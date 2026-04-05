屏東文青氛圍老街在這！潮州「潮旅行」、地方慶典「春潮集」逛百年小鎮建基路 讓老街變美

2016年4月，潮州出身的創投教父──現任台灣好基金會董事長的柯文昌與團隊回到故鄉，十年來為孩子們導入創新教育資源，並推行「潮旅行」與鄉親共好共榮，意圖讓更多人看見屏東潮州美好的人與景。舉辦第5年的「2026春潮集」活動，也為建基路老街開啟不一樣的潮街、潮人、潮生活。

台灣、外國遊客逐漸造訪潮州百年小鎮

2022年，台灣好基金會以屏東潮州建基路老街為基地，與藝術家和鄉親一起打造專屬潮州、獨樹一格的地方慶典「春潮集」，為百年老街建基路注入活水新力。

過去4年的「春潮集」，台灣好基金會在建基路上陸續留下綠色的植栽，鄰里鄉親成為最好的綠手指夥伴，讓老街一年一年有了色彩，也有了人情。

台灣遊客來了，外國遊客也來了。柯文昌表示，「我們從潮州建基路開始綠化，往外擴散，希望能慢慢影響其他街道與鄉親，開始注意生活周遭並著手美化、綠化，讓潮州的百年小鎮的獨特之美能夠被看見。」

潮街行。圖片來源｜台灣好基金會提供

老街變美不是只能靠都更和改建

在3/28～3/29「2026春潮集」記者會上，台灣好基金會柯文昌董事長分享：「『春潮集』不只是為了辦活動，而是和鄉親一起回憶、探索、重建老街的美，既保留老街的生活紋理，也為老街創造新意。」，他以年輕時到日本旅行的經驗為例「日本老街乾淨、家家戶戶認養照顧門口人行道上的花圃，不僅維持街道的美觀，各家各戶門口也都有不同的風情，使我相信老街變美不是只能靠都更、靠改建，而是可以從自家門口做起，讓我們喜歡的綠植花卉綻放在我們生活的街道上，改變老街沒有行道樹的難題。」

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

春潮集加深建基路居民的在地認同感

屏東縣長周春米也蒞臨2026春潮集現場，她也看見了建基路的變化，「走在建基路上我看見不同的小鎮風景，陽光從綠葉中灑下，每位居民都露出開心的笑容。」潮州鎮公所主任秘書王建元與潮州里里長朱祐馴也協助投入此次春潮集的籌備，王建元表示，基金會在建基路的投入與設計，很值得公部門學習取經，未來也將更投入在潮州街道的經營上。朱祐馴更提到，因著春潮集更加深建基路居民對在地的認同感，「每位一起參與移盆與共創的居民都很開心。」

不靠都更 老街自己華麗轉身

「2026春潮集」的「潮街」共造，台灣好基金會邀請植物專家吳美貌和吳宗憲，自去年底即開始與鄉親展開植物選擇、栽種、換植、教學等等的過程，擇定台灣原生種黃連木作為建基路的主樹，隨後陸續融入自家植物花卉，是一系列街道花園共造的過程，用植物說老街故事。

「因著到潮州做綠化工作，我也與在地居民建立了深刻連結」吳美貌說，這是最令她感動的部分；吳宗憲也笑著說，我們在居民自種的花草基礎上加入美學概念，與居民一起將這「一點綠」慢慢散佈出去。在地居民王美玲一早就在綠化街景前開心拍照，她說：「能成為建基路的居民，真的光榮又幸福！」

不靠都更，老街自己華麗轉身，透過潮州藝術家楊文正為「春潮集」手繪的綠色老街建基路，展現未來潮街生活風情。楊文正希望在春潮集中，每位鄉親都能感受到「潮州的好，從建基路開始」。

潮街行地圖。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

大潮州生活圈34家地方品牌齊聚「潮市」趕集

「潮市」展現生活美學、植感手作、地方好味，實踐永續生活。由劉維公教授帶領實踐大學與東吳大學學生一起與老街店家品牌重塑的「潮店再設計」，將店東的點滴心情，巧思巧手轉化為個性招牌和空間氛圍，既留下傳統，也創造新意。

「潮街行」的三山國王廟方圓走一遭，最是在地好享受。劉維公認為，每個潮店店家與職人都是小鎮中的人才，他們幾代傳承的技術與智慧都蘊含在工作日常中，「我們透過潮街行的企劃，讓小鎮才華被看見。」

「潮藝」並邀請生活美學實踐家楊文正、陳惠卿、張騰元、黃子鐶、由王雪枝老師領銜高雄市國際粉彩協會，以及子午線二重奏，以文字、針織、版畫、粉彩、音樂，說美說故事，播下潮州美學種子。

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

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林芳如 https://www.xinmedia.com/article/305345