屏東竹田半日遊這樣玩！不用趕行程、超級放鬆 跟著這條路線走起來

蠻多高屏朋友假日都喜歡到客家文化濃厚的屏東竹田走走！尤其是竹田車站周邊～我們家這幾年就來過竹田車站附近逛逛、吃吃美食好幾次。分享給大家悠閒步調的竹田美食景點半日遊，最輕鬆、不用曬太多太陽，又可以吃到好吃竹田美食的玩法！包含竹田車站、豆油伯釀造廠吃冰、竹田最有名的客家鹹湯圓、老屋咖啡廳豐明園武藏咖啡，跟老夫子作者彩繪村！整條路線就是吃、拍、耍廢，完全不用趕行程，超級放鬆～

屏東竹田豆油伯吃冰淇淋

高雄跟屏東，基本上沒什麼冬天，所以這幾年每次來竹田車站，幾乎都是近30度，我們停好車都直接衝豆油伯屏東竹田展示館，不買醬油，而是吃冰！！！

豆油伯的霜淇淋是天然無添加，每一陣子口味不太依樣。這次去吃黑豆漿口味！不過，若只是黑豆漿口味也還好⋯⋯

是還可以加現場的豆油伯醬油、辣醬，超有趣的搭配～～

展示館的優點就是醬油都可試味道，不用像在賣場一樣盲買～

竹田豆油伯純釀醬油

地址：屏東縣竹田鄉豐振路2-8號

電話號碼：08 771 1116

營業時間：9:00-17:00

竹田車站散策

竹田車站是台鐵屏東少數保留完整的日治時期木造車站，建於 1919 年（原名「頓物驛」），採日式傳統「四柱造」家屋建築，設有防蟲防濕的梯形水泥底座。現已登錄為歷史建築。

現在竹田車站還有在使用，但旅客進出已改到一旁的新車站。原本的木造車站有提供大張車票、站長帽等等讓客人拍照打卡。

連同竹田車站的竹田驛園腹地廣大，且樹木多、很適合午後在這散步。

竹田車站

地址：屏東縣竹田鄉履豐村豐明路29號

53年竹田客家鹹湯圓大鍋菜

這是我們在車站遇到的阿北，推薦的竹田在地小吃。平日中午時間生意也超好！

這天點了店家招牌大鍋菜、客家鹹湯圓和麻醬湯麵，三樣都非常不錯。

但尤其喜歡客家鹹湯圓！皮的糯米Ｑ度剛剛好，豬肉餡有油蔥香～

竹田鹹湯圓（53年老店）

地址：屏東縣竹田鄉中正路116之2號

電話：087712676

營業時間：7:00-13:30（週三、四公休）

竹田車站秘境咖啡館：豐明園武藏咖啡

吃完午餐，來到這次竹田車站周邊最期待的風明園武藏咖啡！之前來過的朋友跟我大推特推～

豐明園曾是前議員曾勤華的房子，老屋曾荒廢多年，咖啡館老闆不忍其老屋毀壞，2015年起花了兩年時間依循老屋古法修繕，保留了當年老屋輪廓，並加入台灣50年代的懷舊布置和老件傢俱。

咖啡店老闆是浪漫的性情中人，這天點的每一杯飲料都有庭園內現摘的香草、花卉搭配，手沖咖啡和選的甜點也都非常好吃，讓人驚喜連連的一間店！

豐明園武藏咖啡

地址：屏東縣竹田鄉豐明路8號（竹田車站步行約2分鐘）。

營業時間：每日 14:00–18:00（每週五固定公休）

老闆一人經營，有時會因事外出或身體不適而不定期休息，建議前往前先撥打08-7712511確認。

竹田鄉農會買蜂蜜檸檬乖乖

這個是當天從豐明園出來經過，發現有乖乖自動販賣機，然後～竟然有竹田限定口味蜂蜜檸檬乖乖，直接買一包來吃哈哈哈！

竹田鄉農會

地址：屏東縣竹田鄉豐明路6號

屏東竹田老夫子彩繪村

離竹田車站開車大約10分鐘，有老夫子第二代王澤，親手彩繪的壁畫房子。而之所以特地到屏東美崙村作畫，就是因為王澤的太太是美崙人，為了回饋家鄉，將好幾間房子彩繪。

彩繪圖案非常生動繽紛，遇上午後好天氣好非常好拍！！

竹田老夫子作者親筆彩繪村

地址：屏東縣竹田鄉通明路16巷40號911

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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