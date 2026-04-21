屏東車城一日遊攻略｜福安宮拜拜順遊美食、綠豆蒜老店與四重溪泡腳行程

說到屏東車城，很多人第一站就是福安宮。這次小編帶你玩最喜歡的玩法：拜拜完不用想太多，直接把「正餐＋甜點＋咖啡＋散步泡腳」一次排好——吃得到在地人的隱藏吃法，也能用很舒服的節奏把行程收得很完整。

如果你也常遇到「拜完不知道要吃什麼」的選擇障礙，這篇就照著走，基本不會踩雷。

屏東一日遊｜福伯鴨肉飯

福伯鴨肉飯菜單最有梗：老闆我要一碗「隨便」跟「都可以」！

圖/ReadyGo

福安宮旁邊這家小編很推薦排「第一站」，因為動線超順——很多人拜完香就是直接走過來吃。它厲害的點不只鴨肉飯，而是那種「點什麼都像在挖寶」的驚喜感。小編這次吃的是綜合蚵仔煎，邊邊煎到酥脆、咬下去會有卡滋聲，海鮮的鮮味很明顯；再配一碗綜合羹米粉更滿足，料給得很實在，羹湯底鮮口、喝起來順順的不膩口，很適合當作拜拜後的第一頓把胃打開。

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更有趣的是，他們菜單上有「隨便／都可以」的品項——不是玩笑，是店家幫你配好的招牌組合，這次吃到的：「都可以」＝綜合海鮮土魠羹麵、「隨便」＝綜合海鮮煎（蚵仔／蝦／花枝）。第一次來的外地人看到一定會愣住，但照著點就對了，完全不用選擇障礙，還能像拆盲盒一樣充滿驚喜感！

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地址：944屏東縣車城鄉福安路51號美食區3號

電話：0987-768-665

營業時間：週一-週五 10:00–14:30／週六日 09:30–16:00／週二三公休

屏東一日遊｜難搞先生 咖啡&早午餐

難搞先生 咖啡&早午餐：福安宮周邊少見的「質感系咖啡廳」，吃完會想坐著放空

如果你想在福安宮周邊傳統小吃之間，插一站「能好好坐下來喘口氣」的地方，小編真的會把難搞先生當作行程的節奏調節器。它不是那種浮誇網美店，而是你一走進去就會覺得：欸，這裡很剛好——空間小小的但很溫暖，整體氛圍偏微 Chill，坐下來就會不自覺把講話速度放慢，旅行感瞬間變得更舒服。

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小編特別喜歡他們的飲品走向是「有味道、但不搶戲」。小編點的檸檬風味咖啡，酸甜很清爽，但咖啡的香氣跟尾韻還是在，喝起來不會像在喝檸檬汁加咖啡那種分離感；再配一份酒香提拉米蘇，酒香不會過多濃烈，而是剛剛好把可可的苦甜、奶香的滑順拉出層次，吃得到店家在味覺平衡上的細節。另外他們的早午餐份量很有存在感，屬於「盤子端上來你會驚訝」的那種——不是噱頭大，而是真的能吃飽、吃完會滿足。

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小編提醒一下：假日人潮多、出餐可能需要等，但吃完後你會覺得「等很久但值得」。小編覺得把這裡當成休息站就對了，放鬆心態來坐坐、喝杯咖啡、吃個甜點，你會覺得這段等待反而是旅行裡最舒服的留白。

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地址：944屏東縣車城鄉忠孝路107之50號

電話：0931-813-535

營業時間：週二公休／週三～週一 10:30–17:30

屏東一日遊｜正記黃家綠豆蒜

正記黃家綠豆蒜：來車城不吃綠豆蒜，真的像沒來過

當你在福安宮拜完、走出來那一刻，小編覺得最完美的收尾不是再塞一攤小吃，而是來一碗正記黃家綠豆蒜把整趟「拜拜＋美食」收得剛剛好。它就是那種老字號的安心感：不用猜、不用賭，點下去基本上不會踩雷，很多人也是每次來車城都會默默把它列進必吃清單。

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小編最喜歡的是它的口感很「剛好」——綠豆蒜煮到綿密細緻，但又保留一點點顆粒感，不會糊成一團；入口是很順的那種滑，配上糖水淡淡的黑糖香，甜度收得很乾淨，不會甜到喉嚨發膩，所以你會發現自己明明只是想吃個甜點，結果不知不覺就吃光了。如果想要更有咀嚼感，小編真的很推加粉條：Q度一上來，口感立刻多一層「嚼得到的存在感」，整碗從溫柔系直接升級成耐吃系，越吃越順口。

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還有一點很加分的是它的冰／熱都好吃。天氣熱的時候吃冰，入口就是那種南台灣的消暑解救；如果遇到天氣比較，選熱的反而更舒服，甜味會更柔和、整體更像「把今天走跳的疲勞慢慢安撫下來」。簡單說，這碗就是很懂拜拜行程的甜點：不搶戲，但會讓你記得很久。

地址：944屏東縣車城鄉福安路3之36號

電話：0975-670-905

營業時間：週一-週四 10:00–16:30／週五-週日 09:30–17:00／週三公休

屏東一日遊｜四重溪溫泉公園

四重溪溫泉公園：吃完去泡腳剛剛好，邊消化邊把整天慢下來

小編很喜歡把四重溪溫泉公園放在最後一站，原因很簡單：吃完走一走、泡個腳，身體會覺得「今天有被好好照顧」。這裡是屏東很有名的溫泉區，公園裡有免費泡腳池，溫度很夠，泡到後面整個人會鬆下來。

圖/ReadyGo

晚上來的話氛圍也很棒，燈光不會太吵，反而有種安靜的舒服感。想再多一點儀式感，也有人會順便煮溫泉蛋，現場有商店可租借工具(此為期間限定目前只開放到2026/03/01結束)，超適合全家大小一起來體驗。

地址：944屏東縣車城鄉溫泉路57-26號

電話：08-882-1001

營業時間：10:00–21:00

屏東車城一日遊行程表

時間 行程規劃 10:00 福安宮參拜、逛周邊小攤 10:30 福伯鴨肉飯：先吃鹹食（蚵仔煎／羹米粉／隨便都可以） 12:00 難搞先生：咖啡＋甜點／或早午餐坐著休息 14:00 正記黃家綠豆蒜：綠豆蒜加粉條當甜點收尾 16:00 四重溪溫泉公園：散步＋免費泡腳池放鬆 18:00 回程或續接恆春／墾丁行程

屏東車城一日遊常見問題

福伯鴨肉飯的「隨便／都可以」是什麼？

這次去點到的是「隨便」: 綜合海鮮煎(蚵仔/蝦/花枝）、「都可以」: 綜合海鮮土魠羹麵，每次都不同，會有拆盲盒的驚喜感！

四重溪溫泉公園泡腳多少錢？

四重溪溫泉公園泡腳是免費的喔～

四重溪溫泉公園泡腳需要自備什麼？

基本上帶毛巾就很夠用，擦腳、擦汗都方便。入池前記得先清洗腳，泡起來也比較舒服。

難搞先生適合什麼時段去？需要訂位嗎？

假日中午容易客滿、等餐也可能較久；如果你不想等，建議開店後不久就到，或先電話確認座位狀況。

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