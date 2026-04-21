小琉球限定零食！這些「超熱門伴手禮」只有小琉球買得到

【FunTime小編群】熱辣辣的夏日浪潮即將來襲，準備往海島度假去，FunTime小編帶你漂到小琉球～除了潛水欣賞海底世界、大啖海鮮美食，變成名副其實的海人外，回程時當然要買爆伴手禮，現在跟著小編一起看看小琉球有哪些必買伴手禮吧！如果對小琉球潛水行程、海鮮美食，甚至是超美海景民宿有興趣的話，快到台灣離島全攻略一次看個夠！

龍鑽麻花捲。

麻花捲

王老師手工麻花捲

王老師手工麻花捲。

說到小琉球伴手禮第一個鐵定就是麻花捲，琳瑯滿目的麻花捲店家，每間都有各自的特色美味，小編今天想介紹的是王老師手工麻花捲，是小琉球的麻花捲創始店，秉持手工製作～酥脆卡滋的口感、外層撒上糖粉，越吃越唰嘴，口味眾多任君挑選，不只有經典原味，還有黑糖、椒鹽、海苔、梅子等，每種都有各自的擁護者，實在很難說哪款最好吃，像小編自己就是椒鹽口味的忠實粉絲～

小編偷偷說：店家有夠大方給試吃的啦～可以試過每種口味，喜歡再買，真是超佛心！

地址：屏東縣琉球鄉三民路84號

營業時間：08:00-19:00

龍鑽麻花捲

龍鑽麻花捲。

另一間人氣紅不讓、連在地人都推薦的龍鑽麻花捲，口味更是多達11種，不只經典原味、黑糖、梅子、海苔和胡椒鹽，還有煉乳、咖啡、起司、芝麻、香蔥雞汁、草莓巧克力等多種口味，特別是煉乳和胡椒鹽口味，獲得一致好評，好吃程度可是經過大批網友認可的呢！這麼多口味，過年的時候也超適合拿來當伴手禮，大人小孩都喜愛！若是來到小琉球不知道買什麼，買龍鑽麻花捲準沒錯XD

地址：屏東縣琉球鄉中正路168-3號

營業時間：08:00-17:00

寶哥麻花捲

寶哥麻花捲。

這間就不需要小編冗言贅詞介紹了吧！一搜尋小琉球麻花捲，寶哥麻花捲絕對是榜上有名，知名度超級高。除了必買的麻花捲，販售常見的那幾種口味之外，還多了草莓與香辣；而新品「米麻花」更是推薦你來嚐鮮，以營養價值更高的糙米製成零嘴，不僅好吃又健康，口味有微甜的招牌、濃郁香氣的花生芝麻與蒜香、清爽鹽味的玫瑰鹽、完全無調味的原味，超多選擇滿足全家大小～

【旗艦店】

地址：屏東縣琉球鄉杉板路106-1號

營業時間：08:00-17:00（週三、六、週日至18:00）

【三民店】

地址：屏東縣琉球鄉三民路199號

營業時間：08:00-18:00

鄭記琉球香腸

鄭記琉球香腸。

從1954年創立至今，飄香超過一甲子的好滋味，來到小琉球可是必吃、必買之一，絡繹不絕的人潮不只有觀光客，連島上居民都愛不釋手！所有香腸皆純手工製作，除了位於老街上的攤位，可以吃到熱騰騰的現烤美味香腸；也有禮盒專賣店，若是在島上吃不夠，也可以將原味香腸、黑胡椒香腸、飛魚卵香腸和糯米腸打包帶回家，想吃多少就切多少。

地址：屏東縣琉球鄉中山路204號

烏鬼洞6號－海濤客 烏金干貝醬

烏鬼洞6號－海濤客 烏金干貝醬。

來小琉球就是要帶海產伴手禮回去，那麼除了零食點心之外，還有什麼該買呢？當然就是小管醬和干貝醬，在烏鬼洞6號的海濤客就買得到囉～除了前面兩醬為這間伴手禮店的招牌，更厲害的烏金干貝醬在這也能買到，用料超級彭湃，保證高CP值，使用新鮮漁獲與食材現炒現做，除了開胃又下飯，就連單吃也都好過癮，拿來送禮更是適合，不只外盒包裝精美大方、干貝醬也超級好吃，收到的人一定滿意啦～（小編也好想要嗚嗚）

小編偷偷說：這裡也有其他海產伴手禮，碳烤魷魚片也是不錯的選擇唷！小琉球的街道上亦有許多魷魚片小舖，不妨多看看、多試吃比較唷～

地址：屏東縣琉球鄉環島公路

營業時間：09:00-16:00

小琉球烏鬼凍凍果

小琉球烏鬼凍凍果。

夏天玩水～結束後當然要來點冰冰涼涼的點心！位在烏鬼洞的小琉球烏鬼凍凍果，如同它的店名，將新鮮水果冷凍起來，不加任何一滴水，保有水果的原汁原味，甚至還能嚐到果肉，不僅用料札實、天然好吃，重點是很便宜！口味有洛神花、芒果、桑葚、百香果和檸檬，下次來到小琉球時記得來吃個幾支再走，尤其夏天來支超爽！

地址：屏東縣琉球鄉信義路49-1號

營業時間：09:00-17:00

延伸閱讀>>【小琉球名產】這款啤酒小琉球才有！麻花捲、魚酥條必買伴手禮推薦

想知道更多實用台灣離島旅遊攻略，請看「台灣離島全攻略」