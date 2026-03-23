「錫葉藤花瀑」新秘境！這處「紫色隧道」免門票拍爆 「浪漫花瀑」滿到垂至地面 想朝聖手腳要快

說到高雄美食，多數人腦海裡浮現的都是鹽埕老店或瑞豐夜市的人潮，但如果問小編私心推薦哪裡，小編一定會把票投給高雄梓官的蚵仔寮漁港。這裡少了觀光區的商業感，多的是漁港特有的海味與人情味。不過過年或連假一到，整個蚵仔寮真的會擠到讓人選擇困難，一不小心就亂買一通。所以這篇小編直接幫大家整理好一份「蚵仔寮美食」清單，從料多到誇張的蚵仔煎、現撈現炸的海鮮炸物，到解膩的檸檬愛玉、濕潤無油蛋糕，再到香菜爆量的花生糖，一路從主食吃到甜點收尾。

2026-03-18 09:20