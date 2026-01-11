高雄石頭火鍋推薦！「小洞天經典石頭火鍋」自助吧吃好吃滿，全湯底桌邊爆炒＋干貝高湯喝得到鮮

有些火鍋店，是那種「揪一大票人來才不奇怪」，但小洞天經典石頭火鍋（鐵道園區店），比較像是，你今天下班很累、不想社交、但又很想吃點有誠意的火鍋，它會默默接住你。

點就在正義車站對面、鐵道火鍋一條街，這一帶現在晚上熱鬧到不行，但小洞天厲害的地方不是人多，對於貪吃鬼熊熊來說，是那一坐下來，桌邊那鍋「現炒」，開始後，整個空氣味道超迷人，這可不是單純把料丟進湯裡煮，是真的爆炒，油香、蒜香、蔥香輪流上場，然後服務人員在你面前把高湯倒下去，那瞬間你會突然懂，為什麼咱們老高雄人對石頭火鍋這麼死忠，而且這裡很貼心的一點是，一個人也能點石頭鍋。不用湊人頭、不用怕尷尬，自己來照樣有桌邊爆炒、照樣有干貝高湯、照樣可以把自助吧吃好吃滿，對於「想吃好一點，但不想揪人」的時候，這點真的加很多分。

再來就是現在大家最在意的：自助吧不是裝飾，蔬食、熟食、飲料、冰品通通開放，補得也勤，吃得到是認真準備過的那種，不是隨便擺幾樣應付了事。

這篇高雄美食地圖指引，讓熊熊帶你從爆炒湯底的靈魂、到當天實際點的每一鍋、每一盤肉、每一套海鮮，一道一道慢慢講，如果你最近正在找高雄石頭火鍋推薦，或是想確認這間到底值不值得特地來一趟？那這篇高雄美食，剛好。

全湯底現場桌邊爆炒｜從麻油起手，到干貝高湯收尾，香氣不是演的

在小洞天經典石頭火鍋，湯底不是躲在廚房偷偷完成的那種，而是直接在你桌邊開炒，服務人員一到位，鍋子加熱、油下去，第一個衝出來的就是熟悉的麻油香。這裡的爆炒基本配置就是麻油，如果你今天不吃麻油，也可以事先更換成橄欖油，味道會變得比較清爽，但該有的層次還是在。

爆炒不是走形式，蔥段、蒜頭、洋蔥下鍋後，是真的炒到香氣跑出來，而不是「嚇一下就算了」，油溫一拉高，那個香氣會慢慢往上飄，還沒開始吃，熊熊那貪吃的口水就猛吞。

最關鍵、也最和其他石頭火鍋拉開差距的，是最後倒入的高湯，小洞天不是用一般清湯，而是干貝高湯，一倒下去，整鍋的味道會突然變得圓潤起來，不是靠調味粉撐場，而是那種自然的鮮甜，喝起來順、不膩，越煮反而越好喝，也難怪熊熊從第一口湯喝完，會默默再舀一碗，喝過就懂得，那個「鮮」不是裝出來的。

小洞天經典石頭火鍋菜單

消費須知

點餐方式： ①湯底 + ②主食，為一份套餐。

共鍋者需滿低消，限點選特色加點：

140cm以上／288元

120~140cm／168元

100~120cm／98元

100cm 以下免費。

用餐時間為 80分鐘，點餐後開始計算。

需酌收 10% 清潔費，不抵扣低消。

食材視季節及供貨因素，不定期調整，恕不再另行公告。

部份肉品以冷凍壓膜重組技術製成，切成薄片後供餐，需熟食。

不提供打包服務。

食記

全酒白蝦鍋（168元） ｜整瓶米酒點火那一刻，全桌都醒了

這鍋一上桌，還沒吃，其實就已經贏一半，因為全酒白蝦鍋是真的「全酒」，不是意思意思加個兩匙，麻油先下鍋，薑片爆香，接著中藥材與白蝦排好排滿，服務人員會直接把一整瓶米酒倒下去，然後點火。那個火一竄起來，酒精燃燒的瞬間，空氣裡只留下酒香，刺激但不嗆，反而有一種很乾淨的甜味。

好喝的關鍵當然還有干貝高湯，它讓原本奔放的酒香變得溫柔，白蝦的甜被完整帶出來，而且呀～白蝦新鮮度不用多說，殼好剝、肉紮實，吸了湯之後，吃起來不會有酒味殘留，只剩下蝦本身的鮮甜。

這鍋我會很老實說，不是走重口味爽感型，而是那種「你會一直喝湯」的鍋，如果你喜歡酒香、又怕煮完一鍋滿身酒氣，那這鍋真的可以放心點。

塔香三鮮鍋（128元） ｜九層塔一下去，台味直接拉滿

塔香三鮮一開炒，現場氣氛立刻變得很台，麻油起鍋，青蔥、蒜頭、洋蔥輪流下去爆，等香氣出來後，九層塔才是主角登場，那個味道一衝上來，你會有一秒鐘覺得自己是不是走進熱炒店，但下一秒干貝高湯倒下去，整個畫風又被拉回石頭火鍋的節奏。

三鮮配置是蝦、蛤蜊、花枝，蛤蜊在湯裡慢慢打開，鹹鮮自然融進湯頭；花枝口感彈，不會煮到縮成一小圈；蝦子負責撐住整鍋的甜度。這鍋的特色不是誰特別搶戲，而是所有海味被九層塔串在一起，喝起來有層次，但不複雜。

而且這鍋煮到後面，拿來涮蔬菜特別對味，九層塔的香氣會慢慢附著在菜葉上，很容易一不小心就多夾幾次。

沙茶牛肉鍋（98元） ｜老派沙茶，但不油、不死鹹

小洞天的沙茶牛肉鍋，走的不是那種「一吃就想狂灌飲料」的路線。一樣是青蔥、洋蔥、蒜頭先爆香，沙茶牛肉是剛剛好的比例，讓香氣出來但不壓過食材，接著干貝高湯倒下去，沙茶的油感被沖淡，留下的是溫潤的花生香。

喝上一口就能感覺到這鍋的優點，湯不會厚重，反而很順口，拿來涮牛肉、涮青菜都合，煮到後段也不會越煮越死鹹，這鍋我會形容成「長輩會喜歡，但年輕人也不會排斥。」，是那種看起來保守，但實際喝過會默默加分的安全牌。

霜降松阪豬（4盎司／438元）｜油花乾淨，口感俐落

松阪豬油花分布細緻，不是那種一看就知道很油的款式，下鍋後建議不要煮太久，涮到剛轉白就好，口感會最漂亮。

入口第一個感覺是，油花香氣乾淨、肉甜純粹。你會感受到那是被溫柔和善待的味道，口感帶一點彈性，咀嚼時會慢慢回甜。搭配小洞天厲害的沙茶醬後，肉的甜度會被拉得更明顯，是那種吃完一片會自然伸筷子夾第二片的節奏。

熟成板腱牛（8盎司／568元）｜肉味紮實，越嚼越有存在感

板腱牛本身就是偏重肉味的部位，小洞天這份熟成板腱，切得厚度剛好，不會薄到沒口感，也不會厚到難掌控熟度，下鍋建議七秒就起來，保留中間一點粉色最好吃。

入口時肉汁不會爆，但肉香很穩，咀嚼時能感覺到纖維與油脂交織在一起，是那種會讓人專心吃肉、不太想講話的類型。

搭配沙茶牛肉鍋 ，不會被搶味，反而讓牛肉本身的甜更明顯，吃到後面，如果湯裡有吸滿肉香的蔬菜，再一起入口，層次會更完整，這份板腱牛不走浮誇，但很耐吃。

綜合海鮮套餐（498元）｜六選三，但每一樣都不是陪襯

可選：軟嫩巴沙魚、彈牙花枝片、鮮味潮鯛片、無毒大白蝦、鮮甜大蛤蜊、阿根廷魷魚，以上六種選三種不可複選。

當天熊選的是：無毒大白蝦、軟嫩巴沙魚、阿根廷魷魚，算是口感差異最大的一組。

無毒大白蝦份量感十足，肉厚、甜度高；

巴沙魚煮完後依然保持滑嫩，不會碎；

阿根廷魷魚下鍋後捲起來，口感Q彈，咬起來很有爽度。

這套的好處是，每一種海鮮都能吃到本身的特色，搭配全酒白蝦鍋 ，鮮味會一層一層疊上來，湯喝到後面反而更有深度，如果你是那種「不想只吃肉、又想吃得豐富」的人，這套很適合。

自助吧全開放｜鍋料、蔬菜、飲料到霜淇淋，一站式補好補滿

小洞天經典石頭火鍋的自助吧，不是那種「有就好」的存在，而是真的會讓人站在前面思考一下動線。

蔬菜區選項不少，常見的高麗菜、青江菜、金針菇、玉米、南瓜都有，補得也算勤，整體看起來乾淨、不凌亂，拿起來會有安心感。

鍋料區走的是實用路線，火鍋料、丸類該有的都有，適合想把湯煮得更有份量的人。

旁邊還有肉燥飯，滷汁不會太死鹹，白飯熱熱的，很多人第一碗只是墊胃，第二碗才是認真吃。

飲料選擇也不馬虎，汽水、茶飲、冰飲都有，吃到一半想換口味很方便。

身為麵食控，當然也要大推一下，它的麵麵選擇也不少喔。

最後當然不能少了甜點收尾，霜淇淋加上多款冰品，口味不求浮誇，但在熱騰騰的石頭火鍋後來一支，剛剛好。

整體來說，這個自助吧不靠噱頭取勝，而是讓你從開鍋到結尾，都不用擔心「還缺什麼」。

電話：07 383 2828

住址：高雄市三民區鐵道街298號

營業時間：11:30-15:00、17:00-22:30(週一~週五)、11:30–22:30(週六日)

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」