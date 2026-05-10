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跟著《屏東SOLO》去旅行 解鎖「33鄉鎮」隱藏版魅力

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《屏東SOLO》第3輯正式上市。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
《屏東SOLO》第3輯正式上市。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】「屏東SOLO｜小米縣長發表簽書會ｘ33鄉鎮市集」，日前在屏東縣立圖書館總館盛大登場，活動結合新書發表、市集展售與旅遊推廣，現場湧入大批書迷、旅人與在地店家，氣氛熱絡。縣長周春米說，隨著《屏東SOLO》第3輯正式上市，象徵歷時3年的「33鄉鎮深度旅遊拼圖」圓滿完成，也為屏東觀光注入嶄新動能。

▲「屏東SOLO｜小米縣長發表簽書會ｘ33鄉鎮市集」日前在屏東縣立圖書館總館盛大登場。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲「屏東SOLO｜小米縣長發表簽書會ｘ33鄉鎮市集」日前在屏東縣立圖書館總館盛大登場。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

活動現場宛如一場小型「屏東縮影」，書中收錄的特色店家、職人品牌紛紛現身設攤，吸引不少讀者按圖索驥前來朝聖，從紙本走入真實場域，形成一股「從閱讀到旅行」的熱潮。縣長周春米出席簽書，現場排隊人潮絡繹不絕，不少民眾手持3冊書籍全套收藏，更有旅遊愛好者現場交流行程規劃，展現高度關注與支持。

縣長周春米表示，縣府推動為期3年的「屏東SOLO」旅遊專書計畫，前年、去年分別完成22個鄉鎮，今年壓軸推出最後11個鄉鎮，完整呈現33鄉鎮的人文歷史、在地美食與地理風貌。屏東擁有哈尤溪、阿朗壹古道、黑鮪魚文化觀光季，以及客庄、原鄉、農漁村等多元文化樣貌，更有恆春半島與墾丁等國際級景點，期盼透過專書引導旅人「慢慢走、好好看」，深入認識屏東的真實魅力。

活動中，各鄉鎮長也化身「最佳代言人」，親自上台推介在地特色與私房玩法，有的主打隱藏版美食，有的推薦秘境景點與節慶活動，甚至邀請民眾走訪農村體驗、漁村文化與部落生活，現場互動熱絡，笑聲不斷，成功帶動旅遊想像與參與感。

▲「33鄉鎮市集」集結各地特色品牌與職人。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲「33鄉鎮市集」集結各地特色品牌與職人。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

《微笑台灣》總監李佩書也到場力挺，表示鄉鎮是認識台灣最剛好的尺度，《屏東SOLO》重新梳理並呈現33鄉鎮的亮點，讓人看見地方的韌性與生命力。她也指出，屏東豐富的人文地景具備高度話題性與「流量密碼」，透過內容轉譯與故事包裝，吸引數萬次瀏覽，展現強勁的觀光潛力。

同步登場的「33鄉鎮市集」集結各地特色品牌與職人，每一攤位皆搭配遊程介紹，讓民眾在逛市集的同時，也能規劃下一趟旅行。現場更導入綠色交通響應好禮、「自然食器」手作體驗等互動設計，傳遞永續旅遊與環境友善理念，深化活動內涵。

屏東縣政府表示，《屏東SOLO》第三輯除可於縣府官網免費瀏覽電子書外，也已上架誠品書店、五南文化、博客來、讀冊生活、金石堂書店及屏東在地獨立書店等通路。並且強調，「屏東SOLO」不僅是一套旅遊書，更是一種旅行態度的倡議，未來將持續透過多元行銷與內容策展，推動深度旅遊發展，邀請更多人走進鄉鎮、看見屏東，感受這片土地最真實且動人的故事。更多活動內容、推薦遊程，可於「屏東 Go 好玩」臉書粉絲專頁查詢。

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