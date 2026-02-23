「跳跳馬RODY彩繪稻田」吸睛！屏東熱帶農業博覽會 特色展區必打卡

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026屏東熱帶農業博覽會」（簡稱熱博）盛大登場，活動展出至03/01止，開幕首日天氣晴朗，園區內人潮絡繹不絕，許多家庭扶老攜幼走春同遊，處處洋溢著溫馨歡樂的新春氣息，紛紛表示：「走進園區就像進入童話農村世界，大人小孩都玩得很開心！」

▲屏東縣長周春米級各級民意代表共同為熱博揭幕。 圖：屏東縣政府農業處／提供

縣長周春米表示，今年「熱博」以「躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，透過充滿動感與節奏的策展概念，打造適合假期造訪的大型戶外農業展會，本屆結合馬年意象，攜手國際知名童趣 IP「跳跳馬RODY」，為園區注入活潑鮮明的視覺語言與躍動氛圍，園區規劃 RODY 彩繪稻田、三座迎賓裝置、瓜果長廊及多元特色展區，兼具教育性、趣味性與拍照魅力。

▲瓜果長廊兼具教育性、趣味性與拍照魅力。 圖：屏東縣政府農業處／提供

周縣長說，今年「熱博」不僅是一場農業盛會，更是一場融合文化、教育與國際視野的交流平台。活動期間精心規劃 DIY 手作課程、親子互動遊戲、好禮贈獎及專人導覽，不同年齡層都能深度參與，讓親子在遊玩中學習農業知識，也更了解食物來源，是寓教於樂的最佳體驗，誠摯邀請全國民眾把握展期，開啟專屬於全家的夢幻農遊旅程。

縣府農業處表示，今年「熱博」舞台展演內容為歷年最豐富，不論春節連假或週末假期，天天都有精彩演出，涵蓋音樂、戲劇與親子娛樂，集結藝人、兒童劇團、人氣兒童天團及啦啦隊接力演出，場場精彩、亮點不間斷，為遊客帶來滿滿感動與歡樂回憶。

▲物產館主題樓層「屏東領航.魚遊世界」透過沉浸式體驗呈現國際視野。 圖：屏東縣政府農業處／提供

各主題館舍同樣精彩可期，林業館以「森活永續」為主題，透過木工實作與科技互動，引領遊客體驗人與自然共生之美；蘭花館打造沉浸式花海光影空間，療癒身心；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食育課程，深化產地與飲食的連結。

樹藝盆栽區展現自然美學與藝術創作；農特產品展售區匯集屏東優質農產，讓遊客「逛熱博、呷透透」；瓜果長廊打造綠意廊道，結合互動體驗；彩繪稻田以 RODY 圖樣呈現躍動能量，成為親子必拍打卡熱點。

物產館則規劃三大主題樓層：一樓「遊牧農村．感性屏東」展現農林漁牧創意成果；二樓「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式體驗展開國際視野；三樓「攝麼都有．精彩屏東」以攝影作品呈現屏東多元風貌。

▲「2026屏東熱帶農業博覽會」打造成超適合假期造訪的大型戶外農業展會。 圖：屏東縣政府農業處／提供

開幕當日現場熱鬧非凡，由台鋼雄鷹啦啦隊、人氣網紅歌手樂翔家、天馬戲創作劇團及姐妹打擊樂團輪番登場，以熱力四射的演出帶動全場氣氛。許多親子家庭圍坐舞台前欣賞表演，孩子隨著音樂搖擺舞動，家長拿起手機記錄美好時刻，現場歡笑聲不斷，展現滿滿的幸福能量。今年「熱博」內容豐富、動線流暢，適合全家大小一同出遊，不僅好玩、好拍，也充滿學習意義。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野