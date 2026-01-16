快訊

被視為唯一親人…龍千玉現身靈堂崩潰痛哭 稱曹西平二度入夢交代這些話

苗栗大型吊臂車失控！衝撞路邊11輛汽機車 路人遭捲入困車底

險撞清潔員！王夢麟酒駕遭起訴 本人認「太逞強」：我現在72歲了

證件對中「2026」！ 高雄「最美高空涮涮鍋」限時優惠 「最低7折」爽吃波士頓龍蝦+肉肉山

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Smile One 精緻涮涮鍋臉書
圖／翻攝Smile One 精緻涮涮鍋臉書

身分證有「2026」就對中！ 位於高雄福華大飯店30樓、擁有「全台最美高空景觀」美譽的Smile One精緻涮涮鍋，因應新年到來再度祭出超狂的「身分證對對碰」活動。這次鎖定「2026」四個數字，只要對中就能以超甜折扣爽嗑奢華海陸餐，高雄火鍋控快掏出證件來！

Smile One精緻涮涮鍋這次推出的優惠非常有誠意，即日起至2月26日止，只要消費者的身分證字號或健保卡卡號中，含有「2、0、2、6」這四個數字（數字順序不拘），點購「龍蝦雙人套餐」即可享有7折優惠；若對中其中3個數字，也享有8折好康。以原價3,799元計算，對中4碼直接現省超過1,100元，CP值超級高！

主打的「雙人龍蝦套餐」內容相當豐盛，海鮮盤包含了主角波士頓龍蝦、特大蛤、龍虎斑及天使紅蝦，鮮甜海味滿滿一盤；肉品部分則提供牛五花或梅花豬供二選一，讓肉控也能大口滿足。搭配餐廳獨有的30樓高空環景視野，讓吃火鍋瞬間成為一種極致的感官享受。

圖／翻攝Smile One 精緻涮涮鍋臉書
圖／翻攝Smile One 精緻涮涮鍋臉書

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

龍蝦 火鍋 高雄美食 Smile One精緻涮涮鍋 福華大飯店

相關新聞

證件對中「2026」！ 高雄「最美高空涮涮鍋」限時優惠 「最低7折」爽吃波士頓龍蝦+肉肉山

身分證有「2026」就對中！ 位於高雄福華大飯店30樓、擁有「全台最美高空景觀」美譽的Smile One精緻涮涮鍋，因應新年到來再度祭出超狂的「身分證對對碰」活動。這次鎖定「2026」四個數字，只要對中就能以超甜折扣爽嗑奢華海陸餐，高雄火鍋控快掏出證件來！

E.L.F.朝聖拍爆！高雄變身寶藍之城 SUPER JUNIOR「20周年大型應援」一次看 連「人行道燈號」都有彩蛋

高雄變身寶藍之城！韓國「造咖男團」SUPER JUNIOR即將再訪高雄，高雄市政府給力應援打造20周年燈光裝置、捷運限定應援、人行道燈號等打卡活動，全台E.L.F出動拍起來！

2026「澎湖國際海上花火節」攜手《七龍珠Z》 5／4熱血登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】澎湖縣政府日前公布「2026澎湖國際海上花火節」活動期程，並宣布將攜手日本經典動漫 IP《七龍珠Z》，共同打造全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》。今年花火節將透過增加活動場

高雄石頭火鍋推薦！「小洞天經典石頭火鍋」自助吧吃好吃滿，全湯底桌邊爆炒＋干貝高湯喝得到鮮

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 有些火鍋店，是那種「揪一大票人來才不奇怪」，但小洞天經典石頭火鍋（鐵道園區店），比較像是，你今天下班很累、不想社交、但又很想吃點有誠意的火鍋，它會默默接住你。

高雄新地標！客家文化混搭異國風「盤花公園+光之塔」 朝聖最新「藝術裝置、繽紛燈塔」

高雄新地標！最新客家文化地標「盤花公園」盛大開幕，結合客家精神與元素打造藝術裝置，園區內還藏有一座「...

馬祖軍事遺址新亮點！ 南竿「四維生態園區」落成 漫步柃間小徑看海、賞花、觀落日

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖過往以神秘肅殺的軍事重地著稱，如今已華麗轉型為戰地文化的旅遊熱點。隨著戰地政務解除，曾隱藏於煙硝與岩層中的防禦工事，正以戰地美學的嶄新姿態重現於世人眼前。交通部觀光署馬祖國

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。