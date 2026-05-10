金門旅遊大公開！大小金門必訪打卡點攻略

【FunTime小編群】金門，是個充滿戰爭歷史的小島，戰後保留了許多歷史古蹟、文物與建築，因此成為觀光勝地～本篇，FunTime小編就要帶著大家在忙碌的生活中，放慢步調，仔細品味純樸又充滿在地風情的金門景點！

翟山坑道

翟山坑道。圖／金門觀光旅遊網

「翟山坑道」由花崗岩開挖而成，為早期戰爭時供登陸小艇搶灘運送補給用，後來經過重整，轉型成觀光坑道。坑道內非常涼爽，很適合夏天前來避暑～寬敞空曠的坑道，有如天然的音箱，每年秋季皆會舉辦坑道音樂會，樂器的演奏聲與人聲在坑道裡迴旋激盪，搭配海浪拍打在岩石的聲音，十分扣人心弦～

地址：金門縣金城鎮古崗湖東南方翟山腹

交通：搭乘公車6、台灣好行A線-水頭翟山線（需預約）至「翟山坑道」站下車，步行約1分鐘

開放時間：08:30-17:00（除夕公休）

每日固定解說時段：09:00、10:00、11:00、14:00、15:00、16:00

門票：免費

陳景蘭洋樓

陳景蘭洋樓。圖／FunTime小編群

「陳景蘭洋樓」為金門規模最大的洋樓，經歷金門數代變遷，也改變過許多用途，2003年正式登錄為金門縣歷史建築。陳景蘭洋樓純白色的外觀、精緻的雕花與對稱拱門，有如西洋古典建築，也成為許多人前來打卡的熱門景點！洋樓內多個房間皆設有早期歷史文物的展覽，二樓有個小咖啡廳，販售咖啡和飲品，坐在二樓外的走廊還能看到前方不遠處的成功海灘，風景相當優美～

地址：金門縣金湖鎮正義里成功村1號

交通：

1.搭乘公車紅1、3至「成功」、「成功二」站下車，步行約1分鐘

2.搭乘台灣好行D線-榕園太湖線（需預約）至「陳景蘭洋樓」站下車

開放時間：08:30-17:30

門票：免費

陽翟老街

陽翟老街。圖／金門觀光旅遊網

「陽翟老街」過去為金東師駐紮的軍事重鎮，也是當時軍人娛樂消費的場所。早期的商店街非常熱鬧繁榮，有金東電影院、撞球室、冰果室、理髮廳等等，但隨著軍隊撤軍，陽翟老街也逐漸沒落。一直到2014年電影《軍中樂園》前來拍攝，復刻60年代的街景，並將其保存下來，走進老街像是穿越時光隧道，回到60年代的氛圍，也因此引起了一波打卡風潮～現今許多文創小店陸續進駐，老街已又再度興盛，成為熱門的觀光景點。

地址：金門縣金沙鎮陽翟村內

交通：搭乘公車18、31、33、台灣好行B線-風獅爺主題線（下午，需預約，週六行駛）至「陽翟」站下車，步行約3分鐘

開放時間：24小時

門票：免費

新湖漁港

新湖漁港。圖／金門觀光旅遊網

「新湖漁港」為金門三大漁港之一，極具特色的消波塊景觀，讓它成為熱門IG打卡景點，起點有個小木梯，爬上後一整條灰白色的消波塊都是你的伸展台，怎麼拍怎麼美～不過各個消波塊之間有些空隙，記得要注意安全喔！一旁設有藍白色的碉堡展望亭，傍晚時到上方吹吹風，一覽漁港風景，特別浪漫～

小編小提醒：金門的公車班距比較長～建議租車比較不會延誤到行程喔！

地址：金門縣金湖鎮信義新村123號

交通：搭乘公車19繞復國墩峰上、19繞復國墩、19不繞溪邊、19回程不繞料羅新頭至「信義新村站」，步行約10分鐘

開放時間：24小時

門票：免費

南石滬公園

南石滬公園。圖／金門觀光旅遊網

「南石滬公園」有「迷你張家界」之稱，早期為挖地下花崗岩的礦場，台灣許多建物的石材皆取自這裡，停止開採後才轉為南石滬公園，園區內的石護欄有可愛的小風獅爺，再往裡面走就能看到採花崗岩留下的蓄水池，水池倒映著花崗岩壁與樹林，被稱為迷你張家界真的名不虛傳！公園旁設有兩台迷彩彩繪的大喇叭，為全球首創的喊泉設施，泉水會根據聲音的大小波動，大聲吶喊不只能紓壓還能看到泉水高噴，非常壯觀！

地址：金門縣金湖鎮四維路南石滬公園

交通：搭乘公車20繞料羅、20不繞峰上繞料羅、19繞復國墩、19回程不繞料羅新頭至「南石滬公園」站下車，步行約5分鐘

開放時間：24小時

喊泉開放時間：

夏令時間：09:00-18:00（4月到9月）

冬令時間︰09:00-17:00（10月到3月）

（週四進行設備保養維護，不對外開放使用）

門票：喊泉每次體驗收費新台幣20元，需自備零錢。

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