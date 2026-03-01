高雄瑞豐夜市旁「人氣以色列料理」！手工「鷹嘴豆泥披塔餅」、超好吃「辣阿東魚」絕對必點

想在南台灣找一間找到地以色列料理，那一定要來高雄Loracorlo以色列料理。以色列籍主廚把以色列的家鄉料理原汁原味帶來台灣，像大家熟悉的中東料理鷹嘴豆泥hummus、皮塔pita，鷹嘴豆蔬菜丸felefal都有！

這次也吃到很好吃的魚料理辣阿東魚，以及烤雞串飯！各種餐點裡蠻多香料是平常台灣很難得吃到的層次香氣！熱情的主廚還會跟大家聊天、介紹以色列美食與文化，真的很值得來吃～～！

高雄瑞豐夜市旁人氣以色列料理

瑞豐夜市旁安靜的瑞豐街上，有一家以色列先生與台灣太太一起經營的以色列料理餐廳「Loracorlo 以色列料理」，開業幾年以原汁原味的以色列餐點、主廚精湛的手藝，讓這間店不靠大量廣告卻留下許多好口碑！之前假日人超多，我們特地選了一個週二晚間來用餐，沒想到店內還是許多客人！

LORACORLO 老闆，也是主廚Orlo，人超親切～好幾年不見，他中文進步超～多，現在可用簡單中文跟每桌客人介紹每一道菜色了！！

高雄以色列料理推薦：Loracorlo 以色列料理

好久沒來Loracorlo以色列料理，跟爸媽卯起來點了一桌！！上桌時覺得色彩好繽紛，真的很有一秒到中東之感～

鷹嘴豆泥＋皮塔餅

以色列料理最經典的，絕對是鷹嘴豆泥和皮塔餅！！Loracorlo的皮塔餅是自己做，鷹嘴豆泥也是自己拿鷹嘴豆打成的。可選擇原味（橄欖油），或是像我們選＋牛絞肉跟辣味番茄。

Loracorlo的皮塔餅和鷹嘴豆泥

是我在台灣吃過最喜歡！！可能你會說皮塔餅不就那樣，沒有，手工做的皮塔餅，麵香跟口感跟超市半成品真的不同！鷹嘴豆泥主廚也處理得滑順細緻。

辣阿東魚

超級大推特推！我只拍了一張，我們在這道菜上桌就開始吃，五分鐘後整盤吃完哈哈哈哈～

魚用台灣鱸魚，但醬汁是重點！這個中東辣香料醬汁使用了新鮮番茄、甜椒、蒜頭、洋蔥、橄欖油等食材與香料，堆疊出層次濃郁的香氣與微辣感。我覺得是很難得在台灣吃鱸魚

法拉費

法拉費是歐美國家很常見的素食料理，應該說只要有素的地方幾乎都有賣，以蔬菜、洋蔥、蒜頭做成扁餅炸。可以想成是台灣的素漢堡排。

我覺得喜不喜歡這道見仁見智，大部分亞洲人第一次吃到應該都問號（我當年在國外吃到也是哈哈）

但Loracorlo的法拉費，是我在國外吃超過20家中東餐廳，非常好吃的法拉費！！法拉費炸不好會有很可怕的油耗味，Loracorlo的法拉費吃得到蒜香，口感也酥，還蠻喜歡的。

中東雞肉烤肉佐以色列裸麥麵

這道也是幾乎每桌都有點的餐！外酥內嫩的中東香料烤雞肉串，配上以色列經典裸麥麵（很像義大利造型麵口感）再加上以色列小沙拉，蠻爽口的。

牛肉烤肉串飯

香料醃製後的牛肉串烤過香氣很棒欸！口感扎實，搭上香薑黃飯很香～

以色列蛋沙拉

那天老闆還有招待我們以色列蛋沙拉，是爸爸以前做給他吃的味道，比起亞洲（台灣、日本）吃到的蛋沙拉，不會那麼甜膩的，香料味道迷人。

以色列啤酒

這次最開心就是喝到以色列啤酒！！有個比較小麥清爽，有個啤酒花明顯，兩個搭餐都絕配！

以色列牛奶布丁（玫瑰露）

哈爾瓦芝麻醬糖酥冰淇淋

以色列牛奶布丁的口感很像奶酪，但是！！搭上那個玫瑰露，天啊！整個畫龍點睛超好吃～另一個我覺得很像堅果冰淇淋，好吃但比起奶酪驚豔度還好。

Loracorlo以色列料理評價

第二次來吃Loracorlo以色列料理，除了主廚的中文進步很多之外，整個餐點口味我覺得維持得相當好，並沒有因為來台灣幾年迎合台灣人口味。

而每次來都好喜歡以色列料理很豐富的香料層次感，也因為這樣這天去即使平日也還是好幾桌客人！推薦這間用心的店給大家啦～

Loracorlo 以色列料理

地址：高雄市鼓山區瑞豐街220號

電話：07 552 2420

營業時間：週二～四 17:00-21:00 | 週五～週日 11:30–14:30 17:00–21:00（週一公休）

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」