澎湖潛水行程推薦！3間高評價潛店一次看，自由潛水／船潛／美人魚體驗

來到澎湖，除了花火節與跳島行程，其實還有一個很值得安排的體驗，就是潛水！對於喜歡海洋活動的人來說，澎湖不只有清澈的海水與多樣生態，還有各種不同風格的潛水、水上行程，從初學者體驗潛水，到進階船潛、自由潛水，甚至結合美人魚拍照、海底郵筒等特色玩法，都能讓旅程多一點記憶點。

如果你的困擾是不知道該選哪一間潛水店，或擔心安全、教學品質與整體體驗，其實每一間潛店都有不同定位與適合族群，七分之二的探索這次整理 3 間澎湖潛水推薦，從行程特色、教練專業度到實際體驗感受一次分享，幫助你更快找到適合自己的潛水方式，讓這趟澎湖之旅不只在海面上，更能深入海底世界！

1.浪嶼潛行

🏠 地址：澎湖縣馬公市西衛里808號

⏰ 營業時間：完全預約制

浪嶼潛行

浪嶼潛行位於澎湖馬公市，距離機場開車約 16 分鐘，專門經營自由潛水相關服務，如：浮潛、自由潛水體驗、自由潛水潛導等，也是澎湖唯一合法合規的自由潛水考照、和美人魚教練的店家，所以如果想體驗這兩項項目，浪嶼潛行就是最安心的選擇！另外近幾年很熱門的 SUP 立槳教學、SUP 海上瑜珈等多樣水上活動，這裡也有提供服務，所有願望都可以在這裡一次滿足！

如果你一直有在關注浪嶼潛行，你會發現他們一直不斷開發新行程、秘境潛點！同時盡量縮短航程，讓大家可以玩好玩滿，也讓大家每年回歸澎湖玩耍時，都有最新最 Hito 的體驗！浪嶼潛行最熱門的行程之一「跳島一日遊」，不僅可以前往澎湖必訪的薰衣草森林、玫瑰花園進行船潛，還可以體驗美人魚悠游、水下推進器、SUP 等多種項目，而且搭配陸地實境解謎，喜歡闖關體驗的你，絕對可以在這裡用不一樣的方式認識澎湖！

若是想自己安排行程，浪嶼潛行也有提供包船客製化的服務，可以完全依照個人需求安排，帶你探訪秘境潛點，享有專屬的旅遊體驗！潛店目前會依選擇的活動來告知集合地點，每位教練都擁有不同的專業證照，像是浮潛、救生員、自由潛水、SUP 等，專業度令人放心，同時也是以小團至的方式來服務旅客，確保每位學員都能得到妥善照顧。

超級值得七編一提的是，這裡的教練都超會拍！無論船上或水下，隨時都有多台 GoPro 隨行，不漏掉精采瞬間，像我們這種回去要交差的小編，也完全沒有後顧之憂的，玩得超開心之後，取得超高品質的照片、影片內容，瞬間覺得很感恩！而且不但幫你拍的超棒，教練也隨時關注你的狀態，潛水因手也不用害怕，因為隨時都有人跟著你，在你旁邊示範、指導，浪嶼潛行的多元方案，七編只能說不管是親子、情侶、朋友都非常推薦呢！

2.日日潛水

🏠 地址：澎湖縣馬公市鐵線里68-2號

⏰ 營業時間：完全預約制

日日潛水

日日潛水位於鐵線大路旁，靠近鐵線大牛，店內裝潢採藍白色系，上課空間明亮整潔，也有簡單的置物空間，這裡主要提供浮潛、體驗潛水與 SSI＆PADI 水肺潛水證照課程，教練們冬天則會移地到小琉球持續進行潛水教學，所以也不用擔心因為季節關係中斷學習；如果是潛水新手也不用擔心，日日潛水的上課師生比為 1:2，且每年會定期安排國內外潛旅，從蘭嶼綠島，到薄荷島帛琉通通有，除了讓大家在備受關注的環境下學習外，也在學員考完潛水證照後，還能有社群一起享受潛水樂趣。

七編這次體驗的潛點為澎湖潛水最有名的杭灣海底郵筒，體驗潛水費用包含一張可寄往世界各地的海底明信片，下水後由會專業教練帶領將信親自投進郵筒，教練在水中還會指導我們的拍照姿勢，像是在水中如何用手擊出氣泡圈，搭配 TG6 相機加上閃燈組合，最後成品超滿意！

3.海洋途徑

🏠 地址：澎湖縣馬公市雞母塢170號

⏰ 營業時間：完全預約制

海洋途徑

海洋途徑潛水店坐落於五德社區，距離知名潛點杭灣約 5 分鐘車程，店內教學設備與空間舒適寬敞，也設有密碼鎖置物櫃給客人使用；體驗潛水外，海洋途徑也有 CMAS 水肺潛水證照課程、船潛、夜潛等多種潛水方案，供不同需求、程度的潛客選擇。

海洋途徑最特別的是有自備打氣站，確保氣瓶來源乾淨，且潛水裝備都是採用知名品牌 Scubapro，設備新穎，如果對於氣瓶很有要求的客人，選擇海洋途徑絕對可以放心！七編這次來海洋途徑體驗 Fun Dive，教練先帶著我們複習各裝備的名稱與使用方式，並根據去過的潛點與氣瓶數安排適合的潛點，讓人感覺非常客製化，很符合我們的期待！

這次的澎湖潛水點為火焰山，可以瀏覽海底玄武岩奇觀並觀察小斷層生態，踢往潛點前有點小浪，教練會貼心地詢問是否需要協助，整趟旅程都在驚嘆於教練的好眼力，許多平常潛水不會注意的小生物，如海蛞蝓、稻稈蟲，眼尖的教練都能立刻發現並利用手電筒指引觀察，讓我們利用不同視角來體驗潛水樂趣；在結束後還備有熱茶與點心給學員，讓我們身子馬上暖活起來，真的覺得甘心又貼心。

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