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墾丁恆春必去「南洋風餐廳」！大推「叻沙麵、泰式海鮮酸辣麵」 森林系植栽、超美鹿角蕨牆必拍

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

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來墾丁恆春想找間特別的美食餐廳，一定要來這間肥貓南洋餐室坐坐！主打森林系南洋風的用餐空間，採光好，滿滿熱帶綠色植栽，還有一面超美鹿角蕨牆面，氛圍超放鬆慵懶，怎麼拍都好看。南洋風味餐點也不滿虎，從酸辣開胃的涼拌魷魚，到濃郁叻沙與泰式酸辣麵都很有水準！非常喜歡！！

在恆春發現一間森林餐廳，綠色植物茂密到我一秒出國！！很像來到東南亞的餐廳～～

肥貓南洋餐室位在恆春古城旁，米白色建築外觀低調，但是……

一走進去會愣一下，超像出國！！整體空間搭配大量熱帶闊葉植物，綠意直接包圍整個用餐區，隨便一個角落都很好拍。

最吸睛的是那面鹿角蕨牆，層層疊疊超有南洋叢林感，視覺很有記憶點。再加上自然採光灑進來，整體氛圍又亮又舒服，

肥貓南洋餐室菜單

肥貓南洋餐室推薦必點

▼泰味涼拌酸辣大魷魚 $300

這盤涼拌大魷魚上桌也太吸睛！

魷魚超大隻～肉厚帶點Q彈，配上繽紛的水果、生菜！與微辣酸汁真的會一口接一口。

▼香辣綠咖喱炸雞飯 $330

香辣綠咖喱醬一上來香氣超衝，帶點椰奶的滑順感，炸雞外層炸得酥酥，裡頭超嫩，單吃或配綠咖哩一起吃超加分。

▼東馬海味炸蝦叻沙麵 $330

這碗真的浮誇系代表！裡面海鮮直接塞滿，扇貝、淡菜、魷魚通通有，還有兩大尾炸蝦帥氣凸出碗。兩隻突出碗的炸蝦好搶戲～～

碗裡寬冬粉完全吸飽奶香濃郁湯汁，喜歡吃叻沙的人千萬不要錯過！

▼泰國海鮮酸辣麵 $330

可能最近超熱，比起濃郁的叻沙，我更愛這碗酸辣的泰式冬央宮～

滿滿海鮮料一樣不手軟，但靈魂是泰式冬蔭功湯頭，喝起來超開胃又清爽。比起叻沙的濃郁，這碗更輕盈但更涮嘴～

▼肥貓芒果氣泡飲 $160

▼手標波霸泰式奶茶 $130

喜歡爽口很推芒果氣泡飲，芒果醬香甜搭配氣泡的微刺激，喝起來不會膩；但如果想來個泰式風收尾，手標波霸泰奶配剛剛的泰式料理很適合！

肥貓南洋餐室評價/用餐心得

在這樣被綠意包圍的空間裡用餐，真的好chill~~熱帶植物與盆栽堆疊出的森林感，不只是視覺享受，更讓整體氛圍多了幾分沉靜與放鬆。再加上餐點本身也有一定水準，從味覺到環境都被好好照顧，下次到墾丁一定要來坐坐！！

肥貓南洋餐室

地址：屏東縣恆春鎮環城北路107號1樓

電話：0983-365-586

營業時間：週一～週日 11:00–14:30、17:30–21:00

文章來源：美食好芃友 B：美食好芃友

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