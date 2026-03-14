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「水獺阿特」金門快閃巡迴登場！莒光樓率先亮相、五鄉鎮接力展出

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／金門縣政府提供
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金門2026旅遊再添亮點，以金門保育動物歐亞水獺為靈感打造的觀光角色「水獺阿特」，推出「水獺阿特快閃計畫－島嶼探險之旅」，自2月27日已開跑並巡迴金門五鄉鎮展出。首站目前正在金城鎮莒光樓登場，活動一路延續至8月，透過可愛裝置藝術與互動活動，邀請旅客在不同景點打卡拍照，感受金門生態與島嶼風情。

圖／金門縣政府提供
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首站自2月27日至3月29日在金城鎮莒光樓登場，也是整個快閃活動的起點。現場設置多座「阿特」主題裝置與拍照場景，吸引不少遊客前往打卡。主題日於2月27日舉行，安排互動活動與開場亮相，為系列活動揭開序幕。

圖／金門縣政府提供
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接續登場的第二站將於3月31日至4月29日移師金寧鄉和平公園，並於4月11日舉辦主題日活動；第三站則於5月1日至5月31日在烈嶼鄉雙口海灘展出，主題日為5月2日。隨後第四站將於6月6日至7月5日進駐金沙鄉金沙戲院，主題日訂在6月19日；最後一站則於7月11日至8月9日在金湖鎮新市公園登場，主題日為7月18日，為整個巡迴活動畫下句點。

圖／金門縣政府提供
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金門縣政府表示，「水獺阿特」以金門特有的水獺生態為發想，透過巡迴快閃展覽結合在地景點，希望吸引旅客走訪各鄉鎮探索不同風景。旅客在活動期間不僅能與可愛的阿特裝置合影，也能順遊周邊景點，規劃一趟結合自然、生態與文化的金門深度旅行。

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