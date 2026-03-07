高雄柴山「平價海景咖啡」超親民！低消100元看180度夕陽，150元簡餐還附紅茶

《海韻戀歌》位於中山大學哈瑪星後山，提供180度海景與夕陽風景，店內每人低消僅100元（不限點飲品），肚子餓有50元厚片與150元簡餐（附紅茶），CP值高且不收服務費，適合親子旅遊或情侶約會，建議假日早點出門避開停車人潮。

海韻戀歌｜哈瑪星中山大學後山咖啡館

藏在高雄柴山大路上《海韻戀歌》，位於中山大學後山，因為附近咖啡館林立，許多招牌混雜，抵達後步行經過龍哥海產，注意右手邊的指標，就能發現《海韻戀歌》。

地址：高雄市鼓山區柴山51-2號

聯絡電話：07-5251558

營業時間：平日15:00-20:00/假日13:00-20:00

公休：每週一

【海韻戀歌｜停車指南】

機車族最方便，可直接騎進小徑並在店家附近找位子停放！開車的朋友建議鎖定「山海宮後方收費停車場」，或是尋找山路寬敞處停放，停好車後還需步行一段路，建議穿著好走的鞋子。

早鳥建議：假日柴山遊客多，車位可是一席難求，建議下午早點出發。

海韻戀歌｜入店小叮嚀

《海韻戀歌》門口寫著“每人低消100元，謝絕參觀” 告示牌，這裡不適合走馬看花打卡客，想看柴山夕陽才適合入座享受。

每人低消100元，請至櫃檯點餐結帳。

僅限內用，不提供外帶及外帶杯。

限時2小時。

請勿攜帶外食。

禁止佔位、禁酒、禁賭、禁跑。

使用3C產品充電，將酌收費用。

《海韻戀歌》空間配置有二樓與三樓廣闊視野！二樓有室內區，適合想隔著玻璃窗靜靜看海、怕風大或怕冷的客人，三樓戶外區是最受歡迎的搖滾區。即使好天氣海邊風大微冷，大家依舊默契十足地選擇戶外座。

海韻戀歌｜Menu菜單

誰說看海一定要花大錢？《海韻戀歌》雖然規矩硬，但價格卻很柔軟！低消每人 100元，且「不限定點飲料」，讓消費更有彈性，茶飲、熱花茶、氣泡飲到冰沙，價格落在 120元-150元，不額外加收服務費。

《海韻戀歌》菜單價格很親民！

七種口味的厚片吐司只要50元！這根本是山下早餐店的價格，各式飯麵類餐點均一價150元，點飯類還附贈一杯紅茶，直接幫你省下飲料錢。

《海韻戀歌》點餐沒有平板或QR Code，最道地的作法就是：自己動手寫！很有參與感哈哈。

海韻戀歌｜聽海望海＋收藏日落餘暉

木椅與木樑交錯出古樸氛圍，雖然坐著時視線會被前方木樑稍稍遮擋，但只要起身，就能展開180度壯闊海景，最期待傍晚時分，看著日落餘暉好療癒，即使偶爾雲層厚了些、光影淡了點，還是很有魅力。

海韻戀歌｜紅棗暖薑茶

120元紅棗暖薑茶讓人寒意消散！平實價格，卻有著能喝上好幾杯的大容量，暖心又暖胃。

海韻戀歌｜炸物拼盤（小）

家長神隊友150元佛心炸物拼盤！最怕孩子坐不住？點這盤「小份炸物拼盤」就對了！雖然標榜小份，內容物卻給得很有誠意：薯條、洋蔥圈、花枝丸與雞塊。

海韻戀歌｜牛肉簡餐（附飲料）

餓子咕嚕叫了！點份牛肉簡餐多種口味150元，不收服務費，還附贈一杯紅茶，雖然是熟悉家常味，但熱度與飽足感絕對到位，在海景咖分能吃到這種價格，真的會讓人開心耶～

隨餐附贈大紅茶！不是小小一杯，這裡的消費太適合我，讓人有想再來的理由。

海韻戀歌｜50元吃厚片吐司

拼盤＋厚片一共200元！這份靜音套餐換來安靜看海時光～郭小弟不喊無聊立刻安靜開吃，不僅填飽了孩子的肚子，也讓我能靜下心來喝口紅棗暖薑茶。

雖然今天有烏雲，但是180 度開闊感補足了小小遺憾。

柴山這頭咖啡館有好幾間，每間視野高度風格都不太一樣，建議可先上網做功課，再決定進哪一間。

《海韻戀歌》心得：150元牛肉簡餐附贈大杯飲料，炸物拼盤也有誠意，低消百元不限點飲品，即使今天雲層遮蔽，依舊不減拍照興致，建議早點出門搶占空位有限停車格，以180度視角海景咖啡館來講，消費真的很親民。

海韻戀歌 / Ocean love song

兒童餐具、兒童座椅：有，無

寵物友善：是（寵物籃）

服務費：無

停車場：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

