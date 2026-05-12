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夏天就是要去墾丁！私藏墾丁秘境大公開

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價
小巴里島岩、樹夏飲事。圖／IG, ivyx_x、IG, jieyuguo
小巴里島岩、樹夏飲事。圖／IG, ivyx_x、IG, jieyuguo

【FunTime小編群】墾丁，台灣的玩水勝地，曾經因為國片海角些許號轟動一時，如今已變成夏天進行水上活動的熱門景點。乾淨美麗的沙灘、純樸的在地小吃、充滿原創設計的市集，這邊FunTime小編要來介紹一些省錢玩墾丁的秘境景點及美食，一起來看看吧。

墾丁景點推薦

墾丁鹿ㄦ島水豚生態園區

墾丁鹿ㄦ島水豚生態園區。圖／IG, yuchiii.c
墾丁鹿ㄦ島水豚生態園區。圖／IG, yuchiii.c

墾丁鹿ㄦ島水豚生態園區。圖／IG, good83826
墾丁鹿ㄦ島水豚生態園區。圖／IG, good83826

想看可愛動物的絕對要來這！鹿ㄦ島水豚生態園區不僅以全台唯一能體驗與水豚共游的生態園區著名，園區設計也超級別緻！進入園區時，馬上映入眼簾的就是致敬日本雷門的超可愛「豚門」，園內動物梅花鹿、笑笑羊以及水豚便緊接其後給你可愛爆擊，趕快一起來近距離觀察水豚寶寶的呆萌模樣！

地址：屏東縣恆春鎮省北路275之1號

營業時間：10:00-17:30

門票：全票220元、博愛票150元

墾丁龍磐大草原

墾丁龍磐大草原。圖／IG, zorelu._.0725
墾丁龍磐大草原。圖／IG, zorelu._.0725

「龍磐大草原」位在龍磐公園內，沿著步道走不用五分鐘，就能看到絕美的太平洋海景。站在高處俯瞰，山景與湛藍大海交織的畫面，真的讓人心曠神怡！因為四周完全沒有遮蔽物，視野極佳，不只是看日出的好地方，深夜也有不少人來觀星。

小編小提醒：龍磐公園風很大，小心帽子不要被吹走，記得多帶件薄外套。

地址：屏東縣恆春鎮台26線946號

小巴里島岩

想前往「小巴里島岩」需要先穿過一個小樹林～這裡的水面也很清澈，是許多浮潛愛好者的天堂，還可以近距離觀察豐富的海洋生態。雖然這幾年知名度提升，但它原始的自然美感依然不減，記得離開時隨手帶走垃圾，一起守護這片純淨的海域！

地址：屏東縣恆春鎮大光路79-66號

鈕扣倉庫

鈕扣倉庫。圖／IG, h_p_wu
鈕扣倉庫。圖／IG, h_p_wu

鈕扣倉庫位在恆春夜市旁邊，它的前身是糖果與麻繩工廠，工廠倒閉後就將此處荒廢，在經過鈕扣倉庫主人的一番的整治設計後，一個有廢墟感的特色創意市集就這麼誕生了。

倉庫主人讓這裡變成一個實現創意的烏托邦，不用商業色彩堆砌，他將許多的創意融入倉庫內，目前園區內有酒吧、咖啡廳、餐廳及文創商店等，每一間商店的設計都極富創意，不時還有駐唱表演喔～放鬆的氣氛以及別具風格的設計吸引了許多旅人慕名前來，現在更成為了指標性的景點呢！

門票：200元（可折抵消費100元）

營業時間：19:00-01:30（週二、三公休）

地址：屏東縣恆春鎮恆西路12號

關山落日

關山落日。圖／IG, alex._.traveler
關山落日。圖／IG, alex._.traveler

墾丁的關山落日曾被CNN評選為世界十二大夕陽美景之一，可以說是世界級的落日景點。看著火紅色的太陽逐漸西斜，將陽光照入層層雲海中，折射出藍、紫、紅色的雲彩，漸漸沒入在廣大的太平洋海面，儘管只有短短的幾分鐘，這無與倫比的美景總是讓到訪的人看得如癡如醉呀。

地址：屏東縣恆春鎮檳榔路9-8號

門票：全票60元，半票30元

墾丁美食推薦

阿娥姐綠豆蒜

阿娥姐綠豆蒜。圖／IG, figarotwo
阿娥姐綠豆蒜。圖／IG, figarotwo

如果你在恆春老街上，看到有一間小小的店面，但門前總是大排長龍，那絕對就是來到墾丁必吃的美食－阿娥姐綠豆蒜。阿娥姐曾說只要是恆春在地人，幾乎都會煮綠豆蒜，是飯後必吃的傳統點心，阿娥姐做的綠豆蒜更有著獨家的秘密配方，讓綠豆蒜入口後有餘韻繚繞的口感，香甜的滋味令人回味無窮，一嘗絕對成主顧。

營業時間：10:00-20:30（週一、週二休息）

地址：屏東縣恆春鎮中山路83號

樹夏飲事

樹夏飲事。圖／IG, jieyuguo
樹夏飲事。圖／IG, jieyuguo

還記得前面說到的鈕扣倉庫嗎，這間樹夏飲事也位在倉庫的園區內，是一間充滿濃濃廢墟感的玻璃屋咖啡廳，老闆看中工廠中的斷垣殘壁，在此打造了一座玻璃屋，與原本殘破的工廠建築結合並創造出新奇感，全部的建築跟裝潢都是老闆親手製作的喔，非常特別。

樹夏飲事不僅有非常獨特的裝潢，餐廳內的餐點也是一點都不馬虎，使用的食材都非常新鮮，雖然選擇不多，但絕對都是老闆娘精心製作的。除了餐點，店內也有許多老闆與老闆娘手做的小物，很值得來參觀。

營業時間：10:00-16:30（公休請上官方IG確認）

地址：屏東縣恆春鎮恆西路12-21號

延伸閱讀>>【墾丁景點推薦】想避開人潮必看！墾丁秘境景點大公開

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