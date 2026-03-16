高雄鳳山24小時不打烊「超人氣小火鍋」，自助吧吃到飽，讓你吃好吃滿！

有間平價好吃的吃到飽小火鍋，你們知道嗎，朋友力薦的高CP小火鍋，呷粗飽、呷開心但也要呷得巧，就是這間無誤⋯⋯

先說一下，他們不是最好吃的，但絕對是CP頗高的鍋物店，對得起它的價格⋯

影片帶你吃 吃到飽平價小火鍋

這間也是我跟我老婆，為了吃他們家的火鍋，甘願專程跑來鳳山吃。

我們常常都是半夜三更，突然肚子餓就會想到他，因為他是24小時不打烊讓你隨時都能夠吃到火鍋的店家。

重點來了！這間火鍋店會大大加分的地方，就是有吃到飽的自助吧。

無限供應，飲料、意麵、雞絲麵、冬粉、蒸煮麵，還有肉燥飯、薯條、爆米花、地瓜球、薯片、冰淇淋通通讓你無限量爽嗑。

就是這間⋯⋯

九鼎鍋鳳山文龍店

店址：高雄市鳳山區文龍東路390號

電話：07-7355357

營業時間：24小時

粉絲團點此↵

店家也有消費集點活動。2月份的活動是現切肉買大送小。

我特別一提，九鼎鍋每個月都有不同的活動，真的是會讓人隨時想到都會啦吃吃的衝動。

那天結帳跟店家聊了一下，他們說老闆三月賀打算推出送金子的活動😳。

老闆，現在金價是天價捏，你豁出去了唷🤣🤣🤣

活動以現場為主，或洽九鼎鍋粉絲團了解⋯⋯

九鼎鍋文龍店的用餐環境也是明亮寬敞、舒適的，這也是大大加分不少。

九鼎鍋文龍店 菜單

九鼎鍋文龍店，其實我比較推薦標配+單點肉+單點自己想要吃的火鍋料，因為它們的海鮮跟肉，我個人覺得跟市場上同型態的吃到飽小火鍋贏了不少。

選擇自己想吃的鍋物，剛前面說過，標配選完，也就是選擇自己想吃的火鍋口味，再單點自己想要吃的料頭，推薦另外單點肉片更理想，因為他們的肉肉跟海鮮吃起來是討喜的。

我們這次點了酸菜白肉、牛奶跟咖哩鍋，分別叫了兩隻牛奶熊來添增湯頭的風味。

點完了鍋，就是往自助吧衝了，九鼎鍋文龍店的自助吧，薯條、地瓜球、爆米花、薯餅，不浮誇，都很好吃，尤其薯片是脆口的，很不簡單，地瓜球跟薯條補的也很快。

主食的種類也齊全，意麵、科學麵、雞絲麵、蒸煮麵、冬粉通通都有！

飲料種類也算齊全，冰淇淋口味都是老少咸宜的口味，老闆完全不怕人吃。也有肉燥飯可以吃，光是自助吧就快飽一半⋯⋯

起司牛奶鍋

孩子們也想點一隻小熊泡湯⋯⋯

孩子們點的起司牛奶鍋，是我們一家四口都頗愛的口味，奶味濃郁，吃起來討喜。

火鍋裡頭的基本料頭也不少，經由奶香十足的湯汁滾燙後的食材，吃起來格外夠味。

我必須要說，以同型態的小火鍋吃到飽，這間店的湯頭跟食材都是接受度頗高的。

咖哩鍋

本來想點個咖哩牛奶，看到有牛奶熊，就點咖哩鍋，叫個牛奶熊來泡湯。

他們的咖哩吃起來也是很可以。

偏日式咖哩口感，口味很厚實，吃起來濃郁，這個不用多說，涮肉、配飯吃一定啵棒。

九鼎鍋的咖哩拿來煮麵超棒的！

湯頭直接喝，也是順口的，不會膩口，煮泡麵吃更是讚。

雞腿叫一隻來吃，真的爽度破表！

重口味的朋友，很推薦吃這款火鍋。

煮老油條也蕭讚！

酸菜白肉鍋

他們的酸菜白肉鍋，看似清淡，口味上卻是帶的恰到好處。

恰如其分的酸香、酸菜吃起來脆嫩。

插播一下，他們的肉跟海鮮口感佳外，蔬果也頗為新鮮，這玉米就是超甜的！

湯頭越煮越醇厚，後面喝起來就湯頭偏溫潤甘甜，涮點帶肥肉的肉片更是理想。

蝦子也很新鮮！

鍋店要好吃的關鍵，就是湯頭，湯頭讚，食材鮮，火鍋吃起來就會爽！

最後我想說的是，九鼎鍋我會推薦的原因是⋯⋯用餐環境舒適、明亮，價格CP、食材口感也不錯、湯頭口味很理想、吃到飽自助吧的東西都是超級討喜、老少咸宜的。

最後來個甜點收尾～

完全就是不怕你吃的概念，重點24小時，想吃就吃，白天想吃過、下午茶想吃鍋、晚餐想吃鍋，半夜睡不找覺也想吃鍋，這間可以是你的首選！！

店址：高雄市鳳山區文龍東路390號

電話：07-7355357

營業時間：24小時

文章來源：吃貨閔爸 FB：吃貨閔爸

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