喔！

營業時間：10:00-18:00（星期一、二公休）

交通：捷運巨蛋站4號出口步行約5分鐘

地址：高雄市左營區新上街307巷2號1樓

延伸閱讀>>2026高雄巨蛋美食｜演唱會必吃9間中日式、應援咖啡廳攻略

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