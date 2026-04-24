快訊

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

日本飯店水龍頭打開直接喝？當地人也不敢 苦主曝慘況：喝了拉3天

殺害雲云技術長哽咽認罪 曾志新：被辱「絕子絕孫」犯下最大錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

小琉球不去這些絕美打卡地超可惜！夕陽、海風、美照統統有

聯合新聞網／ FunTime旅遊比價

【FunTime小編群】小琉球位在屏東縣琉球鄉，歸屬於大鵬灣國家風景區，是台灣離島中唯一的珊瑚礁島嶼，因受到海水侵蝕而形成獨特的珊瑚礁奇岩，除了擁有豐富的自然生態景觀，因小琉球不受東北季風影響，一年些許季的水溫都非常舒服，是從事水上活動的絕佳地點！

紅番石&觀音石。
紅番石&觀音石。

小琉球景點地圖。
小琉球景點地圖。

花瓶岩

花瓶岩。
花瓶岩。

來到小琉球絕對不能錯過位在白沙觀光港港出入口旁的岸邊珊瑚礁岩－花瓶岩，花瓶岩的由來是因為海岸珊瑚礁受地殼隆起而抬升，加上岩石下半段長期受到海水侵蝕而形成如花瓶般的特殊形狀，是小琉球獨一無二的天然美景，於不同時段前往能看到花瓶岩各種的風貌唷！

小編小提醒：因花瓶岩下部受海水侵蝕為不可逆的現象，觀賞時記得保持距離，注意安全喲！

地址：屏東縣琉球鄉環島公路（Google Map搜尋花瓶岩）

中澳沙灘

中澳沙灘。
中澳沙灘。

中澳沙灘位在龍蝦洞和白沙新港間，主要由珊瑚礁碎屑、有孔蟲和貝殼碎屑組成的海積地形。一整片白色的沙灘、清澈湛藍的大海和豐富的潮間帶生物，來到這裡彷彿置身在異國海島般，非常適合夏天來玩水消暑，欣賞美麗動人的海景～

地址：屏東縣琉球鄉三民路124號

落日亭

落日亭。
落日亭。

落日亭位在小琉球西南方，面對台灣海峽，毫無遮蔽的視野能將整片大海盡收眼底，還能看到海岸邊隆起的珊瑚礁，是觀賞夕陽的絕佳景點！特別推薦來小琉球旅遊的朋友將這裡規劃為最後一個景點，吹著海風賞日落，為美好的旅程畫下完美的句點。

地址：屏東縣琉球鄉環島公路（Google Map搜尋落日亭）

蛤板灣

蛤板灣。
蛤板灣。

被譽為「威尼斯沙灘」的小琉球最美沙灘「蛤板灣」，踩在白白細細的貝殼沙上真的很療癒，配上藍綠色漸層的海水，真的會讓人一秒懷疑自己是不是在國外度假。這裡更是島上觀賞落日的頭等席，建議出發前先查好日落時間，在夕陽將海面染成金橘色時按下快門，看著夕陽慢慢掉進海裡～

小編小提醒：雖然美景醉人，但蛤板灣地形特殊，海面下潛藏著危險的「離岸流」，因此現場嚴禁進行任何水上活動！請大家漫步沙灘、感受海風就好，安全才是旅程中最重要的一環。

地址：屏東縣琉球鄉蛤板灣沙灘

紅番石&觀音石

紅番石&觀音石。
紅番石&觀音石。

來到小琉球，絕對不能錯過與花瓶岩齊名的兩大地標「紅番石」與「觀音石」。紅番石在海岸線旁，遠看就像一位神情肅穆的印地安人守護著這片海洋；而一旁的觀音石神態慈祥地背山面海，在湛藍海景的映襯下，散發出一種靜謐的氛圍。除了這幾座著名的奇岩，環島公路上隨處可見由大自然親手雕琢的礁石藝術，每一處轉角都藏著驚喜。

小編小提醒：由於這兩處地標就位於環島必經之路，拍照時請務必留心後方來車，且不要逗留在馬路上，捕捉美照的同時也要注意安全喔！

地址：屏東縣琉球鄉環島公路（Google Map搜尋紅番石／觀音石）

延伸閱讀>>【小琉球景點】小琉球這樣玩！必去12大景點地圖

想知道更多實用台灣離島旅遊攻略，請看「台灣離島全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小琉球

FunTime旅遊比價

追蹤

相關新聞

滿滿外帶人潮！ 高雄前鎮區超人氣「古早味碗粿土魠魚羹」 台味早午餐地表最強組合

dn走跳美食／熱血吃遍高雄❤️Yu主婦的親子吃喝玩樂 早上起床想吃暖呼呼的古早味台灣小吃？這家《古早味碗粿土魠魚羹》是許多在地人從小吃到大的早餐名店，碗粿 + 土魠魚羹 + 肉粽組合，被網友稱為「早餐地表最強組合」！

小琉球不去這些絕美打卡地超可惜！夕陽、海風、美照統統有

【FunTime小編群】小琉球位在屏東縣琉球鄉，歸屬於大鵬灣國家風景區，是台灣離島中唯一的珊瑚礁島嶼，因受到海水侵蝕而形成獨特的珊瑚礁奇岩，除了擁有豐富的自然生態景觀，因小琉球不受東北季風影響，一年些許季的水溫都非常舒服，是從事水上活動的絕佳地點！

小琉球吃什麼？這幾間人氣美食統統必收

【FunTime小編群】來到小琉球除了探訪各大景點之外，當然少不了美食巡禮啦！出來玩就是要玩得開心、吃得滿足～FunTime小編今天就要來推薦多間小琉球在地必吃美食，想知道這座美麗的小島上有什麼美味又具有當地特色的餐點嗎？那就跟著小編看下去～

屏東車城一日遊攻略｜福安宮拜拜順遊美食、綠豆蒜老店與四重溪泡腳行程

說到屏東車城，很多人第一站就是福安宮。這次小編帶你玩最喜歡的玩法：拜拜完不用想太多，直接把「正餐＋甜點＋咖啡＋散步泡腳」一次排好——吃得到在地人的隱藏吃法，也能用很舒服的節奏把行程收得很完整。 如果你也常遇到「拜完不知道要吃什麼」的選擇障礙，這篇就照著走，基本不會踩雷。

小琉球限定零食！這些「超熱門伴手禮」只有小琉球買得到

【FunTime小編群】熱辣辣的夏日浪潮即將來襲，準備往海島度假去，FunTime小編帶你漂到小琉球～除了潛水欣賞海底世界、大啖海鮮美食，變成名副其實的海人外，回程時當然要買爆伴手禮，現在跟著小編一起看看小琉球有哪些必買伴手禮吧！如果對小琉球潛水行程、海鮮美食，甚至是超美海景民宿有興趣的話，快到台灣離島全攻略一次看個夠！

墾丁恆春必去「南洋風餐廳」！大推「叻沙麵、泰式海鮮酸辣麵」 森林系植栽、超美鹿角蕨牆必拍

udn走跳美食／美食好芃友 來墾丁恆春想找間特別的美食餐廳，一定要來這間肥貓南洋餐室坐坐！主打森林系南洋風的用餐空間，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。