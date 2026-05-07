肉控衝了！ 「牛角燒肉食堂」進駐高雄左營環球　開幕優惠全單88折 一個人也能爽吃

肉控們快看過來！ 日本知名連鎖燒肉「牛角」旗下的全新店型「牛角燒肉食堂」，這回終於插旗南台灣，正式進駐左營車站商圈，不必再苦苦揪團湊人數，一個人也能爽爽開吃！

圖／牛角燒肉提供

主打個人化精緻餐飲的「牛角燒肉食堂」，選址於左營環球購物中心，看中的正是高鐵、台鐵與捷運三鐵共構的超狂人氣。這裡不僅是高雄首店，更是該品牌的「海外 2 號店」。

「牛角燒肉食堂」全店菜單涵蓋了經典日式醬汁搭配現烤鮮美肉片的「特製燒肉定食」、肉量滿滿的「飽足感燒肉丼」、熱騰騰滋味的暖胃「石鍋湯品」，以及連拉麵都吃得到。

慶祝高雄首店開幕，官方祭出超狂雙重優惠，5月8日至5月15日，凡點購任一主餐，直接享88折優惠，現省荷包超有感；加碼好禮，開幕期間點購主餐並完成結帳，再送30元優惠券乙張（數量有限，送完為止），限定5月18日至6月14日使用。

圖／牛角燒肉提供

牛角燒肉食堂 左營環球店

．開幕日期： 2026年5月8日

．地點： 環球購物中心新左營車站