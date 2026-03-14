萌力來襲！「飛天小女警」全員集結 快閃統一時代百貨高雄店對決反派

由花花、泡泡與毛毛三姊妹組成的「飛天小女警」快閃高雄啦！從3/11到4/27在統一時代百貨高雄店現身，和魔人啾啾、多金公主還有毛茸怪獸們，在精采的主題中陪伴大家，店內同步推出新品周邊，粉絲們別忘了帶走溫暖的萌力為每一天加持！

圖／(WeTrust信賴互動行銷)

一進門就是氣勢滿點的「飛天小女警大戰魔人啾啾」拍照區，接著由「尤教授與飛天小女警」背板帶大家重溫動畫裡的經典場面，以及「飛天小女警與魔人啾啾」櫥窗場景，還有反派角色也一次收齊的背板，更別忘了在趣味感十足的「凸面鏡」前留下新回憶。

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快閃店內同步推出近40款新品周邊，首推輕鬆帶著手搖飲出遊的「飲料提袋」，無論是喜歡花花、泡泡或是毛毛全員款，走到哪都方便！其他還有零錢包、花朵鑰匙圈、愛心抱枕、小燈箱等粉色氛圍滿滿的周邊，都在等著粉絲們把它們帶回家～

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「飛天小女警」快閃店

地點：統一時代百貨高雄店1樓，高雄市前鎮后中華五路789號

日期：3/11～4/27

時間：周一至周四11：00～22：00、週五11：00～22：30、六日10：30～22：00

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