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高雄藝文盛事｜2026高雄獎入圍作品展 邀您共賞新銳能量

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：高雄市政府文化局
▲圖片來源：高雄市政府文化局


備受文化人矚目的《2026高雄獎入圍作品展》正於高雄市立美術館展出，適逢高雄獎邁入30週年，為台灣藝壇的重要里程碑。自創辦以來，高雄獎始終與城市發展緊密相連，不僅見證高雄從工業城市轉型為文化城市的歷程，也反映出台灣當代藝術的變化與演進。


▲圖片來源：高雄市政府文化局
▲圖片來源：高雄市政府文化局


358位藝術家參賽　匯聚新世代創作能量

本屆高雄獎吸引358位藝術家參與競逐，最終展出包含首獎、評審特別獎與入選獎等精彩作品。這些作品不僅展現藝術家在創作上的實力，也呈現出當代藝術多元發展的趨勢。透過展覽，觀者得以一窺新世代藝術家的創作視野與思考方向。


▲圖片來源：高雄市政府文化局
▲圖片來源：高雄市政府文化局


多元媒材與觀點　描繪當代藝術樣貌

入圍作品涵蓋多種創作形式與媒材，從平面藝術到立體裝置，從個人情感到社會議題，展現出豐富多樣的藝術語彙。這些作品透過不同視角切入，回應當代生活與環境，使展覽成為一個多元觀點交織的藝術場域。


▲圖片來源：高雄市政府文化局
▲圖片來源：高雄市政府文化局


走進展場　感受當代藝術的流動與可能

《2026高雄獎入圍作品展》不僅是一場競賽成果的呈現，更是一場關於創作與時代的對話。觀者在展覽中，不只是觀看作品，更能感受到藝術如何回應當下世界。這場展覽邀請人們走進高雄市立美術館，在作品之中看見未來藝術的發展方向與無限可能。


▲圖片來源：高雄市政府文化局
▲圖片來源：高雄市政府文化局


【2026高雄獎入圍作品展】

展覽期間：即日起至5月3日

展覽地點：高雄市立美術館4樓展覽室

參觀票價：全票90元、優惠票45元


※文章僅提供展覽相關資訊，並非展覽聯繫窗口


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