高雄住宿首選！捷運站旁人氣飯店總整理，出遊就看這一篇

【FunTime小編群】近年來高雄旅遊熱度持續攀升，不論是市區觀光、看演唱會，還是週末小旅行，都吸引不少旅客造訪。如果不是自駕前往，選擇捷運沿線住宿會最省時又方便，行程安排也可以更加彈性。本篇就幫大家整理高雄捷運周邊熱門的住宿區域，幫你快速找到交通方便、好入住的選擇。

高雄6大住宿區｜快速導覽＋分類

高雄6大住宿區

還不知道要從哪一個區域開始找高雄住宿嗎？以下幫大家分成6大住宿區，每一個地方都鄰近捷運站，大家可以依照行程重點與旅遊需求，快速對照以下區域做選擇：

高雄住宿｜高雄火車站附近

高雄火車站是南來北往的重要交通樞紐，結合台鐵、捷運與公車，移動相當方便。周邊生活機能成熟，餐廳、便利商店選擇多，適合第一次到高雄、行程以市區觀光為主的旅客。

捷絲旅-站前館

住宿特色：

1. 捷運高雄車站1號出口走5分鐘

2. 設施服務：免費餅乾／飲料、免費自助式洗衣／洗衣粉、機場／高鐵收費接駁

3. 親子友善：設有「小太陽兒童主題房」，房內配有娃娃屋、廚房、交通車等玩具，部分房型可租借嬰兒床

4. 鄰近景點：六合夜市、美麗島光之穹頂、三鳯中街

訂房網評價：8.9/10 (Agoda)

地址：高雄市新興區中山一路280號

SINGLE INN單人房-站前館

住宿特色：

1. 捷運高雄車站1號出口走4分鐘

2. 設施服務：大眾澡堂、行李寄放空間、咖啡吧

3. 非宿舍房型，設置成擁有私人空間的單人間，價格親民，獨旅超友善

4. 鄰近景點：六合夜市、美麗島光之穹頂、三鳯中街

訂房網評價：8.6/10 (Agoda)

地址：高雄市新興區八德一路392號

高雄住宿｜美麗島捷運站附近

美麗島站是高雄捷運紅橘線交會點，轉乘超方便，也是知名的光之穹頂所在地。從這裡出發可快速前往六合夜市、高雄車站與市區景點，想住在交通最核心位置的人很適合。

住飯店 Hotel Dùa

住宿特色：

1. 捷運美麗島站6號出口走2分鐘

2. 設施服務：健身房、停車場

3. 三種超精緻的餐廳：香港名廚的中餐廳、中西合併的早午餐／夜景高樓酒吧、日式無菜單料理

4. 鄰近景點：六合夜市、美麗島光之穹頂、三鳯中街

訂房網評價：9.1/10 (Agoda)

地址：高雄市新興區林森一路165號

高雄住宿｜高雄巨蛋附近

高雄巨蛋周邊以左營生活圈為主，鄰近瑞豐夜市、漢神巨蛋，吃喝逛街一次滿足。除了推薦搭乘高鐵來高雄的旅客，以及要到高雄巨蛋的追星族住在這一帶之外，如果是要前往高雄世運的話，也非常建議選擇住在這附近喔～

巨蛋旅店

住宿特色：

1. 捷運巨蛋站1號出口走2分鐘

2. 設施服務：自助報到機（I人必備）、頂樓空中花園、提供嬰兒床圍／澡盆／奶瓶消毒鍋等、行李寄存、健身房

3. 地點緊鄰捷運巨蛋站，前往高雄巨蛋也只要走約7分鐘，看演唱會超方便

4. 鄰近景點：高雄巨蛋、漢神巨蛋百貨、瑞豐夜市

訂房網評價：9.0/10 (Agoda)

地址：高雄市鼓山區文忠路1號

高雄住宿｜駁二特區附近

駁二藝術特區是高雄最具代表性的文創景點，周邊有港灣景色、展覽與咖啡店。搭捷運或輕軌都方便，適合喜歡散步、拍照、慢活行程的人，住宿氛圍也相對悠閒有特色。

小驢舍

住宿特色：

1. 輕軌真愛碼頭站走4分鐘

2. 設施服務：電梯、公共飲水機／冰箱、停車補助120元/天

3. 無印簡約風格的房型設計，平日一晚只要1千多

4. 鄰近景點：高雄流行音樂中心、駁二特區

訂房網評價：9.0/10 (Agoda)

地址：高雄市鹽埕區必忠街47號

高雄住宿｜高雄機場附近

高雄機場附近適合搭乘早班機的旅客，除了可以在上飛機之前睡上好覺之外，如果想要前往市區的話，這裡的交通也相當方便。高雄機場附近的住宿選擇以實用型為主，價格相對親民。

河堤國際商旅

住宿特色：

1. 捷運小港站2號出口走11分鐘

2. 設施服務：免費中西自助式精緻早餐、免費機場接駁服務、免費Happy Hour

3. 雖然沒有豐富的飯店設施，但房型簡單乾淨，且價格親民，適合要前往機場的旅客入住

4. 鄰近景點：高雄小港國際機場、紅毛港文化園區、淨園農場、漢民夜市

訂房網評價：9.0/10 (Agoda)

地址：高雄市小港區宏平路447號

高雄住宿｜中央公園、三多商圈附近

中央公園與三多商圈一帶結合綠地與百貨商圈，生活機能與交通便利性兼具。這兩大區附近多為五星級飯店，如果是想要好好來一場頂級的享受，可以選擇住在這附近。

高雄日航酒店

住宿特色：

1. 捷運三多商圈站2號出口走6分鐘

2. 設施服務：游泳池、大眾裸湯池、烤箱、健身房

3. 明亮、俐落且寬敞的日式風房型；超精緻且豐富的餐飲選擇，像是日式料理就包含：壽司、鐵板燒、和食，此外還有可以眺望整個高雄夜景的天空酒吧

4. 鄰近景點：中央公園、新崛江商圈、六合觀光夜市、美麗島光之穹頂

訂房網評價：9.2/10 (Agoda)

地址：高雄市前鎮區林森四路268號

