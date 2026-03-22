追淚必住！精選馬祖南北竿民宿推薦，藍眼淚美景盡收眼底

【FunTime小編群】說到馬祖應該很多人馬上就會想到每逢些許至些許月出現的「藍眼淚」，現在就是最佳觀賞期呢！但來到馬祖除了追淚，也別忘了到島上欣賞獨特的自然景觀、體驗在地歷史及傳統文化，為了讓大家更輕鬆的安排行程，FunTime小編特別整理了多間馬祖住宿，大多在海岸邊，讓你白天在外玩整天，晚上回到民宿就能飽覽夢幻海景～

馬祖住宿推薦｜南竿、北竿怎麼選？

不管你是第一次造訪馬祖，還是想深入體驗島嶼風情，這篇文章中都能找到最適合你的馬祖住宿！

➢ 馬祖南竿：是馬祖的交通樞紐，北海坑道也在此，想追藍眼淚選南竿就對了

➢ 馬祖北竿：保留傳統的芹壁聚落，且也鄰近大坵島，適合喜歡在地文化的你

馬祖住宿地圖

馬祖南竿住宿

南竿是馬祖交通最便利的島嶼，是飛機主要的降落地。且北海坑道也位於馬祖南竿，想要追藍眼淚的旅客，住在南竿島準沒錯！

日光春和

日光春和

日光春和

日光春和位在馬祖南竿，是馬祖最早的民宿之一，擁有免費私人停車場，外觀主要為日式清水模建築設計，搭配大量落地玻璃，採光非常好～日光春和主要分為雙人房和四人房，所有房型皆為海景房，在房內就能飽覽夢幻的無敵美景！早餐的部分提供全素食早餐，健康又美味，還能拿到戶外一邊欣賞海景一邊享用，想擁有輕鬆慢活的住宿體驗來這準沒錯！

訂房網評價：9.0/10(agoda)

地址：連江縣南竿鄉仁愛村1之1號

馬祖藍灣景觀餐廳民宿南館

馬祖藍灣景觀餐廳民宿南館

馬祖藍灣景觀餐廳民宿南館

馬祖藍灣景觀餐廳民宿南館坐落於南竿西區的珠螺灣旁，依山傍海、景色優美，從二樓客房的大片窗戶可以觀看一覽無遺的海灣風光，清晨時，太陽會緩緩從眼前山頭升起，躺在床上就可以看美麗的日出～民宿的餐廳則提供多樣化的西式及中式餐點，可以不用擔心會餓肚子。入夜後，一旁的珠螺灣則是追藍眼淚必去的地點！

訂房網評價：9.2/10 (agoda)

地址：連江縣南竿鄉珠螺村52號

馬祖北竿住宿

馬祖北竿最具特色的就是他們的傳統聚落—芹壁聚落，是馬祖必訪的經典景點。北竿同時鄰近大坵島，可安排看梅花鹿，住宿除了有傳統的古厝民宿，也有海景民宿，推薦給喜歡在地文化的旅人。

大宅三院青年旅舍

大宅三院青年旅舍

大宅三院青年旅舍

大宅三院青年旅舍位在馬祖北竿，由百年老宅改建而成，是馬祖非常傳統的閩東建築，一進入旅舍就能看到花崗岩砌成的牆壁及木製家具，如果你和小編一樣喜歡探索文化，那這裡就是你的好選擇！大宅三院青年旅舍除了背包房外，也有提供2人及3人房，而且公共衛浴還是男女分開的，非常貼心～另外，交誼廳有提供各式茶包和咖啡，可以在舒適的空間享用，然而最棒的是，從旅舍走約2分鐘就能抵達坂里沙灘，可以輕鬆欣賞到藍眼淚喔！

小編小提醒：旅舍為了響應環保，不提供拋棄式個人盥洗用品，前來入住不要忘記攜帶囉！

訂房網評價：9.5/10(agoda)

地址：連江縣北竿鄉50號

芹壁幸福海岸民宿

芹壁幸福海岸民宿

芹壁幸福海岸民宿

芹壁幸福海岸民宿位在馬祖北竿，芹壁聚落是馬祖唯一完整保存的聚落，依山傍水的地理位置，搭配用當地花崗岩建成的外牆，處處充滿大自然的氛圍～芹壁幸福海岸民宿座落在海景第一排的絕佳位置，房型分為雙人房、三人房及四人房，每一間房都是海景套房，白天能看到一望無際的大海，晚間則能伴著浪聲入睡，超級幸福～

訂房網評價：8.7 /10(agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村19號

芹壁山莊

芹壁山莊

芹壁山莊

芹壁山莊位在芹壁村的上方，是馬祖北竿最高的民宿，擁有被群山環繞、寧靜清新的環境，以及能俯瞰整個芹壁村的寬闊視野。芹壁山莊以閩東式的建築外觀搭配現代化的房型，別有一番風味～房型分為雙人套房、四人套房及家庭通鋪四人房，入住就享有免費機場碼頭來回接送和美味早餐，若有需要也可以詢問民宿老闆行程的規劃唷！

小編小提醒：民宿不提供毛浴巾等盥洗用品，前來入住時記得自備唷！

訂房網評價：9.5/10(agoda)

地址：連江縣北竿鄉芹壁村85號

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