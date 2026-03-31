連假親子放電去哪玩？屏東海生館 雙主題活動驚喜登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）兒童節連假活動熱鬧登場！04/03-04/05連續三天，特別推出兩大主題活動「海洋魔法派對－兒童海洋節」與「海唷海唷！童遊會」，打造結合遊戲、表演與學習的親子放電行程。讓孩子盡情玩樂、大人輕鬆陪伴，在歡笑與驚喜中探索海洋世界，同時認識海洋保育知識，留下難忘的兒童節回憶。

夢幻泡泡互動。 圖：屏東海生館／提供

「海洋魔法派對－兒童海洋節」以奇幻與歡樂為主軸，連續三天帶來不同主題演出，用魔法變出陽光與笑容，人氣吉祥物「鯊寶」也將驚喜現身，與大小朋友共創充滿笑聲的假期回憶。

▲魔術互動表演。 圖：屏東海生館／提供

● 魔術互動表演：04/03 14:00 世界水域館－水溶溶大廳，由專業魔術師帶來近距離互動與驚喜橋段，見證不可思議的魔法瞬間，每一個轉折，都伴隨孩子的驚呼與笑聲。

▲海洋舞動派對。 圖：屏東海生館／提供

● 海洋舞動派對：04/04 14:00 世界水域館－水溶溶大廳，從輕快帶動跳揭開序幕，再進入引人入勝的海洋故事與拯救海洋闖關活動，在遊戲中認識海洋保育。最後還能親手繪製紀念小物帶回家。

● 夢幻泡泡互動：40/05 15:00 鯨魚廣場登場，現場將化身為充滿大小泡泡的奇幻空間，孩子們穿梭其中、盡情互動，營造如童話般的場景，一起留下難忘的兒童節回憶。

▲行動雙語圖書館。 圖：屏東海生館／提供

「海唷海唷！童遊會」，結合雙語閱讀、智慧科技及後場探索一次滿足，邀請親子家庭在海洋氛圍中共度休閒樂趣的假期時光，讓博物館成為兼具學習、陪伴與成長意義的場域。

● 在地學童熱力開跳：04/04 10:00 由在地學童帶來活力十足的舞蹈在大廳帶來精彩演出，接續還有魔術演出、互動帶動跳及海洋知識有獎徵答輪番登場。

● 後場探索導覽：由專人帶領深入平日較少開放的海生館後場空間，進一步認識濕地公園、水族中心，認識館內其他教學研究場域。活動採現場報名，名額有限。

● 雙語行動書屋開幕：為響應雙語政策規劃「行動雙語圖書館」，結合恆春民謠館及車城國小圖書館館藏，串連海洋知識與在地人文。民眾透過海洋與科學主題雙語書籍，選讀並寫下閱讀心得後，即有機會兌換海洋好禮，鼓勵孩子培養表達能力，延伸學習視野。

● 探索海洋好夥伴：於珊瑚王國館前的半島海底沉浸式體驗，以及智慧博物館「iOcean」互動。可於現場下載 App 參與任務答題，透過數位科技與互動學習，認識海洋生物與館內資源，完成任務後可獲得精美好禮，讓科技成為探索海洋世界的最佳夥伴。

● 親子手作體驗：04/04推出「氣球 DIY 教學」，04/05則是「小丑魚造型摺紙體驗」，讓孩子在動手創作中培養創意，也增進親子互動。現場另有兒童節活動專屬的「疊色印章」集章活動，民眾可親手製作海洋生物明信片作為紀念。

活動期間歡迎把握兒童節連假前往屏東海生館，共同參與豐富多元的海洋體驗活動，相關資訊可至「國立海洋生物博物館」官網或粉絲專頁查詢。

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