快訊

伊朗初步批准「荷莫茲過路費」！可能收費模式曝 這些國家不得通行

申請入學一階今公布 篩選結果上午9時看這查

科威特：伊朗擊中杜拜港內的科威特原油輪 原定開往大陸青島

聽新聞
0:00 / 0:00

連假親子放電去哪玩？屏東海生館 雙主題活動驚喜登場

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖／屏東海生館提供
圖／屏東海生館提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）兒童節連假活動熱鬧登場！04/03-04/05連續三天，特別推出兩大主題活動「海洋魔法派對－兒童海洋節」與「海唷海唷！童遊會」，打造結合遊戲、表演與學習的親子放電行程。讓孩子盡情玩樂、大人輕鬆陪伴，在歡笑與驚喜中探索海洋世界，同時認識海洋保育知識，留下難忘的兒童節回憶。

夢幻泡泡互動。　圖：屏東海生館／提供
夢幻泡泡互動。　圖：屏東海生館／提供

「海洋魔法派對－兒童海洋節」以奇幻與歡樂為主軸，連續三天帶來不同主題演出，用魔法變出陽光與笑容，人氣吉祥物「鯊寶」也將驚喜現身，與大小朋友共創充滿笑聲的假期回憶。

▲魔術互動表演。　圖：屏東海生館／提供
▲魔術互動表演。　圖：屏東海生館／提供

● 魔術互動表演：04/03 14:00 世界水域館－水溶溶大廳，由專業魔術師帶來近距離互動與驚喜橋段，見證不可思議的魔法瞬間，每一個轉折，都伴隨孩子的驚呼與笑聲。

▲海洋舞動派對。　圖：屏東海生館／提供
▲海洋舞動派對。　圖：屏東海生館／提供

● 海洋舞動派對：04/04 14:00 世界水域館－水溶溶大廳，從輕快帶動跳揭開序幕，再進入引人入勝的海洋故事與拯救海洋闖關活動，在遊戲中認識海洋保育。最後還能親手繪製紀念小物帶回家。

● 夢幻泡泡互動：40/05 15:00 鯨魚廣場登場，現場將化身為充滿大小泡泡的奇幻空間，孩子們穿梭其中、盡情互動，營造如童話般的場景，一起留下難忘的兒童節回憶。

▲行動雙語圖書館。　圖：屏東海生館／提供
▲行動雙語圖書館。　圖：屏東海生館／提供

「海唷海唷！童遊會」，結合雙語閱讀、智慧科技及後場探索一次滿足，邀請親子家庭在海洋氛圍中共度休閒樂趣的假期時光，讓博物館成為兼具學習、陪伴與成長意義的場域。

● 在地學童熱力開跳：04/04 10:00 由在地學童帶來活力十足的舞蹈在大廳帶來精彩演出，接續還有魔術演出、互動帶動跳及海洋知識有獎徵答輪番登場。

● 後場探索導覽：由專人帶領深入平日較少開放的海生館後場空間，進一步認識濕地公園、水族中心，認識館內其他教學研究場域。活動採現場報名，名額有限。

● 雙語行動書屋開幕：為響應雙語政策規劃「行動雙語圖書館」，結合恆春民謠館及車城國小圖書館館藏，串連海洋知識與在地人文。民眾透過海洋與科學主題雙語書籍，選讀並寫下閱讀心得後，即有機會兌換海洋好禮，鼓勵孩子培養表達能力，延伸學習視野。

● 探索海洋好夥伴：於珊瑚王國館前的半島海底沉浸式體驗，以及智慧博物館「iOcean」互動。可於現場下載 App 參與任務答題，透過數位科技與互動學習，認識海洋生物與館內資源，完成任務後可獲得精美好禮，讓科技成為探索海洋世界的最佳夥伴。

● 親子手作體驗：04/04推出「氣球 DIY 教學」，04/05則是「小丑魚造型摺紙體驗」，讓孩子在動手創作中培養創意，也增進親子互動。現場另有兒童節活動專屬的「疊色印章」集章活動，民眾可親手製作海洋生物明信片作為紀念。

活動期間歡迎把握兒童節連假前往屏東海生館，共同參與豐富多元的海洋體驗活動，相關資訊可至「國立海洋生物博物館」官網或粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館 屏東海生館 海洋世界

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

相關新聞

連假親子放電去哪玩？屏東海生館 雙主題活動驚喜登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）兒童節連假活動熱鬧登場！04/03-04/05連續三天，特別推出兩大主題活動「海洋魔法派對－兒童海洋節」與「海唷海唷！童遊會」，打造結合遊戲、表演與學習的親子放電行程。讓孩子盡情玩樂、大人輕鬆陪伴，在歡笑與驚喜中探索海洋世界，同時認識海洋保育知識，留下難忘的兒童節回憶。 「海洋魔法派對－兒童海洋節」以奇幻與歡樂為主軸，連續三天帶來不同主題演出，用魔法變出陽光與笑容，人氣吉祥物「鯊寶」也將驚喜現身，與大小朋友共創充滿笑聲的假期回憶。 ● 魔術互動表演：04/03 14:00 世界水域館－水溶溶大廳，由專業魔術師帶來近距離互動與驚喜橋段，見證不可思議的魔法瞬間，每一個轉折，都伴隨孩子的驚呼與笑聲。

別再說看藍眼淚要碰運氣！這次教你怎麼精準追淚

【FunTime小編群】說到馬祖，相信很多人都會想起美麗的藍眼淚，這個特殊的自然現象吸引了不少觀光客，也有許多攝影好手前去「追淚」～不過藍眼淚出現的時機很難抓，通常要等到些許月起才會陸續爆量。

高空親子樂園升級！ 高雄「大立空中樂園RIZZ」4／3全新開幕 官方親證「海盜船、旋轉木馬、小火車」全保留

高雄「大立空中樂園RIZZ」將於2026年4月3日正式開幕，保留經典設施如海盜船、旋轉木馬及小火車。經過半年整修，該樂園將轉型為多功能高空地標，結合娛樂、休閒和餐飲，為親子家庭提供絕佳的遊玩體驗。

歡慶兒童節！壽山動物園「兒童免費入園」 「壽Q家族」人氣票選同步開跑

【旅奇傳媒/編輯部報導】兒童節連假即將到來，高雄市政府「2026高雄兒童節－恐龍酷樂園」04/03~04/06在「衛武營國家藝術文化中心」舉行，「壽山動物園」亦同步推出「壽山童話祭」，12歲以下兒童免費入園並享有餐飲優惠，同時規劃寫生著色比賽與「壽Q家族」人氣票選活動；園方亦與「國立科學工藝博物館」合作，完成指定任務即可獲限量「恐龍數獨寶盒」科學玩具，歡迎親子於兒童節假期到高雄共度美好時光。 高雄市政府觀光局長高閔琳表示，為歡迎全國小朋友於兒童節連假期間（04/03~04/06）造訪壽山動物園，特別推出兒童連假全國12歲以下兒童免費入園優惠，並舉辦「壽山童話祭」系列活動；其中包括採現場報名之寫生著色比賽，歡迎學齡前兒童發揮創意，為「壽Q家族」著色紙塗上豐富的色彩，國小學童亦可走訪園區進行寫生創作，當天交件即可獲得可愛動物磁鐵。 高閔琳說明，壽山動物園「壽Q家族」全新 IP 形象日

「脆皮肉圓」夯爆了！這家靠「炸肉圓」出圈 超涮嘴「神級脆皮+獨門醬汁」一顆40元開吃

「脆皮派」一致推薦！肉圓除了清蒸外，脆皮版同樣受到一批饕客青睞。高雄這間「炸肉圓」征服許多人的味蕾，網友吃過大推「料好實在」、...

「錫葉藤花瀑」新秘境！這處「紫色隧道」免門票拍爆 「浪漫花瀑」滿到垂至地面 想朝聖手腳要快

「錫葉藤花瀑」新景點！這處錫葉藤在今年華麗變身「紫色隧道」，免門票即可朝聖大拍特拍，有如日本紫藤隧道般壯觀，賞花打卡可要把握時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。