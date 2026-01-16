證件對中「2026」！ 高雄「最美高空涮涮鍋」限時優惠 「最低7折」爽吃波士頓龍蝦+肉肉山

身分證有「2026」就對中！ 位於高雄福華大飯店30樓、擁有「全台最美高空景觀」美譽的Smile One精緻涮涮鍋，因應新年到來再度祭出超狂的「身分證對對碰」活動。這次鎖定「2026」四個數字，只要對中就能以超甜折扣爽嗑奢華海陸餐，高雄火鍋控快掏出證件來！

Smile One精緻涮涮鍋這次推出的優惠非常有誠意，即日起至2月26日止，只要消費者的身分證字號或健保卡卡號中，含有「2、0、2、6」這四個數字（數字順序不拘），點購「龍蝦雙人套餐」即可享有7折優惠；若對中其中3個數字，也享有8折好康。以原價3,799元計算，對中4碼直接現省超過1,100元，CP值超級高！

主打的「雙人龍蝦套餐」內容相當豐盛，海鮮盤包含了主角波士頓龍蝦、特大蛤、龍虎斑及天使紅蝦，鮮甜海味滿滿一盤；肉品部分則提供牛五花或梅花豬供二選一，讓肉控也能大口滿足。搭配餐廳獨有的30樓高空環景視野，讓吃火鍋瞬間成為一種極致的感官享受。

