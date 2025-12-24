快訊

最大震度5弱！台東發生規模6.1地震 氣象署18:30記者會說明

國家級警報響！17:47台東地區發生規模6.1有感地震 最大震度5弱

聽新聞
0:00 / 0:00

金門旅遊熱搜榜出爐！大膽島奪冠10大景點一次搶先看

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府依據「金門觀光旅遊網」統計今年1至12月網站搜尋資料，公布年度十大熱搜景點，其中「大膽島」一舉奪冠，成為今年最受關注的熱門景點。圖／縣府提供
金門縣政府依據「金門觀光旅遊網」統計今年1至12月網站搜尋資料，公布年度十大熱搜景點，其中「大膽島」一舉奪冠，成為今年最受關注的熱門景點。圖／縣府提供

金門哪裡最好玩？從網友搜尋數據就能看出端倪。金門縣政府依據「金門觀光旅遊網」統計今年1至12月網站搜尋資料，公布年度十大熱搜景點，其中「大膽島」一舉奪冠，成為今年最受關注的熱門景點，不少遊客直言，開放後的大膽島玩法更多、行程更彈性，「真的值得一去」。

縣府觀光處今天公布Top 10熱搜景點依序為：「大膽島」、「翟山坑道」、「獅山砲陣地」、「山后民俗文化村」、「莒光樓」、「太武山風景區」、「建功嶼」、「后麟步槍模擬射擊館」、「金門酒廠」及「清金門鎮總兵署」。這10處景點涵蓋金門的歷史建築、自然景觀、戰地回憶與酒鄉文化，也是不少旅人「第一次來金門必排」的口袋名單。

金門縣政府觀光處長許績鑫表示，縣長陳福海推動「友善金門、多元旅遊」，觀光處持續優化官方平台服務，「金門觀光旅遊網」已成為遊客規劃行程的首選入口，統計顯示，2025年網站全年瀏覽量突破400萬次，顯示民眾對金門旅遊的高度關注與需求。

觀光處也加碼推薦明年多處獲獎必遊景點，包括榮獲交通部觀光署「第2屆觀光亮點獎—十大觀光亮點獎」的經武酒窖，以及獲得「最佳人氣獎」的習山湖公園、後浦十六藝文特區與陳景蘭洋樓；加上首屆亮點獎入選的莒光樓、建功嶼與山后民俗文化村，合計7處景點，展現金門兼具歷史、人文、親子休憩與建築美學的魅力，目前相關形象廣告也已在松山機場曝光，吸引更多旅客目光。

活動方面，交通部觀光署日前公布2026至2027年「台灣觀光雙年曆」全國級活動，金門「馬拉松」（115年1月24、25日）與「金門中秋博狀元餅」（115年9月1日至25日）雙雙入選，縣府也呼籲旅客提早規劃行程，體驗金門最具特色的年度盛事。

觀光處補充，大膽島自113年7月27日開放民間營運遊程後，玩法更彈性、選擇更多，深受遊客好評，截至今年12月15日，登島人次已達3萬1843人。明年度開放登島時間為2月1日至12月25日，歡迎民眾把握機會。縣府表示，金門旅遊主題豐富、四季皆宜，值得一來再來，邀請全國民眾跟著熱搜榜單走訪必遊景點、參與精彩活動，更多旅遊資訊可至「金門觀光旅遊網」查詢。

金門縣觀光處今天公布Top 10熱搜景點依序為：「大膽島」、「翟山坑道」、「獅山砲陣地」、「山后民俗文化村」、「莒光樓」、「太武山風景區」、「建功嶼」、「后麟步槍模擬射擊館」、「金門酒廠」及「清金門鎮總兵署」。圖／縣府提供
金門縣觀光處今天公布Top 10熱搜景點依序為：「大膽島」、「翟山坑道」、「獅山砲陣地」、「山后民俗文化村」、「莒光樓」、「太武山風景區」、「建功嶼」、「后麟步槍模擬射擊館」、「金門酒廠」及「清金門鎮總兵署」。圖／縣府提供
知名景點「獅山砲陣地」，因為有精彩的砲操等表演，獲得十大熱搜景點中的第三名。圖／縣府提供
知名景點「獅山砲陣地」，因為有精彩的砲操等表演，獲得十大熱搜景點中的第三名。圖／縣府提供
經典景點「翟山坑道」，成為「金門觀光旅遊網」十大熱搜景點中的第二名。圖／縣府提供
經典景點「翟山坑道」，成為「金門觀光旅遊網」十大熱搜景點中的第二名。圖／縣府提供

延伸閱讀

貴族世家MINI插旗金門 有人提早1小時排隊、民眾直呼超值

金檢成立防恐應變小組 要求航港警、海岸巡加強警戒

明年228連假離島航線提供逾8萬座位 下周一9時開放訂票

228連假離島航線 12月29日上午9時開放訂位

相關新聞

高CP值推薦！高雄捷運周邊的「平價青年旅館」

【FunTime小編群】被全球旅人視為「旅遊聖經」的《孤獨星球》公布年度全球最值得旅遊的10大城市，我們的高雄排在世界第5！這個位在台灣南邊的港都──高雄，整個城市充滿了各種特色的藝術建築和文化中心，更是充滿了美味的當地美食，不只外國人，其實台灣人自己也很愛去！想找高雄青年旅館、高雄背包客棧或是高雄便宜住宿，首要條件絕對是要靠近捷運站，才能玩得盡興！

屏東「2025落山風藝術季」亮點開箱！ 超萌職人貓咪、巨型大海之眼 認準「這三大展區」3月前免費爽玩

屏東「2025落山風藝術季」亮點開箱！ 超萌職人貓咪、巨型大海之眼 認準「這三大展區」3月前免費爽玩

高雄異國料理新發現！藏身巷弄內 「黑豬肉×歐洲香料手工香腸」吃貨必點

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 天呀～貪吃鬼熊熊真的要跪著打這篇高雄美食地圖分享文，因為高雄漢神附近巷弄內，苓雅區光明街83號上這家「莎曉克羅埃西亞廚房」根本是我這輩子吃過最厲害的手工香腸！原本熊一

高雄左營「老宅咖啡聽」巡禮～三間最有溫度的咖啡店，老宅、甜點、懷舊氛圍一次收藏！

走進老宅改建的咖啡店，就像踏進一段被時間溫柔保存的午後，木門輕響、陽光灑在老傢俱上，空氣裡飄著咖啡香與懷舊氣息，讓人忍不住想多停留一會。這樣的日系老宅風，不只是拍照好看，更有一種讓人放鬆的熟悉感，這次就帶你走進左營三間「像回家一樣舒服」的咖啡店，看看每一間老屋裡，藏著怎樣的故事與香氣。

南國冬夜浪漫綻放！2025「屏東聖誕村」正式點燈 夢幻實景曝光

夜色閃耀，屏東變成一座會發光的聖誕村。從11月底開始，屏東公園與火車站前化身夢幻光海，2025屏東聖誕節點亮南台灣的冬天，邀你一同迎接最幸福的節慶時刻。

每週只營業三天！ 金門隱藏版古厝咖啡館「隱室．微光」夜間限定　微醺調酒茶香巧搭大人味甜點

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 金門好多厲害的店都隱藏在巷弄間，低調到根本姜太公，願者才會上門，因為遊客根本不會路過這樣，超佛系！而且很多都是古董商開的店，感覺就是租或買一間古厝，裝潢美美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。