快訊

現實版盜墓筆記！兄妹清明節驚「媽媽墳墓不見了」 竟被鄰居搬走

喬任梁猝逝10年細節曝光！失眠20天、身體僵硬 父母痛喊：太晚發現

0406-0412「血型＋生肖」財運TOP5出爐！冠軍組合一鳴驚人、賺最兇 機會來了擋不住

屏東文青氛圍老街在這！潮州「潮旅行」、地方慶典「春潮集」逛百年小鎮建基路 讓老街變美

欣傳媒／ 欣傳媒

2016年4月，潮州出身的創投教父──現任台灣好基金會董事長的柯文昌與團隊回到故鄉，十年來為孩子們導入創新教育資源，並推行「潮旅行」與鄉親共好共榮，意圖讓更多人看見屏東潮州美好的人與景。舉辦第5年的「2026春潮集」活動，也為建基路老街開啟不一樣的潮街、潮人、潮生活。

台灣、外國遊客逐漸造訪潮州百年小鎮

2022年，台灣好基金會以屏東潮州建基路老街為基地，與藝術家和鄉親一起打造專屬潮州、獨樹一格的地方慶典「春潮集」，為百年老街建基路注入活水新力。

過去4年的「春潮集」，台灣好基金會在建基路上陸續留下綠色的植栽，鄰里鄉親成為最好的綠手指夥伴，讓老街一年一年有了色彩，也有了人情。

台灣遊客來了，外國遊客也來了。柯文昌表示，「我們從潮州建基路開始綠化，往外擴散，希望能慢慢影響其他街道與鄉親，開始注意生活周遭並著手美化、綠化，讓潮州的百年小鎮的獨特之美能夠被看見。」

潮街行。圖片來源｜台灣好基金會提供

老街變美不是只能靠都更和改建

在3/28～3/29「2026春潮集」記者會上，台灣好基金會柯文昌董事長分享：「『春潮集』不只是為了辦活動，而是和鄉親一起回憶、探索、重建老街的美，既保留老街的生活紋理，也為老街創造新意。」，他以年輕時到日本旅行的經驗為例「日本老街乾淨、家家戶戶認養照顧門口人行道上的花圃，不僅維持街道的美觀，各家各戶門口也都有不同的風情，使我相信老街變美不是只能靠都更、靠改建，而是可以從自家門口做起，讓我們喜歡的綠植花卉綻放在我們生活的街道上，改變老街沒有行道樹的難題。」

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

春潮集加深建基路居民的在地認同感

屏東縣長周春米也蒞臨2026春潮集現場，她也看見了建基路的變化，「走在建基路上我看見不同的小鎮風景，陽光從綠葉中灑下，每位居民都露出開心的笑容。」潮州鎮公所主任秘書王建元與潮州里里長朱祐馴也協助投入此次春潮集的籌備，王建元表示，基金會在建基路的投入與設計，很值得公部門學習取經，未來也將更投入在潮州街道的經營上。朱祐馴更提到，因著春潮集更加深建基路居民對在地的認同感，「每位一起參與移盆與共創的居民都很開心。」

不靠都更　老街自己華麗轉身

「2026春潮集」的「潮街」共造，台灣好基金會邀請植物專家吳美貌和吳宗憲，自去年底即開始與鄉親展開植物選擇、栽種、換植、教學等等的過程，擇定台灣原生種黃連木作為建基路的主樹，隨後陸續融入自家植物花卉，是一系列街道花園共造的過程，用植物說老街故事。

「因著到潮州做綠化工作，我也與在地居民建立了深刻連結」吳美貌說，這是最令她感動的部分；吳宗憲也笑著說，我們在居民自種的花草基礎上加入美學概念，與居民一起將這「一點綠」慢慢散佈出去。在地居民王美玲一早就在綠化街景前開心拍照，她說：「能成為建基路的居民，真的光榮又幸福！」

不靠都更，老街自己華麗轉身，透過潮州藝術家楊文正為「春潮集」手繪的綠色老街建基路，展現未來潮街生活風情。楊文正希望在春潮集中，每位鄉親都能感受到「潮州的好，從建基路開始」。

潮街行地圖。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

大潮州生活圈34家地方品牌齊聚「潮市」趕集

「潮市」展現生活美學、植感手作、地方好味，實踐永續生活。由劉維公教授帶領實踐大學與東吳大學學生一起與老街店家品牌重塑的「潮店再設計」，將店東的點滴心情，巧思巧手轉化為個性招牌和空間氛圍，既留下傳統，也創造新意。

「潮街行」的三山國王廟方圓走一遭，最是在地好享受。劉維公認為，每個潮店店家與職人都是小鎮中的人才，他們幾代傳承的技術與智慧都蘊含在工作日常中，「我們透過潮街行的企劃，讓小鎮才華被看見。」

「潮藝」並邀請生活美學實踐家楊文正、陳惠卿、張騰元、黃子鐶、由王雪枝老師領銜高雄市國際粉彩協會，以及子午線二重奏，以文字、針織、版畫、粉彩、音樂，說美說故事，播下潮州美學種子。

2026春潮集。圖片來源｜台灣好基金會提供

欣傳媒XINMEDIA:https://www.xinmedia.com/

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA

林芳如 https://www.xinmedia.com/article/305345

老街

欣傳媒

追蹤

相關新聞

宜蘭「金車噶瑪蘭威士忌酒廠」半日遊攻略：世界金牌製程解密、DIY調酒與沉浸式桶邊品飲預約指南

提起台灣的驕傲，你會想起什麼？在宜蘭員山的蒼翠山腳下，有一座讓台灣在世界威士忌地圖上嶄露頭角的傳奇之地，那就是金車噶瑪蘭威士忌酒廠 (Kavalan Whisky Distillery)，這片土地用純淨水源與亞熱帶氣候，交織出一段屬於台灣的琥珀色奇蹟。

蘆洲「高CP值早午餐」必收！近百種選擇 回訪Ｎ遍也不容易膩

udn走跳美食／小佳的幻想世界 在蘆洲復興路上，有一家人氣快速累積的高CP值早午餐店，不論是平日早晨或假日時段，...

「天成逸旅–蝴蝶谷」花蓮森林療泉度假新地標 開幕優惠同步迎賓

【旅奇傳媒/編輯部報導】「天成逸旅－蝴蝶谷」為天成飯店集團攜手農業部林業及自然保育署花蓮分署共同打造的全新精緻體驗品牌，承襲集團永續旅遊理念，融合山林生態、森林景緻與溫泉資源，主打「森呼吸・蘊溫泉」的療癒度假體驗。 自2025年底試營運以來，廣獲旅客肯定與好評，為歡慶開幕即日起至2026/12/30止，推出開幕優惠凡加入「Cosmos CLUB 」會員，享100點可兌換加價購優惠，會館精緻客房雙人一泊三食6,688元起，期盼以森境溫泉的療癒魅力，吸引更多旅人走入山林、放慢步調，帶動花蓮永續旅遊度假市場發展，並深化深度生態旅行體驗。 「天成逸旅－蝴蝶谷」定位為自然休閒型度假旅宿，鎖定30-70歲客群，目標平均房價達8,800元以上，目標平均住房率達八成。期望成為花蓮瑞穗區另一個能夠帶給消費者深度體驗大自然旅行的最佳首選。 目前集團亦推出「天成逸旅－蝴蝶谷」與「瑞穗天合

基隆正濱漁港「熱狗堡專賣店」！現點現做「鬼頭刀熱狗堡」 一如繼往的高品質美味推薦

udn走跳美食／水晶 之前分享過北海岸的「馬納蒂 Manatee」是面對海景的美式漢堡店，風景很好漢堡也極度好吃，沒想到現在在正濱漁港開了「...

屏東文青氛圍老街在這！潮州「潮旅行」、地方慶典「春潮集」逛百年小鎮建基路 讓老街變美

2016年4月，潮州出身的創投教父──現任台灣好基金會董事長的柯文昌與團隊回到故鄉，十年來為孩子們導入創新教育資源，並推行「潮旅行」與鄉親共好共榮，意圖讓更多人看見屏東潮州美好的人與景。舉辦第5年的「2026春潮集」活動，也為建基路老街開啟不一樣的潮街、潮人、潮生活。 台灣、外國遊客逐漸造訪潮州百年小鎮 2022年，台灣好基金會以屏東潮州建基路老街為基地，與藝術家和鄉親一起打造專屬潮州、獨樹一格的地方慶典「春潮集」，為百年老街建基路注入活水新力。 過去4年的「春潮集」，台灣好基金會在建基路上陸續留下綠色的植栽，鄰里鄉親成為最好的綠手指夥伴，讓老街一年一年有了色彩，也有了人情。 台灣遊客來了，外國遊客也來了。柯文昌表示，「我們從潮州建基路開始綠化，往外擴散，希望能慢慢影響其他街道與鄉親，開始注意生活周遭並著手美化、綠化，讓潮州的百年小鎮的獨特

漫遊台南花園夜市！精選人氣飯店、親子友善及包棟民宿推薦

【FunTime小編群】來台南旅遊，沒逛過全台知名的「花園夜市」別說你來過台南！但是不是每次逛完夜市，還要特地再騎車回市區的住宿，而覺得很累呢？本篇就特別整理了多間位於台南花園夜市周邊的住宿，快跟著小編一起看下去吧！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。