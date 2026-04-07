澎湖攜手《七龍珠Z》 推出史上規模最大海上花火節！

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺灣觀光雙年曆國際級活動－「2026澎湖國際海上花火節」將於05/04盛大開幕。根據澎湖縣政府規劃，今年花火節規模全面升級，除了首度攜手經典動畫《七龍珠Z》跨界合作，更擴大辦理至8月底，將施放33場次的煙火秀，規模為歷年之最，並且邀集來自三大洲、6個國家的國際煙火團隊共同參與，其中開幕場將由日本團隊擔崗演出，展現世界級煙火藝術水準。

根據規劃，花火節期間煙火秀將長達600秒，開、閉幕更升級至720秒，施放規模堪稱全台之最。「2026澎湖國際海上花火節」最大的特色就是煙火施放點距離觀賞區僅300公尺，同時700台無人機科技展演，透過空中編隊與光影變化，打造結合煙火、科技與海景的多層次視覺盛宴。

今年與《七龍珠Z》合作，不僅是視覺與IP的結合，更象徵一種精神的連結。《七龍珠Z》所傳達的「不斷挑戰、永不放棄、團結奮戰」精神，與澎湖在海島環境中所展現的堅韌與活力相互呼應，透過煙火與無人機展演重現經典場景，打造熱血與感動兼具的夜空演出。

為豐富活動內容，今年也特別規劃多樣性的周邊活動，包括集合百攤特色店家的花火市集、七龍珠主題公園、主題裝置藝術、角色打卡村、互動集章活動及聯名商品快閃店等，打造沉浸式觀光體驗，串聯在地景點、商圈與跳島旅遊，提升整體旅遊魅力。

▲「2026澎湖國際海上花火節」主視覺海報。 圖：澎湖縣政府／提供

日前也公布了花火節舞台活動的卡司名單，開幕表演將邀請十鼓擊樂團跨海演出，同時安排 MARZ23、陳華以及影歌視三棲藝人王識賢擔綱演出嘉賓，閉幕場則由澎湖縣青少年交響樂團帶來精彩演出，並邀請 Kimberley 陳芳語、林凡以及金曲獎最佳樂團糜先生登台，陣容堅強。除此之外，今年花火節也透過公開徵選表演團體，邀請全國優秀表演團隊，集結到花火節舞台一展魅力。

澎湖縣政府表示，今年花火節也受到許多企業的熱烈響應支持，總計有40個合作單位共同參與，包含首次加入的國泰人壽、日本阪急交通社以及長年合作的新光人壽、澎湖福朋喜來登酒店與澎坊有限公司，攜手規劃多場的企業主題場次。其中日本阪急交通社更是花火節有史以來第一個海外合作的日本企業，並預計於06/04邀集500名旅客至花火節現場參與，展現澎湖觀光國際吸引力。其他合作單位還包括在地企業、公協會以及國內重要工商團體，透過公私協力合作，將有效擴大活動規模與觀光效益，帶動地方產業發展。

為全面擴大活動宣傳效益，今年同步整合全台交通節點曝光與數位通路行銷，包含北中南三大都會區重要之交通場站、捷運、重要商圈等，上刊實體與數位廣告外，亦攜手華信航空，透過其 APP 平台進行精準推播，將花火節資訊直接觸及規劃搭機旅遊之潛在客群。透過交通場域高人流曝光與航空數位通路的雙軌行銷布局，不僅有效提升活動能見度與觸及率，更進一步引導旅客提前規劃行程，帶動澎湖航線運量與觀光成長動能，全面強化澎湖夏季觀光品牌影響力。

此外，今年特別推出「七龍珠Z星空電影院」，要讓旅客在海風與煙火交織的夜空下，享受沉浸式觀影體驗。澎湖縣政府表示，搭配煙火、無人機、市集與主題活動，從白天到夜晚、從本島到離島，今年花火節要將澎湖全面打造「一站式夏日旅遊體驗」。

同時，為進一步提升遊客旅遊品質與便利性，首度與氣象署合作，導入光學雷達觀測設備，即時掌握在地天氣變化，並針對7處煙火施放地點提供精緻化氣象預報服務。旅客可透過氣象署專屬網頁與視覺化天氣圖卡，快速掌握天氣資訊，提升旅遊便利性與活動參與體驗。

今年夏天走訪澎湖，在這座榮獲「2026全球最好客城市」的島嶼，感受最真誠的熱情與人情味，把最難忘的夏夜留在澎湖。更多活動詳情與最新資訊，請持續關注「澎湖國際海上花火節」Facebook 粉絲專頁及「澎湖Travel」網站，掌握最新活動訊息。

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