滿滿外帶人潮！ 高雄前鎮區超人氣「古早味碗粿土魠魚羹」 台味早午餐地表最強組合

早上起床想吃暖呼呼的古早味台灣小吃？

這家《古早味碗粿土魠魚羹》是許多在地人從小吃到大的早餐名店，碗粿 + 土魠魚羹 + 肉粽組合，被網友稱為「早餐地表最強組合」！

古早味碗粿土魠魚羹｜環境位置

店面就在路口，三角窗的位置很醒目，招牌上菜單上找不到店家名稱，是到google map上搜尋才知道它叫《古早味碗粿土魠魚羹》。

一大早來，會看到熟門熟路的客人，停好車、點好餐、拿了就走，也有人直接坐下來，慢慢吃完一套「南部早餐組合」。

空間不新，桌椅就是小吃店該有的樣子，吃飯的時候，反而會覺得很自在。

這家有個有趣的現象：外帶常常排隊，內用反而流動很快。

很多人都是順路買，尤其是上班族、在地住戶，所以如果你是想內用，真的不用太緊張排隊問題，不過要提醒一件事，接近中午，熱門品項真的會賣完。

桌上醬料

古早味碗粿土魠魚羹｜菜單、MENU、價目表

菜單非常單純，重點就放在幾樣經典台味，樣樣是主角，價格也很友善的小吃價。

古早味碗粿土魠魚羹｜餐點介紹

魚羹

菜單上魚羹就是土魠魚羹，有請店家把炸魚塊另外放（個人喜好）。

湯頭是南部常見的清甜羹湯，微甜但不膩口，喝起來很順。

魚塊外酥、裡面仍有魚肉的彈性、不乾柴、沒有腥味，很好吃。

肉粽

肉粽這裡口味比較傳統，不是浮誇系肉粽，糯米Q彈、內餡簡單但有份量，順口不膩型。

加一匙蒜泥最棒！不過吃完口氣會不好～

碗粿

口感偏 Q，米香明顯，而且沒有「ㄆㄨㄆㄨ」（台語）的味道， 醬汁鹹甜搭配菜脯提香很剛好，很有懷舊感。很多老饕都說這裡的碗粿是必點排行第一，我也很推薦！

味噌湯

CP值很高的一碗湯，有豆腐和小魚乾，10元超佛。

古早味碗粿土魠魚羹

營業時間：06:00–12:30（星期一休）

地址：806高雄市前鎮區民權二路469號

文章來源：熱血吃遍高雄❤️Yu主婦的親子吃喝玩樂 FB：熱血吃遍高雄&Yu主婦的親子吃喝玩樂

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