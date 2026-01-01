高顏值甜點銅板價！藏身高雄夜市「現做舒芙蕾」免百元 還有爆夯「荷蘭小鬆餅」40元就開吃

高貴不貴！在夜市裡也能吃到高顏值「現做舒芙蕾」，經典口味令人垂涎，還有荷蘭小鬆餅統統百元內，開吃熱門甜點不傷荷包。

高雄青年夜市必吃甜點「蕾隊友舒芙蕾」深受在地人推薦，熱騰騰的現做舒芙蕾飄香，不像咖啡廳動輒兩三百，只要80元起即可享用，有鮮奶油、珍奶、靜岡抹茶、炙燒焦糖卡士達等多款口味，不光價格親民，滋味也很讚。

除了超厚舒芙蕾外，店家也有販售能一口吃一個的荷蘭小鬆餅，不僅有甜口味，就連起司、肉鬆、鮪魚玉米等鹹口味都吃得到，價格落在40-70元，同樣是值得品嘗的平價甜點。

蕾隊友舒芙蕾

地址：高雄市鳳山區中崙一路77號

營業時間：18:00-23:00（週二、三公休）

電話：0976 919 708

