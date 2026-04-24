小琉球不去這些絕美打卡地超可惜！夕陽、海風、美照統統有

【FunTime小編群】小琉球位在屏東縣琉球鄉，歸屬於大鵬灣國家風景區，是台灣離島中唯一的珊瑚礁島嶼，因受到海水侵蝕而形成獨特的珊瑚礁奇岩，除了擁有豐富的自然生態景觀，因小琉球不受東北季風影響，一年些許季的水溫都非常舒服，是從事水上活動的絕佳地點！

紅番石&觀音石。

小琉球景點地圖。

花瓶岩

花瓶岩。

來到小琉球絕對不能錯過位在白沙觀光港港出入口旁的岸邊珊瑚礁岩－花瓶岩，花瓶岩的由來是因為海岸珊瑚礁受地殼隆起而抬升，加上岩石下半段長期受到海水侵蝕而形成如花瓶般的特殊形狀，是小琉球獨一無二的天然美景，於不同時段前往能看到花瓶岩各種的風貌唷！

小編小提醒：因花瓶岩下部受海水侵蝕為不可逆的現象，觀賞時記得保持距離，注意安全喲！

地址：屏東縣琉球鄉環島公路（Google Map搜尋花瓶岩）

中澳沙灘

中澳沙灘。

中澳沙灘位在龍蝦洞和白沙新港間，主要由珊瑚礁碎屑、有孔蟲和貝殼碎屑組成的海積地形。一整片白色的沙灘、清澈湛藍的大海和豐富的潮間帶生物，來到這裡彷彿置身在異國海島般，非常適合夏天來玩水消暑，欣賞美麗動人的海景～

地址：屏東縣琉球鄉三民路124號

落日亭

落日亭。

落日亭位在小琉球西南方，面對台灣海峽，毫無遮蔽的視野能將整片大海盡收眼底，還能看到海岸邊隆起的珊瑚礁，是觀賞夕陽的絕佳景點！特別推薦來小琉球旅遊的朋友將這裡規劃為最後一個景點，吹著海風賞日落，為美好的旅程畫下完美的句點。

地址：屏東縣琉球鄉環島公路（Google Map搜尋落日亭）

蛤板灣

蛤板灣。

被譽為「威尼斯沙灘」的小琉球最美沙灘「蛤板灣」，踩在白白細細的貝殼沙上真的很療癒，配上藍綠色漸層的海水，真的會讓人一秒懷疑自己是不是在國外度假。這裡更是島上觀賞落日的頭等席，建議出發前先查好日落時間，在夕陽將海面染成金橘色時按下快門，看著夕陽慢慢掉進海裡～

小編小提醒：雖然美景醉人，但蛤板灣地形特殊，海面下潛藏著危險的「離岸流」，因此現場嚴禁進行任何水上活動！請大家漫步沙灘、感受海風就好，安全才是旅程中最重要的一環。

地址：屏東縣琉球鄉蛤板灣沙灘

紅番石&觀音石

紅番石&觀音石。

來到小琉球，絕對不能錯過與花瓶岩齊名的兩大地標「紅番石」與「觀音石」。紅番石在海岸線旁，遠看就像一位神情肅穆的印地安人守護著這片海洋；而一旁的觀音石神態慈祥地背山面海，在湛藍海景的映襯下，散發出一種靜謐的氛圍。除了這幾座著名的奇岩，環島公路上隨處可見由大自然親手雕琢的礁石藝術，每一處轉角都藏著驚喜。

小編小提醒：由於這兩處地標就位於環島必經之路，拍照時請務必留心後方來車，且不要逗留在馬路上，捕捉美照的同時也要注意安全喔！

地址：屏東縣琉球鄉環島公路（Google Map搜尋紅番石／觀音石）

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