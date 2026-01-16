證件對中「2026」！ 高雄「最美高空涮涮鍋」限時優惠 「最低7折」爽吃波士頓龍蝦+肉肉山
身分證有「2026」就對中！ 位於高雄福華大飯店30樓、擁有「全台最美高空景觀」美譽的Smile One精緻涮涮鍋，因應新年到來再度祭出超狂的「身分證對對碰」活動。這次鎖定「2026」四個數字，只要對中就能以超甜折扣爽嗑奢華海陸餐，高雄火鍋控快掏出證件來！
Smile One精緻涮涮鍋這次推出的優惠非常有誠意，即日起至2月26日止，只要消費者的身分證字號或健保卡卡號中，含有「2、0、2、6」這四個數字（數字順序不拘），點購「龍蝦雙人套餐」即可享有7折優惠；若對中其中3個數字，也享有8折好康。以原價3,799元計算，對中4碼直接現省超過1,100元，CP值超級高！
主打的「雙人龍蝦套餐」內容相當豐盛，海鮮盤包含了主角波士頓龍蝦、特大蛤、龍虎斑及天使紅蝦，鮮甜海味滿滿一盤；肉品部分則提供牛五花或梅花豬供二選一，讓肉控也能大口滿足。搭配餐廳獨有的30樓高空環景視野，讓吃火鍋瞬間成為一種極致的感官享受。
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言