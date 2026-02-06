高雄鳥松「仁美阿婆臭豆腐」從27歲賣到76歲的老字號豆腐攤車，吃過嗎？

快訊

吃貨閔爸／ 文、圖／吃貨閔爸

udn走跳美食／吃貨閔爸

高雄鳥松有一間在地50年的臭豆腐⋯這間臭豆腐特別的是，單是灑個胡椒粉就很好吃。

這間臭豆腐從下午2點賣到晚上11點，晚上轉移陣地到學堂路來賣臭豆腐⋯

那天去買臭豆腐，聽阿婆說，他從27歲賣到76歲，她老人家真的是將所有的青春奉獻在這臭豆腐攤車。

特別一提，阿婆的臭豆腐立馬吃是酥香的，帶回家吃，其實口感也是討喜的。

光是看阿婆在炸豆腐就很療癒⋯無論是放豆腐、切豆腐、炸豆腐，都是非常俐落。

這從頭到尾的流程，真的就像表演！！

吃臭豆腐標配就是泡菜⋯

阿婆自己醃製的泡菜也是脆口，搭著豆腐吃也非常涮嘴。

單灑胡椒就好吃，淋上醬汁更是另一種口感，也是越吃越涮嘴。

阿婆位於高雄鳥松的臭豆腐，真的是在地人的回憶，沒吃過的朋友真的值得一吃，吃過的朋友也可以懷念一下。

50年仁美阿婆臭豆腐

地址：高雄市鳥松區美山路228號（鳥松區活動中心前）

營業時間：14：00 – 18：00

晚上19：00 – 23：00 在高雄市鳥松區學堂路87-1號（合作金庫前）

文章來源：吃貨閔爸 FB：吃貨閔爸

