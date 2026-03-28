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高空親子樂園升級！ 高雄「大立空中樂園RIZZ」4／3全新開幕 官方親證「海盜船、旋轉木馬、小火車」全保留

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
大立空中樂園RIZZ，4／3全新開幕。圖／翻攝大立空中樂園臉書
大立空中樂園RIZZ，4／3全新開幕。圖／翻攝大立空中樂園臉書

高雄人的童年回憶殺回來啦！ 位於高雄市中心大立百貨頂樓，陪伴無數人從小玩到大的「空中樂園」，歷經半年整修後，即將以全新姿態升級回歸！全新命名為「大立空中樂園RIZZ」，選定2026年4月3日(五)正式開幕，正是兒童節連假第一天開始瘋玩！

大立百貨樂園停業整修前畫面，是高雄人的童年回憶殺。圖／翻攝大立空中樂園臉書
大立百貨樂園停業整修前畫面，是高雄人的童年回憶殺。圖／翻攝大立空中樂園臉書

身為高雄目前歷史最悠久的百貨空中樂園，大立頂樓樂園自1980年代起就是南台灣的娛樂地標。雖然隨著時代變遷，許多百貨樂園已走入歷史，但大立百貨堅持保留這份情懷，自去年10月起進行為期半年的硬體優化與維護。

大立空中樂園臉書於日前宣告，將重新出發並以「大立空中樂園 RIZZ」，不僅是設備的升級，更是定位的轉型。園方強調，整修後的空間將更具層次感，從原本單純的遊樂場，進化為集結「娛樂、休閒、餐飲」於一體的多功能高空地標！

遊樂設施都還在！官方預告照片僅是現場的一小角。圖／翻攝大立空中樂園臉書
遊樂設施都還在！官方預告照片僅是現場的一小角。圖／翻攝大立空中樂園臉書

而搶先公開改裝後的預告圖，圖中展示了充滿現代感的露天休憩區與精緻餐飲空間，卻意外引發網友集體恐慌，紛紛留言詢問：「海盜船呢？」、「童年不見了嗎？」、「看起來變餐廳了」。

大立官方隨即發聲安撫粉絲：「遊樂設施都還在！」官方解釋，預告照片僅是現場的一小角，經典的海盜船、旋轉木馬、空中小火車等靈魂設施均妥善保留，並經過維護確保安全。

「大立空中樂園 RIZZ」即將在4月3日上午11點左右迎來全新篇章，除了大家最期待的經典遊樂設施（海盜船、旋轉木馬等）予以保留、全新餐飲空間、高空景觀等規劃五大主題區，親子家庭更能悠遊在高雄市中心的高空，一邊享受美食，一邊俯瞰繁華街景。

圖／翻攝大立空中樂園臉書
圖／翻攝大立空中樂園臉書

大立百貨

📍高雄市前金區五福三路57-59號

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