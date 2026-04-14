三多商圈隱藏版美食！高雄少見道地「雲南燉雞湯米線」 想吃海陸全餐直接點「這份撈麵」

在高雄找到好好吃的高雄雲南米線、潮汕乾拌麵！就是位高雄三多商圈，在三多四路全聯對面的「雲汕坊」。

親切的老闆娘親自到雲南、廣東學習道地口味的雲南米線和潮汕麵。

來這裡必吃招牌雞腿米線，純米製作、Ｑ彈滑順的米線，配上爽口純雞湯和大隻雞腿，超級好吃！清爽不厚重！

潮汕乾拌麵也很讚，深色醬汁配上鹹肉絲和，鹹香涮嘴！加上用餐空間寬敞，每天用餐時間都人潮滿滿，非常值得來試試！

這家真的是最近在高雄吃到，湯頭最爽口又有層次的雲南米線！真的好難得～～～

高雄三多商商圈雲南米線：雲汕坊

不過，真要說，當天跟家人來吃時，按照google地圖卻找不著，後來才發現雲汕坊真正地址在三多三路上，全聯苓雅三多店正對面！

店面是這樣，在一棟新大樓一樓。

雲汕坊室內用餐空間明亮寬敞，挑高也高，用餐起來很舒適。而且週一午間去用餐，人潮頗多。

高雄雲汕坊菜單（2026年版）

當天點餐完畢付款，看到出餐口一整排醬料，好奇一問才知道，闆娘特地去中國雲南與潮州學習，也將雲南米線和潮州拌麵的醬料不改變配方帶回來，就是想讓大家吃到與當地一樣的味道。

店內自助區有調味料可自行取用，超推自製辣醬！自己炒的，非常香～

雲汕坊推薦必點

▼雞腿米線（小） $168

一大支雞腿放在米線上，視覺超震撼！！

滷入味的雞腿肉非常有彈性，搭配用純雞熬煮的高湯，喝起來溫潤又帶點自然甘甜，鹹度非常有層次。

米線吸飽湯汁後滑順好入口，咀嚼齒尖彈牙，每一口都吃得到淡淡雞油香氣。

▼潮汕乾麵＋鮮豬肉什錦湯 $168

潮汕乾麵跟平常吃到的台式乾麵，光上桌就有一個不一樣的醬汁香氣。

深色醬汁一拌開香氣直接炸出來，豬油、花生醬、蠔油融合得很好，鹹中帶一點微甜，層次超豐富。麵條巴附醬汁後每一口都很夠味，再加上酥脆蒜蓉跟豬肉條的口感堆疊，香到會默默一口接一口停不下來！

乾麵配的鮮豬肉什錦湯也是潮汕作法，以清、鮮、甜為特色，強調湯頭與食材原味，這碗特別喜歡豬肉跟貢丸！

▼海鮮牛肉雙拼撈麵＋紫菜湯 $288

想吃海陸全餐，這份撈麵可點！滷牛腱、生蠔、小卷、蝦子、貢丸鋪滿整碗麵上，視覺先加100分！

用的是跟乾麵一樣的靈魂醬汁，但醬汁稍微再多乾麵一點。且因為配料超多，每一口都能吃到不同層次，海鮮的鮮甜加上牛腱的滷香，與深色醬汁的醬香，整碗就是層次味道豐富到不行。

最後，這天選的三樣小菜都好吃！帶微微麻辣的涼拌龍鬚菜、東北大鍋菜和酸辣土豆絲。

雲汕坊

地址：高雄市苓雅區三多四路106之17號（全聯苓雅三多店正對面）

電話：07 338 1199

營業時間：11:00～20:00

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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