快訊

民眾黨立委今午起輪班守議場 為確保明順利表決軍購案、醫療法

網紅女警翻車？曬「胸部靠桌」片悼念台南女警挨轟 分局調查議處

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東竹田半日遊這樣玩！不用趕行程、超級放鬆 跟著這條路線走起來

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

udn走跳旅遊／美食好芃友

蠻多高屏朋友假日都喜歡到客家文化濃厚的屏東竹田走走！尤其是竹田車站周邊～我們家這幾年就來過竹田車站附近逛逛、吃吃美食好幾次。分享給大家悠閒步調的竹田美食景點半日遊，最輕鬆、不用曬太多太陽，又可以吃到好吃竹田美食的玩法！包含竹田車站、豆油伯釀造廠吃冰、竹田最有名的客家鹹湯圓、老屋咖啡廳豐明園武藏咖啡，跟老夫子作者彩繪村！整條路線就是吃、拍、耍廢，完全不用趕行程，超級放鬆～

屏東竹田豆油伯吃冰淇淋

高雄跟屏東，基本上沒什麼冬天，所以這幾年每次來竹田車站，幾乎都是近30度，我們停好車都直接衝豆油伯屏東竹田展示館，不買醬油，而是吃冰！！！

豆油伯的霜淇淋是天然無添加，每一陣子口味不太依樣。這次去吃黑豆漿口味！不過，若只是黑豆漿口味也還好⋯⋯

是還可以加現場的豆油伯醬油、辣醬，超有趣的搭配～～

展示館的優點就是醬油都可試味道，不用像在賣場一樣盲買～

竹田豆油伯純釀醬油

地址：屏東縣竹田鄉豐振路2-8號

電話號碼：08 771 1116

營業時間：9:00-17:00

竹田車站散策

竹田車站是台鐵屏東少數保留完整的日治時期木造車站，建於 1919 年（原名「頓物驛」），採日式傳統「四柱造」家屋建築，設有防蟲防濕的梯形水泥底座。現已登錄為歷史建築。

現在竹田車站還有在使用，但旅客進出已改到一旁的新車站。原本的木造車站有提供大張車票、站長帽等等讓客人拍照打卡。

連同竹田車站的竹田驛園腹地廣大，且樹木多、很適合午後在這散步。

竹田車站

地址：屏東縣竹田鄉履豐村豐明路29號

53年竹田客家鹹湯圓大鍋菜

這是我們在車站遇到的阿北，推薦的竹田在地小吃。平日中午時間生意也超好！

這天點了店家招牌大鍋菜、客家鹹湯圓和麻醬湯麵，三樣都非常不錯。

但尤其喜歡客家鹹湯圓！皮的糯米Ｑ度剛剛好，豬肉餡有油蔥香～

竹田鹹湯圓（53年老店）

地址：屏東縣竹田鄉中正路116之2號

電話：087712676

營業時間：7:00-13:30（週三、四公休）

竹田車站秘境咖啡館：豐明園武藏咖啡

吃完午餐，來到這次竹田車站周邊最期待的風明園武藏咖啡！之前來過的朋友跟我大推特推～

豐明園曾是前議員曾勤華的房子，老屋曾荒廢多年，咖啡館老闆不忍其老屋毀壞，2015年起花了兩年時間依循老屋古法修繕，保留了當年老屋輪廓，並加入台灣50年代的懷舊布置和老件傢俱。

咖啡店老闆是浪漫的性情中人，這天點的每一杯飲料都有庭園內現摘的香草、花卉搭配，手沖咖啡和選的甜點也都非常好吃，讓人驚喜連連的一間店！

豐明園武藏咖啡

地址：屏東縣竹田鄉豐明路8號（竹田車站步行約2分鐘）。

營業時間：每日 14:00–18:00（每週五固定公休）

老闆一人經營，有時會因事外出或身體不適而不定期休息，建議前往前先撥打08-7712511確認。

竹田鄉農會買蜂蜜檸檬乖乖

這個是當天從豐明園出來經過，發現有乖乖自動販賣機，然後～竟然有竹田限定口味蜂蜜檸檬乖乖，直接買一包來吃哈哈哈！

竹田鄉農會

地址：屏東縣竹田鄉豐明路6號

屏東竹田老夫子彩繪村

離竹田車站開車大約10分鐘，有老夫子第二代王澤，親手彩繪的壁畫房子。而之所以特地到屏東美崙村作畫，就是因為王澤的太太是美崙人，為了回饋家鄉，將好幾間房子彩繪。

彩繪圖案非常生動繽紛，遇上午後好天氣好非常好拍！！

竹田老夫子作者親筆彩繪村

地址：屏東縣竹田鄉通明路16巷40號911

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

udn走跳旅遊

追蹤

相關新聞

屏東竹田半日遊這樣玩！不用趕行程、超級放鬆 跟著這條路線走起來

udn走跳旅遊／美食好芃友 蠻多高屏朋友假日都喜歡到客家文化濃厚的屏東竹田走走！尤其是竹田車站周邊～我們家這幾年就來過竹田車站附近逛逛、...

高雄人的口袋名單！「乾鍋鴨頭」一鍋兩吃 上海菜、粵菜、台菜一次到位

udn走跳美食／美食探險家Miss V 高雄人的口袋名單～屹立不搖15年的經典好滋味！這次春酒我們直接約在左營的大宅門乾鍋鴨頭。

高雄前鎮「超人氣伴手禮」！一吃會愛上的「波士頓派蛋糕」，抹茶超抹、可可超濃

udn走跳美食／吃貨閔爸 台南超人氣的伴手禮，十月甜波士頓派，是我目前吃過最理想的波士頓派蛋糕。

澎湖假期首選：網民激推的超美飯店與民宿清單

【FunTime小編群】2026澎湖花火節將於5/4–8/25舉辦，連續4月每週都有煙火秀，一定會帶給大家前所未有的視覺震撼！本期小編為大家精選幾間適合花火節期間入住的住宿清單，...

高雄超夯「越南烤雞王」！烤雞就要「沾粉吃」 母親節優惠＋檸檬塔限定開賣

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 在高雄想吃烤雞，其實不難，但如果你跟貪吃鬼熊熊一樣，吃過幾次之後開始覺得「怎麼都差不多」，...

蘭嶼特色料理、名產分享，吃飽喝足再把飛魚伴手禮帶回家！

蘭嶼，以其豐富的海洋資源及獨特的達悟族文化聞名，因為這些文化也衍伸出了許多蘭嶼特色料理、伴手禮，到了蘭嶼想嚐點當地特色？離開前想要帶點什麼卻不知從何下手？FunTime小編今天幫大家通通整理好了，一起

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。