最強高雄港式煲仔飯！ 岡山巷弄隱藏版「港式洪記煲仔飯」前五星飯店師傅掌廚道地港味

最港味的高雄港式煲仔飯！不在什麼高檔餐廳，而是位在高雄岡山巷子內，鐵皮屋卻大排長龍的高雄煲仔飯店，港式洪記煲仔飯！主廚曾多年在五星飯店粵菜餐廳工作，粵菜手藝道地！

港式洪記煲仔飯主打砂鍋煮，帶鍋粑的好吃煲仔飯！尤其臘肉臘腸港式煲仔飯絕對必點～蒸籠點心的燒賣、鳳爪也都有水準，還有大家甘心等的現烤葡式蛋塔！就是生意真的太好，每日排隊，蠻建議大家先訂再取餐～

直接先說結論！好久沒在高雄吃到那麼到位的港式砂鍋煲仔飯了！真的相當港味啊～是我這兩年相當想念的庶民港味！！這家是許多朋友吃過大力推薦的高雄港式洪記煲仔飯！

這天開車到岡山，停好車彎入巷子後看到這家港式洪記煲仔飯，排隊人潮也太多了吧～哈哈哈，不是才剛開店十分鐘嗎！！

這種鐵皮小屋的的感覺，真的很像上次去香港找煲仔飯小店的既視感～大家為了這庶民美味都願意耐心等。

除了預定菜色，現場來的客人都要領號碼牌唷～～領的時候店家也會告知等待時間。

高雄港式洪記煲仔飯菜單

這裡的煲仔飯是砂鍋道地煮法，砂鍋煮到米快熟，再放入切好的港式臘腸與臘肉。

後來等餐時跟闆娘聊，才知道老闆之前在漢來名人坊擔任主廚，粵菜資歷豐富，從蒸籠點心到費工大菜都難不了他。

高雄港式洪記煲仔飯必點

招牌叫「煲仔飯」了，當然必點就是來一份招牌煲仔飯啊！！

臘肉臘腸煲仔飯

這鍋真的就是來洪記必點的王者！我所有來吃過的朋友都大力推薦！！一開蓋臘腸、臘肉的油香撲鼻，附上的特調醬油讓客人自己淋上～

不得不讚嘆，這個香腸、臘肉的量真的給得很大器！！而且油香有煮到砂鍋飯裡～

最棒的是米飯粒粒分明，底部還有我最愛的金黃鍋巴，咬下去酥脆卡滋超療癒。拌上帶點甜鹹的港式醬油，每一口都又香又有層次，油脂滲進米飯裡真的太犯規，完全停不下來！

粉蒸排骨煲仔飯

這鍋走一個香氣派，粉蒸排骨的米粉香整個巴在肉上，蒸到超入味又軟嫩，加上南瓜的自然甜味點綴，

讓整體多了一點溫潤感～

洪記煲仔飯也有多樣蒸籠點心，我們這天也點了幾樣來吃！

雜醬豆豉鳳爪

這道真的拜託一定要點！鳳爪尺寸超誇張大隻，燉到整個軟爛入味，豆豉跟醬香很濃郁，是很道地的港味～

鮮蝦豬肉燒賣

外皮薄嫩，內餡豬肉扎實又帶點彈性，咬下去肉汁會微微滲出來，搭配蝦子的鮮甜，整體口感層次很有感。

港式小籠湯包

港式小籠湯包咬開瞬間湯汁直接流出來，記得小心燙！內餡豬肉鮮甜不腥，搭配那熱湯汁的很療癒

麻辣紅油抄手

抄手超大一顆！紅油香氣很迷人，入口先是微麻再慢慢堆疊辣感，後勁有感。裡面的肉餡紮實帶汁，印象蠻深刻的。

港式炸豬扒雲南米線

炸豬扒外層酥脆，裡面肉質還保有嫩度，不會乾柴。

米線吸滿高湯精華，滑順好入口，特別喜歡裡頭的腐皮卷～

葡式蛋塔

現點現烤真的差很多！一上桌還熱熱的，奶香與塔皮香氣撲鼻而來～～

內餡滑嫩綿密，奶香濃郁但不膩，咬下去外酥內嫩的反差超療癒，後來有點後悔只點兩顆～

芋頭西米露（假日限定）

這碗甜點很可以當完美收尾！芋頭香氣自然又濃郁，還能吃到綿密的芋頭顆粒。西米露Q彈滑順，搭配椰奶的奶香，整體甜度剛剛好不會膩口。

最後，吃港式美食想配個港式飲料，檸檬可樂和鹹檸七這裡也有喔！

港式洪記煲仔飯評價/用餐心得

洪記煲仔飯不走華麗精緻粵菜，而是很街邊的港味庶民小店熟悉感。這天吃煲仔飯的辣味香與米飯，香氣迷人的燒賣、鹹香入味的鳳爪，全部都很港、很直球。最後再用葡式蛋塔和芋頭西米露收尾，吃完是直呼爽快的滿足感，加上價格平實，也難怪只要營業都是排隊人潮滿滿！推薦給大家～

地址：高雄市岡山區大仁北路386巷17之1號

電話 0989-047662

營業時間 11:00-14:00、17:00-20:30（週二、週五店休）

料理每日手工現做，數量有限，售完即止。

煲仔飯現點現做需等候，建議提前預訂～

line帳號預定：fa8888

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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