「牛肉麵＋豬腳」雙主角！高雄牛肉麵推薦 無味精湯頭與獨門滷味一次吃懂

前言｜鳳山這碗牛肉麵，老闆的自信寫在牆上

台灣牛肉麵店很多，從北至南、每一家都有自己的支持者，然而到底哪一間高雄牛肉麵，可以這麼有自信說，它是一碗會上癮的牛肉麵？並且不只牛肉麵超強 腿庫與豬腳也很厲害，這間店就是位在高雄市鳳山區自由路48號上的318霸王牛肉麵鳳山店，走～跟著貪吃鬼熊熊探店去。

還沒吃之前熊熊先告訴你，吃這碗麵要怎麼吃才會更好吃吧，走進店門前，一定會先看到牆上的那張大海報，上面寫著「品嚐318霸王牛肉麵的步驟」，老闆很直白：先喝湯、再加花椒油、再加辣油、再放酸菜，這一整套流程寫得清清楚楚，好像在上牛肉麵品味課一樣，吃牛肉麵還有教學？但等真的吃下去就會懂，這碗麵的味道層次確實是慢慢堆出來的。

我跟你說，這裡不只牛肉麵厲害，很多熟客（像我）其實是衝著另一樣東西來～豬腳與腿庫，老闆做滷味的方式很特別，不加醬油、不加味精、不放豆瓣醬，只用炒糖上色，再搭配自家滷包慢慢滷，吃起來不會死鹹，味道也不厚重，反而是那種越嚼越香、越吃越順口的類型。

牛肉麵的湯頭同樣走自然路線，店家強調無味精湯頭，喝起來不是那種第一口爆衝型，而是會慢慢出現甘甜感，喝完也不會有口乾的狀況（很重要啦）再加上自製酸菜、花椒油、辣油（惡魔之吻）全部自己做，想清爽、想麻香、想辣一點，都能自己調整，難怪在Google上累積不少好評，很多人留言都很直接：「這間真的會想再來吃。」走～今天就來看看這篇高雄美食地圖指引，這碗讓人討論度不低的鳳山牛肉麵，到底實力如何。

318霸王牛肉麵怎麼吃？店家推薦六步驟

很多人吃牛肉麵都是一拿到就開始拌、開始加辣，但在318霸王牛肉麵鳳山店，老闆反而希望你「慢一點」，因為這碗麵的味道，是一層一層打開的。

第一步：先喝原湯－麵一上桌先不要急著動筷子，先舀一口湯，這時候喝到的是最原始的味道，湯頭帶著牛肉與香料慢慢熬出的香氣，不會油膩，也不是重鹹路線，是比較溫潤順口的風格。

第二步：加入花椒油－接著滴幾滴花椒油，湯頭的氣味立刻多了一層麻香感，但不是刺激的那種麻，而是會在舌頭邊緣慢慢擴散的香氣。

第三步：惡魔之吻辣油－如果你平常敢吃辣，可以試試店家的辣油，香氣重、辣度慢慢上來，不是直接衝擊喉嚨那種辣，而是會讓整碗湯的層次更明顯。

第四步：加入酸菜－這時候湯頭會多一點清爽感，油脂感也被平衡掉。

第五步：吃牛肉－牛肉本身切得不算薄，咬起來有存在感，搭配湯頭吃，味道會更完整。

第六步：最後吃麵－麵條吸飽湯汁後再吃，整碗麵的味道會完全融合。

318霸王牛肉麵鳳山店食記

半筋牛肉麵（220元／大）

麵體可以選擇拉麵或細麵，我最後選的是拉麵版本。端上桌的時候其實就蠻有份量感，碗裡牛肉、麵條鋪得滿滿，湯面帶著淡淡油亮色澤，看起來很有存在感。

先照店家牆上的「吃麵步驟」來一口原湯，這碗湯頭走的不是濃重型路線，第一口會先感受到牛肉慢慢熬出來的香氣，味道溫潤順口，不會有那種喝兩口就覺得負擔很重的感覺，湯尾還會出現一點自然回甘，整體喝起來是舒服的。

接著再依序加入一點花椒油與辣油，整碗湯的個性就開始變化，原本溫潤的湯頭多了一層麻香與辣香，味道變得更立體，但又不會壓過牛肉本身的香氣。等麵條吸收湯汁後再吃，味道其實會比一開始更豐富。

整體來說，這碗半筋牛肉麵不是那種第一口就很重口味的類型，而是越吃越順、越吃越能感受到湯頭與配料平衡的風格。

豬腳飯（60元）

這裡的豬腳做法跟一般滷豬腳不太一樣，店家強調滷製過程不加醬油、不加味精，也不放豆瓣醬，而是先用炒糖上色，再搭配獨家滷包慢慢燉煮，顏色看起來是自然的紅棕色，而不是常見那種很深的醬黑色。

豬腳一上桌就能聞到淡淡的滷香味，香氣不是很張揚，但靠近一點就會發現其實很有層次，夾起來可以看到皮、肥肉與瘦肉的比例蠻均衡的。咬下去時先感受到的是豬皮的彈性，膠質感很明顯，但又不會黏牙，裡面的肉則帶著柔軟口感，不會乾，也不會有滷太久那種鬆散感。

因為滷製方式比較清爽，所以吃起來不會死鹹，很多滷豬腳吃幾口就會覺得味道太重，但這裡反而是越吃越順口。搭配白飯一起吃時，飯粒吸到一點滷汁香氣，整碗飯很快就會被掃光。

如果平常喜歡點牛肉麵配一點滷味，這碗豬腳飯其實蠻適合當配角，牛肉麵負責湯香，豬腳負責膠質與肉香，兩樣一起吃反而更有滿足感。

豬腳切盤（120元）

如果是兩個人以上來到 318霸王牛肉麵鳳山店，其實蠻建議直接點一盤豬腳切盤，跟豬腳飯不同，切盤的呈現方式比較單純，就是把整塊豬腳切成大小適中的塊狀擺盤，吃起來節奏比較悠閒，可以慢慢夾、慢慢配著聊天。

豬腳表面微微油亮，但不是那種油膩感重的樣子，入口時先感受到的是豬皮的厚度，咬下去會有一點Q度，帶著彈性而不是軟爛，接著是底下的肉，肉質保有紮實感，咀嚼時會慢慢跑出肉汁與滷香，因為沒有走重鹹路線，所以單吃其實就很順口，不太需要額外沾醬。

這種切盤形式其實很適合當桌上共享的小菜，一邊吃麵、一邊夾幾塊豬腳配著吃，也很容易不小心就把整盤慢慢吃完。

五花肉（70元）

在318霸王牛肉麵鳳山店的小菜區裡，五花肉算是看起來很低調的一道，它沒有華麗擺盤，也沒有太多裝飾，就是切片後整齊排在盤子裡，但這種簡單的料理其實更吃食材本身的表現。

五花肉的厚度切得剛好，每一片都能看到肥瘦分層。夾起來時肉片還帶著一點自然的油亮感，入口之後，先感受到的是油脂的滑順感，但不會有膩口的負擔，接著瘦肉部分帶出肉香，整體口感是柔軟中帶一點嚼感。

因為調味不重，所以吃起來相對清爽，這時候可以依照自己習慣搭配一點辣油或花椒油，味道會多一點香氣與層次。

豬舌（70元）

豬舌切成薄片後整齊排在盤子裡，看起來乾淨俐落，夾起一片可以看到肉質紋理相當細緻，入口時第一個感覺就是它的口感很特別，不像一般瘦肉那樣鬆軟，而是帶著一點彈性與扎實感。

慢慢咀嚼時，肉香會逐漸釋放出來，而且完全沒有腥味，如果平常吃牛肉麵習慣配幾樣滷味小菜，就點豬舌吧，夾一片配一口麵，口感上的變化會讓整餐吃起來更有層次。

豬心（70元）

豬心這種部位如果處理不好，很容易出現腥味或是口感過硬，但這裡的版本吃起來反而蠻舒服。

夾起一片入口時，可以感受到肉質帶著一點彈性，但咀嚼起來不會費力，反而是越嚼越能感受到肉本身的香氣，吃的時候可以直接感受到豬心本身的味道。

豬皮（50元）

我跟你說喔，當下夾起來時就能感覺到它的柔軟度，不會是那種硬硬的口感。

入口後先感受到的是滑順的質地，接著是慢慢出現的膠質感，咀嚼時帶著一點彈性因為滷製時間控制得剛好，所以口感並不會軟到沒有存在感，反而還保留一點Q度。

這道很適合搭配一點辣油一起吃，辣香會讓豬皮的味道更明顯，吃幾口麵再夾一塊豬皮，口感上的變化會讓整碗牛肉麵吃起來更有趣。

ＸＯ醬小魚干 （50元）

我跟你說喔，只要吃過店家自製、無防腐劑的ＸＯ醬小魚干，絕對會記住，它的味道跟一般市售版本不太一樣。

整體味道不會太油，也不會死鹹， 咀嚼間會帶出ＸＯ醬的鹹香 ，夾一小撮放在飯上面，鹹香味立刻把整口味道拉起來。

吃的喜歡，可以購買瓶裝版，一瓶（120元） ，配飯、拌麵或是當下酒小菜都很ＯＫ。

紅油抄手（80元）

如果吃牛肉麵想搭一點帶辣香的小點，這盤看起來很有食慾的紅油抄手推薦給你。

抄手外皮薄薄一層，入口時先感受到滑順的口感，咬開之後裡面的肉餡帶著自然的肉香，餡料不會鬆散，還保有一點扎實感。

紅油醬汁則是整道料理的靈魂，辣度並不是那種直接衝上來的刺激型，而是先聞到香氣，接著舌頭會慢慢感受到辣味與香氣一起擴散，油香＋辣香的，讓整體味道變得很有層次，齁齁～一顆接一顆（秒殺啦）。

蔥花蛋（60元）

花蛋算是很家常的一道，料理方式很簡單，就是把蛋液與大量蔥花一起下鍋煎製，看起來沒有複雜調味，卻很耐吃。

端上桌時外層已經煎到微微金黃，邊緣帶著一點酥香感，中間則還保有蛋的柔軟度，每一口都能吃到淡淡的蔥香味。

入口時先是蛋的滑嫩口感，接著蔥香慢慢散開，不會太油，也不會有過重的調味，我很喜歡。

３１８凍檸茶（50元）

喝下第一口時會先感受到檸檬帶出的微酸感，接著紅茶的香氣慢慢浮出來，酸甜比例抓得剛好，不會偏酸也不會甜到膩口。因為整體味道走清爽路線，搭配餐點很適合，整個味蕾會有種重新清新的感覺。

伯爵奶茶（50元）

如果不想喝太清爽系的飲料，可以點一瓶伯爵奶茶。入口時先是茶味出現，接著奶香才慢慢跟上來，整體比例拿捏得蠻剛好，不會被奶味蓋過，也不會變成只有茶的澀感。喝起來順順的，甜度也不會太高。

電話：0912 332 938

住址：高雄市鳳山區自由路48號

營業時間：11:00-完售為止、17:00-完售為止(週三店休)

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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