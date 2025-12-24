金門旅遊熱搜榜出爐！大膽島奪冠10大景點一次搶先看

金門哪裡最好玩？從網友搜尋數據就能看出端倪。金門縣政府依據「金門觀光旅遊網」統計今年1至12月網站搜尋資料，公布年度十大熱搜景點，其中「大膽島」一舉奪冠，成為今年最受關注的熱門景點，不少遊客直言，開放後的大膽島玩法更多、行程更彈性，「真的值得一去」。

縣府觀光處今天公布Top 10熱搜景點依序為：「大膽島」、「翟山坑道」、「獅山砲陣地」、「山后民俗文化村」、「莒光樓」、「太武山風景區」、「建功嶼」、「后麟步槍模擬射擊館」、「金門酒廠」及「清金門鎮總兵署」。這10處景點涵蓋金門的歷史建築、自然景觀、戰地回憶與酒鄉文化，也是不少旅人「第一次來金門必排」的口袋名單。

金門縣政府觀光處長許績鑫表示，縣長陳福海推動「友善金門、多元旅遊」，觀光處持續優化官方平台服務，「金門觀光旅遊網」已成為遊客規劃行程的首選入口，統計顯示，2025年網站全年瀏覽量突破400萬次，顯示民眾對金門旅遊的高度關注與需求。

觀光處也加碼推薦明年多處獲獎必遊景點，包括榮獲交通部觀光署「第2屆觀光亮點獎—十大觀光亮點獎」的經武酒窖，以及獲得「最佳人氣獎」的習山湖公園、後浦十六藝文特區與陳景蘭洋樓；加上首屆亮點獎入選的莒光樓、建功嶼與山后民俗文化村，合計7處景點，展現金門兼具歷史、人文、親子休憩與建築美學的魅力，目前相關形象廣告也已在松山機場曝光，吸引更多旅客目光。

活動方面，交通部觀光署日前公布2026至2027年「台灣觀光雙年曆」全國級活動，金門「馬拉松」（115年1月24、25日）與「金門中秋博狀元餅」（115年9月1日至25日）雙雙入選，縣府也呼籲旅客提早規劃行程，體驗金門最具特色的年度盛事。