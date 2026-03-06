一吃上癮！ 蟬聯三年米其林必比登「米院子油飯」 高雄油飯界的天花板

udn走跳美食／美食探險家Miss V

想吃超級久的米院子油飯～我終於吃到啦！趁著放颱風假～讓我大飽口福。還好米院子沒有跟著放假，濃郁的麻油香氣，搭配上好入口不乾柴的鴨肉，平常不特別愛油飯的我～一吃就愛上。

米院子油飯位置介紹

米院子油飯位於南高雄新興區南海街，周邊不算太難停車～騎車到訪可以停在店門口，開車的朋友建議可以附近先找車位停，停好再步行到店。

米院子油飯～連續3年蟬聯米其林必比登。

米院子油飯環境介紹

室內用餐空間規畫得很舒服耶，簡單的裝潢擺設～可愛又帶點溫馨感。到店後，先到櫃台點餐～再由服務人員幫忙安排座位。

米院子油飯菜單介紹

餐點種類很簡單，主打的鴨肉油飯～配上3-4款湯品，鴨肉油飯有大小份之分，小份80、大份110。家裡人口多的話～也有一斤的規格可以買喔。低消每人80，用餐限制50分鐘。

我們這天點了2份小的鴨肉油飯、蒸蛋湯。點餐後上菜的速度滿快的～熱騰騰上桌。

鴨肉油飯

以長糯米、純麻油、薑與去骨鴨肉拌炒而成，米粒Q彈～不會過於濕潤，入口就是滿滿的麻油香，切成薄片的鴨肉，嫩中帶點嚼勁～不乾柴好入口。

蒸蛋湯

雖然小小一碗～但不得不說很鮮甜，裡面除了蒸蛋外，還有2個蛤蜊與1隻鮮蝦，跟外面一般蒸蛋湯，風味比較有所不同。

不管你是喜歡油飯～又或是熱愛麻油系列的料理，米院子油飯都很推薦你可以來品嘗看看唷。

地址：高雄市新興區南海街30號

電話：(07)2226699

營業時間：10:45~17:00 (星期日、一公休)

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

