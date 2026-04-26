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期間限定！Hello Kitty帶隊現身高雄夢時代 揪粉絲同遊夢幻繽紛遊樂園

聯合新聞網／ 旅遊美食作者皓小月
圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書
圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書

Hello Kitty帶酷洛米到高雄啦～三麗鷗明星們組團來到高雄夢時代，讓粉絲在充滿歡樂和可愛氛圍的繽紛遊樂園中打卡、拍好拍滿，更帶來近40款全新周邊，只快閃到6/8，趕快出發和他們一起玩耍吧！

圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書
圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書

Hello Kitty、酷洛米、大耳狗喜拿還有人魚漢頓等三麗鷗人氣明星，這次「出巡」到了高雄夢時代，以繽紛遊樂園作為主題，現場布置了「歡度遊樂園時光」、「午茶時光咖啡杯」、「甜點小舖」、「彩虹摩天飛車」、「旋轉木馬」等五個打卡點，邀請大家和明星們共度遊樂園的快樂時光，萌度滿點絕對讓大家拍得超開心～

圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書
圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書

圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書
圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書

現場推出了多達15款的「DIY組合小吊飾」，自己組出獨一無二的飾品帶回家；以及療癒系的毛毛掛飾、化妝包，還有最近夯爆的燈箱磁鐵等近40款新周邊也一併現身，想充實新藏品、添購日用品的粉絲們別錯過。

圖／三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店提供
圖／三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店提供

圖／三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店提供
圖／三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店提供

圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書
圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書

三麗鷗繽紛遊樂園主題限定店

地址：統一時代百貨高雄店8樓時代會館，高雄市前鎮區中華五路789號

日期：4/17～6/8

時間：周一至四11：00～22：00、周五11：00～22：30、周六日10：30～22：00

圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書
圖／Hello Kitty with Sanrio Friends臉書

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