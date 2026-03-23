「錫葉藤花瀑」新秘境！這處「紫色隧道」免門票拍爆 「浪漫花瀑」滿到垂至地面 想朝聖手腳要快
「錫葉藤花瀑」新景點！這處錫葉藤在今年華麗變身「紫色隧道」，免門票即可朝聖大拍特拍，有如日本紫藤隧道般壯觀，賞花打卡可要把握時間。
高雄「甲仙親水公園」變身紫花瀑新秘境，原本稀疏的錫葉藤在今年長成壯觀的紫色隧道，茂密且飽和的紫花垂墜、隨風搖曳呈現花瀑型態，拍起來的畫面感彷彿置身日本紫藤隧道，現在免花機票錢也能拍到同款紫爆氛圍。
部落客花吃團分享，公園這處有兩條錫葉藤隧道，其中一條花開最為茂盛，外圍更是花滿到垂至地上，而另一條植株尚年幼較為稀疏，也許明年就能跟上變成壯觀花瀑隧道。由於花況已過最盛期，部分花穗開始褪色，建議想拍要及早前往喔！
高雄甲仙 錫葉藤隧道
導航：甲仙親水公園（出入口於甲仙大橋下方）
座標：23.080653,120.587190
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