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高雄六龜「山城水樂園」5月限定回歸！消費滿500元免費玩滑水道，再逛山城市集、夜間生態導覽

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／高雄觀光局提供
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隨著氣溫逐漸升高，高雄六龜夏季人氣活動「山城水樂園」正式回歸，即日起至5月24日於每週六、日在六龜寶來第二停車場限定登場。今年除了大型氣墊滑水道與親子戲水設施外，也同步規劃山城小市集、生態導覽及限量雙倍券活動，結合玩水、美食與山林旅行，成為高雄初夏親子出遊新亮點。

圖／高雄觀光局提供
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主辦單位表示，「山城水樂園」活動時間為每週六日下午1點至5點，只要於六龜在地合作店家單筆消費滿500元，即可免費入場體驗戲水設施。現場主打大型滑水道與清涼戲水區，搭配山區自然環境與溪水氛圍，吸引不少親子家庭安排假日避暑行程。

圖／高雄觀光局提供
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除了水樂園之外，現場也同步推出「山城小市集」，集結在地特色小吃、飲品與農產攤位，讓旅客邊玩水邊享受山城美食。活動期間更推出每日限量「雙倍券」，50元即可兌換100元使用額度，無論購買小吃或體驗活動都相當划算。

圖／高雄觀光局提供
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想安排更完整的一日遊或兩天一夜行程，主辦單位也加碼推出生態探索活動，包括下午2點30分的「十八羅漢山隧道生態導覽」，以及晚間7點30分登場的「寶來夜行秘境生態探索」，帶領旅客深入認識六龜自然景觀與夜間生態魅力。

圖／高雄觀光局提供
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「山城水樂園」活動自5月2日至5月24日每週六、日限定舉辦，地點位於六龜寶來第二停車場，適合親子、好友及喜愛山林旅遊的旅客安排避暑輕旅行。更多活動與導覽資訊可至報名頁面查詢。

📍活動資訊

日期：5月2日至5月24日（每週六、日）

時間：13:00－17:00

地點：高雄六龜寶來第二停車場

入場方式：六龜合作店家消費滿500元可免費入場

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