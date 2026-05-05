高雄人的口袋名單！「乾鍋鴨頭」一鍋兩吃 上海菜、粵菜、台菜一次到位

高雄人的口袋名單～屹立不搖15年的經典好滋味！

這次春酒我們直接約在左營的大宅門乾鍋鴨頭。說到聚餐，真的沒什麼比大家圍著一鍋香噴噴的乾鍋美食更棒的了！雖然招牌是鴨頭，但不敢吃鴨頭的朋友也別擔心，店裡還有各種乾鍋系列可以選擇，包容度極高。

這裡最厲害的就是「一鍋兩吃」雙享受！

第一吃：先享受色香味俱全，又香又麻超下飯的乾鍋。一入口香麻到天靈蓋的爽快感，真的會讓人瞬間開胃，白飯連扒上好幾口！

第二吃：吃到差不多時，請店員倒入靈魂「龍鳳高湯」，畫風立刻轉為甘醇順口。特別是加入高麗菜後，湯頭那種香麻中帶點鮮甜的層次感，真的會讓人一碗接一碗停不下來。

大宅門乾鍋鴨頭～有乾鍋的香辣爽勁，又有火鍋的暖心熱湯，難怪這次辦春酒選這裡，大家都一致通過！

大宅門干鍋鴨頭

地址：高雄市左營區自由二路338號 (附設專屬停車場)

預約電話： (07)556-4078

營業時間：11：00-14：00／17：00-21：30

大宅門乾鍋鴨頭 就位在熱鬧的左營自由路商圈一帶，交通機能真的沒話說，從捷運巨蛋站步行過來只要 10 分鐘內即可到達；開車到訪的朋友，大宅門也有提供2個免費的專屬停車場。

停車資訊

從自由路上的「康是美」旁邊巷子轉進去，就能看到大宅門的專屬停車場。用餐結帳時記得向櫃檯索取「代幣」，就能輕鬆出場囉！

大宅門乾鍋鴨頭的用餐空間主要區分成1-2樓，有適合2-4人的長桌，也有適合多人的大圓桌。二樓還有提供具備隱私感的包廂空間，以及半開放式塌塌米座位區，讓用餐體驗多了輕鬆的慵懶感。

店內很貼心有提供樓梯升降椅，如果當天有帶長輩需要使用時，也可以直接請服務人員協助幫忙。

化妝室空間

男女區分開來～整潔又乾淨。

菜單

大宅門乾鍋鴨頭的點餐方式有兩種：單點＆套餐組合。喜歡自己做選擇的朋友可以選擇單點，部分乾鍋餐點都有大小份之分。如果第一次到訪或多人聚餐，餐廳也有規劃了多款組合套餐，將店內的明星商品一次網羅。

線上菜單這邊看：https://www.dazhaimen.com.tw/food

用餐免費送一壺酸梅湯。大宅門的菜色都是重口味的為主，吃到膩口時來上一杯冰涼酸梅湯，剛剛好。

餐點介紹

餐點上桌啦～光用看的就讓人食指大動，很多菜色都是一般外面少見的呢。點餐後，餐點一道道陸續上桌～整體而言滿快的，不需等候太久，每道菜上菜的時間也不會間隔太久。

蟹黃絲瓜

蟹黃絲瓜是我的心中必點，在吃多了乾鍋香麻的重口味菜色後，來上一碗鮮甜的蟹黃絲瓜，絕對是解膩的神隊友。

蟹黃絲瓜的鹹蛋黃下手毫不手軟～濃郁且帶有顆粒感的鹹蛋黃均勻包裹著絲瓜。絲瓜被料理得恰到好處，保留了脆嫩度而不軟爛，配上金黃稠密的醬汁，滑順入口非常下飯。

紫蘇蝦餅

把紫蘇與蝦餅做結合～這還是第一次吃到。紫蘇獨特的清香剛好中和了炸物容易有的油膩感。

每一片蝦餅都塞了滿滿的鮮甜蝦肉，外皮炸得金黃酥脆，內餡保有著紮實與Q彈口感，單吃不用沾胡椒粉就很好吃。

乾鍋雞腿肉 (大)

不同於鴨頭的酥脆，這道選用嫩雞腿肉，經過乾鍋醬炒後，外層帶點焦香，裡面依舊保持著彈牙噴汁的口感。

鋪在底層的高麗菜，完美接住了雞腿肉在乾鍋快火翻炒時逼出的精華油脂與祕製醬汁，經過微火慢煨，菜葉變得鹹香入味，軟嫩中又帶點微脆，雖說是配角～但卻不可小覷。

冷泡茶

如果不愛喝帶甜飲品的朋友，冷泡茶也很爽口喔。

京醬肉絲

京醬肉絲，大火快炒帶出鹹甜交織的迷人香氣，不管是包著餅皮吃，還是搭配白飯吃～都很對味。

用餅皮包著濃郁醬香的肉絲與爽口的黃瓜絲，突然有一種好像在吃北平烤鴨的既視感。

果律蝦球

如果你平常就很喜歡鳳梨蝦球，大宅門的果律蝦球你一定不能錯過，他絕對是一般外面鳳梨蝦球的精緻進化版。

果律蝦球特別選用大尺寸的鮮蝦，穿上金黃酥脆的炸衣後，淋上靈魂核心—大宅門特製的酸甜芒果美乃滋醬，最上頭撒滿了酥脆的地瓜絲，不僅增加了喀滋喀滋的豐富層次，在視覺上更像是一件藝術品。

一口咬下外皮酥脆、內裡鮮甜軟嫩的口感～一顆真的不過癮阿，酸酸甜甜的清爽滋味，連湯匙都想拿起來清盤了。

金沙中卷

新鮮的中卷～上面淋上滿滿厚實的金沙醬汁，鹹蛋黃特有的鹹香油脂味，光看色澤就讓人食欲大開。

雖然淋上滿滿的金沙醬汁，但是卻不會過鹹過於重口味，如果平常就很喜歡鹹蛋黃料理～這道也是大宅門的熱門招牌菜色唷。

一鍋二吃-龍鳳高湯

一鍋兩吃，原本的乾鍋瞬間變成火鍋了。乾鍋快吃完時，可以留下一些底料～直接請服務生來加龍鳳高湯。

大宅門乾鍋鴨頭的龍鳳高湯是使用豬龍骨、鳳爪，經小火長時間控制火侯精心熬煮，富含豐富膠質，順口回甘，搭配上乾鍋底層的香麻精華～完美結合。

火鍋綜合盤，裡面還有附贈5片豬肉，加入高麗菜熬煮後的湯頭，鮮甜中帶點香麻感，如果喜歡吃其他配料，也可以再多加點喔。

總結來說，大宅門乾鍋鴨頭真的是不可不知的經典口袋名單！

最迷人的就是那種「一鍋兩吃」的驚豔感：先享受乾鍋，最後在吃火鍋，這種先熱烈後暖胃的節奏，真的讓人百吃不膩。

加上環境舒適、有專屬停車場，還有各式各樣大人小孩都愛的特色菜，真的是親友聚會或辦春酒的全方位好選擇。

如果你還在煩惱聚餐地點，選這裡絕對能讓大家都吃得心滿意足！

地址：高雄市左營區自由二路338號 (附設專屬停車場)

預約電話： (07)556-4078

營業時間： 11：00-14：00／17：00-21：30

官方網站

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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