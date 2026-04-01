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粉紅花海盛開！「六龜湯旅春遊季」賞花、泡湯、聽音樂一次滿足

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六龜山區的花旗木陸續盛開，為高雄春季限定的夢幻景點。　圖：高雄市政府觀光局／提供
六龜山區的花旗木陸續盛開，為高雄春季限定的夢幻景點。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄4月進入最美花季，位於六龜區的花旗木陸續盛開，整片山城被粉紅花海包圍，成為春季限定的夢幻景點。為迎接兒童連假與春遊熱潮，高雄市政府觀光局攜手「六龜觀光休閒協會」，03/28~05/30於六龜寶來及不老溫泉區推出「六龜湯旅春遊季」，結合賞花、泡湯、生態秘境導覽與期間限定的野人音樂祭、山城水樂園等系列活動，邀請旅客把握花季期間走訪六龜，來趟最 Chill的 春季山城之旅。

▲六龜寶來及不老溫泉區素有「美人湯」美譽。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲六龜寶來及不老溫泉區素有「美人湯」美譽。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，六龜不僅擁有花旗木、梅花與優質溫泉資源，同時也是高雄原生山茶的重要產地。今年「六龜湯旅春遊季」推出四條生態秘境導覽遊程，主打日夜雙體驗，帶領遊客深度探訪六龜。白天有凹豆（outdoor）咖最愛的「巴斯蘭溪瀑布秘境探訪」，遊客沿著巴斯蘭溪順行，欣賞獨特的「斷層崖」溪流地形及豐富的生態環境；網美行程則有「神威天台山粉紅雨賞花」，徜徉於粉紅色花海裡恍如仙境；夜晚首次推出「六龜山林夜戰生存遊戲」，將山林場域轉化為具情境感的「夜間行動舞台」，結合沉浸式情境體驗，打造夜遊新亮點；「寶來夜行秘境生態探索」則帶領遊客走入歷史悠久的戰道遺址，探索夜間生態之美，各項導覽活動自即日起開放線上報名。

▲旅客預約泡湯及可享免費 DIY 體驗課程。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲旅客預約泡湯及可享免費 DIY 體驗課程。　圖：高雄市政府觀光局／提供

「六龜觀光休閒協會」理事長黃瓘博說明，六龜寶來及不老溫泉區為南台灣重要溫泉據點，泉質屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，素有「美人湯」美譽，並曾榮獲「台灣好湯－金泉獎」最佳 CP 值肯定。本次活動推出泡湯好康三重奏，不僅串聯在地溫泉業者推出優惠方案，旅客預約泡湯可享手洗野生愛玉、植物槌染環抱袋、手繪山茶茶包、窯烤披薩等 DIY 體驗，雙人同行再送貓頭鷹鑰匙圈等好康。

▲小朋友最愛的「山城水樂園」將於05/02~05/24假日登場，凡至六龜合作店家消費滿500元即可免費入場。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲小朋友最愛的「山城水樂園」將於05/02~05/24假日登場，凡至六龜合作店家消費滿500元即可免費入場。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充，非常推薦喜愛接近大自然的朋友深入東高雄山區，前往桃源區的寶山二集團，欣賞櫻花繽紛綻放，「那瑪夏賞螢季」也在03/28正式登場；04/03在六龜活動中心還有「野人音樂祭」，結合原民音樂與服飾體驗，適合親子遊客及各年齡層族群參與。05/02~05/24假日，六龜地區也再度推出「山城水樂園」與在地特色市集，凡活動期間至六龜合作店家消費滿500元即可免費入場，暢玩大型滑水道及親子戲水池，吃喝玩樂一次滿足。

▲推出生態秘境導覽遊程，主打日夜雙體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲推出生態秘境導覽遊程，主打日夜雙體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供

把握連假期間走訪東高雄，造訪六龜泡溫泉、品山茶，順遊內門欣賞宋江陣表演，感受傳統藝陣震撼魅力、造訪動物野森學校，體驗寓教於樂的生態教育；喜愛戶外生態的朋友也千萬別錯過「那瑪夏賞螢季」，欣賞螢火蟲點點飛舞的夢幻景致。賞花、品茶、喝咖啡、泡溫泉，再到走訪自然景觀、體驗原住民部落文化，一次感受高雄從山城到原鄉的旅遊魅力！

更多資訊可於「高雄旅遊網」官網、官方 Facebook 及 Instagram 查詢，與觀光局「高雄GO！」官方高雄旅遊 APP 查詢。

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