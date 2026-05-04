高雄前鎮「超人氣伴手禮」！一吃會愛上的「波士頓派蛋糕」，抹茶超抹、可可超濃

台南超人氣的伴手禮，十月甜波士頓派，是我目前吃過最理想的波士頓派蛋糕。

影片帶你吃超人氣波士頓蛋糕

十月甜波士頓派，口感從裡到外都是討喜的口感，蛋糕吃起來鬆綿，爆量內餡吃起來超濃郁。

抹茶是期間限定

尤其抹茶更是我們家的最愛，最近刷手機一直刷到十月甜的波士頓派，再加上最近知道高雄前鎮瑞隆路新開了一間十月甜門市，索性就跟老婆去買蛋糕了。

最強的波士頓派在高雄前鎮駐點囉

十月甜波士頓派瑞隆店

店址：高雄市前鎮區瑞隆路336號

電話：07-7229955

營業時間：10：00-20：00

粉絲團點此↵

十月甜波士頓派價格

十月甜波士頓派蛋糕每日新鮮現做。

有著飽滿內餡、綿密濕潤的蛋糕體，將奶霜、奶凍、戚風蛋糕，一次到位。配合季節變化，蛋糕口味豐富、選擇多樣，讓你吃起來充滿新鮮感、不空虛。

濃抹奶凍（期間限定口味）

一開盒就能聞到陣陣抹茶香香⋯⋯

選用宇治抹茶粉，在抹茶戚風蛋糕夾入滑順抹茶奶凍與鮮奶油。

蛋糕一口咬下，茶香濃郁、口感細緻，夾層還有抹茶奶凍，超讚的。

抹茶和奶霜的苦甜抓到平衡點，吃起來不膩口，堆疊起層層的抹茶香，很涮嘴，抹茶控的最愛。

雪藏原味

經典不敗，波士頓派好不好吃，就先立馬來一個原味的試試便知曉。

蛋糕體吃起來是軟綿口感。

搭配上甜而不膩的香草內餡，吃起來就是格外的滑順好入口⋯⋯

老少咸宜、大小通吃的波士頓派口味就是它。

超濃可可

​愛吃巧克力的朋友一定要吃！

巧克力控，選這顆準沒錯！使用超濃郁的巧克力蛋糕體，口感澎軟綿密。

內餡是滑順的可可鮮奶油，夾層放入巧克力碎粒⋯⋯

每一口都能吃到香濃可可豆香與層次感，簡直是把巧克力的靈魂濃縮在這一派裡！

雪藏濃芋

芋頭控必吃！​這款是芋頭控的的心頭好，因為它真的「很芋」。

嚴選台灣在地芋頭，柔滑的芋泥中還保留了芋頭顆粒，搭配招牌戚風蛋糕，每咬一口都是滿滿的天然芋香。

綿密紮實的滿足感，不只芋頭控，長輩也超愛！

十月甜波士頓派，這間不吃還好，一吃會回不去，口感是討喜，內餡口感更是濃濃奶香，配搭上軟綿的戚風蛋糕，一口咬下可是大大滿足！

限定優惠，不拿可惜

​現在門市與官網還有超萌的周邊活動：任購一顆蛋糕，即贈送精緻品牌提袋。

滿兩顆蛋糕：即贈送 馬年限定保冷袋，造型超可愛，一定要收藏。

十月甜為響應環保，門市不主動提供盤叉，若有需要記得在結帳時加購喔！

高雄哪裡買？

高雄瑞隆店

店址：高雄市前鎮區瑞隆路336號

電話：07-7229955​

店址：高雄市前鎮區瑞隆路336號 電話：07-7229955​ 高雄巨蛋店

電話：07-5583355

​店址：高雄市左營區裕誠路467號（近捷運巨蛋站）​

電話：07-5583355 ​店址：高雄市左營區裕誠路467號（近捷運巨蛋站）​ ​高雄鳳山店

​電話：07-7808088

​店址：高雄市鳳山區青年路二段379號​

​電話：07-7808088 ​店址：高雄市鳳山區青年路二段379號​

​以上門市營業時間：10:00 – 20:00​

​ 高雄夢時代店

​地址：高雄市前鎮區中華五路789號 B1F（東客麵包前）

​時間：11:00 – 22:00（依百貨營業時間為主）​ ​

十月甜波士頓派瑞隆店

店址：高雄市前鎮區瑞隆路336號

電話：07-7229955

營業時間：10：00-20：00

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文章來源：吃貨閔爸 FB：吃貨閔爸

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