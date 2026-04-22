小琉球吃什麼？這幾間人氣美食統統必收

【FunTime小編群】來到小琉球除了探訪各大景點之外，當然少不了美食巡禮啦！出來完就是要玩得開心、吃得滿足～FunTime小編今天就要來推薦多間小琉球在地必吃美食，想知道這座美麗的小島上有什麼美味又具有當地特色的餐點嗎？那就跟著小編看下去～

小琉球美食地圖。

YOYO起司捲

YOYO起司捲。圖／IG, hong.singsing

YOYO起司捲是在地人激推的人氣美食，販售起司捲和爆漿起司派，有鮪魚、雞肉、牛肉、培根四種口味，招牌是自家漁船捕撈的新鮮鮪魚口味，特製的酥脆餅皮包著濃郁且會牽絲的莫札瑞拉起司、鮪魚、洋蔥及玉米，豐富飽滿的餡料鹹中帶甜，也不會過於油膩，吃起來超滿足～不過假日人潮較多，建議先打電話預訂避免撲空喔！

推薦餐點：新鮮鮪魚口味

地址：屏東縣琉球鄉三民路169號

營業時間：11:00-16:30（週日08:30開始營業）

電話：0916-296-929

洪媽媽早餐店

洪媽媽早餐店。圖／IG, hhfoodie

洪媽媽早餐店是小琉球當地生意最好的早餐店，至今已有30多年的歷史。店裡的品項眾多，其中人氣餐點有琉球粿、賓士包等等，琉球粿是芋頭口味的粿，可以選擇炸琉球粿或是煎琉球粿，不論哪一種烹調方式都能吃到綿密鹹香帶點Q彈口感的琉球粿～賓士包則是黑糖口味的三角包子，甜而不膩的黑糖內餡搭配充滿麵香的包子，絕對是標準的古早味銅板美食！

推薦餐點：琉球粿、賓士包

地址：屏東縣琉球鄉和平路28-5號

營業時間：05:30-11:00

電話：0927-253-531

梨小籠

梨小籠。圖／IG, 05.11_yu

「梨小籠」的店內裝潢簡簡單單，有巷口麵店的親切感，但吃過後才知道這裡的美食實力深藏不露。餐點單價大多在100元上下，味道卻完全不馬虎，特別推薦他們的招牌湯包，咬下去真的會噴汁！也難怪會被大家封為平價版的鼎泰豐。

推薦餐點：招牌湯包

地址：屏東縣琉球鄉中山路5之20號

營業時間：11:00-14:30，17:00-19:30

電話：08-861-2006

天台角冰店

天台角冰店。圖／IG, grace09240924

「天台角冰店」是全戶外座位、沒有冷氣，但人潮還是滿滿滿。老闆很有個性，開店、休息、公休時間全都是不確定，想吃還真的要靠運氣。水果挫冰是必點，雖然價格不便宜，但餐點上桌絕對讓你覺得很超值。水果給得毫不手軟，一碗甚至可以兩、三人分著吃。

推薦餐點：百香綜合水果

地址：屏東縣琉球鄉中正路一巷

營業時間：11:00-17:00（營業日期不固定）

電話：0913 819 799

禾豐手撕魷魚

禾豐手撕魷魚。圖／IG, rere.food521

偶爾想來點海味小點心，一定要試試禾豐手撕魷魚！現烤現撕的魷魚片鹹香涮嘴，鮮味滿滿，口感還保有點Q度，單吃或配瓶啤酒都是好吃到不行～而且許多網友的評論都是買一片真的太少啦>< 這裡不只賣現烤魷魚，同時也是間伴手禮小店，除了賣當地的紀念品外，居然還有真空包裝好的手撕魷魚，而且一樣好吃，不管是忘不了小琉球手撕魷魚的美味，或是想帶回家當伴手禮都超適合！

推薦餐點：現烤魷魚

地址：屏東縣琉球鄉中山路250號

營業時間：09:00-21:30

電話：0911-727-537

861dayday

861dayday是小琉球的人氣網美店，門口有著「我在小琉球 你呢？」的裝置藝術，許多旅客都會在這裡打卡拍照～店內除了販售造型可愛的海龜燒，還有超美超好拍的漸層飲品等多種品項，喜歡拍照的朋友來這就對啦～海龜燒其實就是海龜造型的雞蛋糕，但861dayday將外皮烤得非常酥脆且充滿雞蛋香與奶香，可愛的外觀加上甜甜的滋味，吃起來超級幸福！

推薦餐點：海龜燒

地址：屏東縣琉球鄉民生路35-1號

營業時間：10:00-22:00

電話：08-861-3056

延伸閱讀>>【小琉球美食地圖】海龜燒、賓士包是甚麼？小琉球必吃16選

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