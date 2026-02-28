平價好吃超划算！ 高雄楠梓黃昏市場「大俠手路菜」 必吃現炒白菜滷、每天限量麻油雞飯
udn走跳美食／美食好芃友
最近挖到太划算也太好吃！！藏在高雄楠梓德民黃昏市場的大俠手路菜攤位！這攤主打各種上桌就能吃的家常熟食菜，其中最熱賣就是銅板價白菜滷。每天新鮮現炒，堆成山的白菜與爆香的蝦米、香菇、紅蘿蔔等一起煮，口感豐富，高湯爽口。
另外，每天限量的麻油雞飯也熱賣，份量大也是銅板價，雞肉嫩口，麻油入味且白米飯Ｑ又好消化！每天品項多但菜色稍微不同，也可以預訂冷凍料理，過年也有冷凍年菜可供預訂唷。
楠梓德民市場人氣美食：大俠手路菜
好久沒吃到那麼對味的白菜滷了！而且一大包銅板價！！太扯～～
這家賣白菜滷賣出名的大俠手路菜，在下午很熱鬧的楠梓德民市場裡～
攤位在德民市場尚青蔬菜旁，招牌年輕阿哈哈哈哈～去的時候老闆剛賣完一批，已經要準備煮第二鍋白菜滷。
超好吃平價白菜滷：大俠手路菜
看老闆煮白菜滷有點療癒，跟他聊才知道他曾在大飯店工作，而且都是中式菜，對中餐情有獨鍾。這白菜滷也是他心目中的古早味之一～
每次炒一份要花上近半小時，先將蝦米、香菇爆香、下白菜、接著加入豬皮、紅蘿蔔、豆薯，隨時得在一旁翻攪、看著火候。
煮好的白菜滷，現場聞超香！！白菜跟炒過的蝦米、香菇等香氣真的非常勾人食慾啊～
大俠手路菜的白菜滷分大小，小包60元（約兩人份），大包100元（約4人份），是用塑膠袋裝（也可帶自己餐容器）。
但是！更推薦有家丸子的白菜滷！吃起來有點像改良版的獅子頭！
白菜滷丸子 $130
超級受歡迎的一道！價格實在，比白菜滷還要快賣完。
銅板價高雄麻油雞飯推薦：大俠手路菜
這天除了白菜滷，攤位第二熱門就是麻油雞飯啦！老闆也說入冬後很多人愛麻油雞，來攤位看到都會買。
大俠手路菜的麻油雞飯更是限量。跟一般市場常見麻油雞米糕不同，大俠手路菜麻油雞飯是用白米煮，而不會像糯米吃了較容易脹氣。
麻油雞飯 $80/小，$120/大
現場還有非常多盒裝熟食，方便讓大家買回家直接上桌，或是稍微電鍋蒸一下就好。
大俠手路菜評價/品嚐心得
我們那天在攤位選了幾樣回家，真的是輕鬆上桌！
有加肉丸的白菜滷超甜超好吃！！本來怕太多，結果三人輕鬆吃光。
麻油雞飯有麻油香但不會太厚重，吃起來不會覺得太燥、太油，而且雞肉真的給不少啊！
芋頭控我必吃的芋頭排骨，芋頭非常鬆，豆豉排骨蒸過後有一個特別的香氣。
這天吃算是在楠梓找到厲害熟食攤位！雖然主打平價，用料和份量都不手軟，味道更是吃得出主廚在大飯店歷練過，很多調味細節都處理得不錯。尤其白菜滷跟麻油雞飯印象深刻，也蠻推薦大家到楠梓德民市場試試啦～
大俠手路菜 (腸粉大俠）白菜滷 德民黃昏市場
地址：高雄市楠梓區德民路977號（德民黃昏市場二街78攤）（尚青蔬菜隔壁）
電話：0961-321456
營業時間：14:30-18:30 (週一公休)
可預訂冷凍料理包
LINE官方預訂 @changfen.hero（https://line.me/R/ti/p/@400hvtei）
臉書粉絲團：腸粉大俠
