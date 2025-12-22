高CP值推薦！高雄捷運周邊的「平價青年旅館」

【FunTime小編群】被全球旅人視為「旅遊聖經」的《孤獨星球》公布年度全球最值得旅遊的10大城市，我們的高雄排在世界第5！這個位在台灣南邊的港都──高雄，整個城市充滿了各種特色的藝術建築和文化中心，更是充滿了美味的當地美食，不只外國人，其實台灣人自己也很愛去！想找高雄青年旅館、高雄背包客棧或是高雄便宜住宿，首要條件絕對是要靠近捷運站，才能玩得盡興！

高雄青年旅館｜快速導覽＋分類

一個人獨旅或是小資族在找高雄青旅或是單人間住宿嗎？這篇文章直接幫各位介紹10間高雄評價很高的青年旅館，以下先幫大家分好地理位置，快來看看你的行程，適合把住宿安排在哪吧～

➢ 高雄火車站附近：交通便利，是火車和捷運的交會點，附近也有多間租車行

➢ 高雄巨蛋附近：追星族必看！近高雄巨蛋，前往高雄世運也很方便

➢ 美麗島站附近：高雄必訪景點「光之穹頂」，周邊也有六合夜市、中央公園

➢ 駁二附近：鄰近港口和高雄流行音樂中，園區內聚集許多文創小店與假日市集

高雄青年旅館｜高雄火車站附近

搭乘火車前往高雄的旅客，非常推薦入住高雄火車站附近。這裡不僅是火車與捷運的交會點，周邊還有多間租車行，無論是要探索市區，還是走訪各大景點，都能輕鬆出發，非常方便！

SINGLE INN單人房-站前館

SINGLE INN單人房-站前館 。圖／agoda

SINGLE INN單人房-站前館是個離高雄火車站及捷運高雄車站不遠的高雄背包客棧，步行只需3～5分鐘。它是青旅也是旅館，房型都是獨立的單人房，不過衛浴是共用的。整體設計非常活潑、採光佳，是很合年輕人或背包客口味的高雄青年旅館。

SINGLE INN單人房-站前館 。圖／agoda

SINGLE INN單人房-站前館還提供大眾澡堂，有分男女，且是24小時開放，有點類似韓國汗蒸幕或是日本的澡堂，這在一般的高雄青年旅館實屬難得呀！旅館內有平價簡餐、酒吧，還有自動販賣機，就算一整天待在旅館也不怕餓肚子！是個非常適合一個人住的高雄便宜住宿。

小編偷偷說：入住在這間高雄背包客棧，有早餐以外還有宵夜！甚至還有啤酒可以喝！

地址：高雄市新興區八德一路392號

附近景點：中央公園、愛河、捷運美麗島站、後驛商圈

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

住一晚只要：$676起/人

河堤漫旅-站前館

河堤漫旅-站前館 。圖／agoda

河堤漫旅-站前館介於高雄車站與美麗島站之間，交通極為便利。這裡也鄰近六合夜市，晚上如果想找美食也能輕鬆抵達。除此之外，河堤漫旅-站前館還有提供免費的下午茶，有古早味餅乾、零食、糕點與茶包都能自由取用。

河堤漫旅-站前館 。圖／agoda

館內提供兩種單人房型，皆擁有獨立的私人空間與淋浴間，讓旅人在熱鬧的市中心也能享受安靜且舒適的休息時光。

地址：高雄市新興區中山一路257號

附近景點：高雄車站、捷運美麗島站、六合夜市

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

住一晚只要：$1,190起／人

高雄青年旅館｜高雄巨蛋附近

高雄巨蛋附近是追星族的最佳住宿選擇，無論要在高雄巨蛋還是高雄世運參加演唱會，都能輕鬆抵達。這裡周邊還有瑞豐夜市與漢神巨蛋購物中心，逛街、品嚐美食也都很方便，讓旅人在追星之餘，也能享受高雄的熱鬧生活。

世奇商旅

世奇商旅 。圖／agoda

世奇商旅位於巨蛋站走約3分鐘的地方，交通可說是非常方便，無論是參加演唱會或是想逛瑞豐夜市的旅客可以參考看看這間～世奇商旅的單人房型，雖然僅供一人入住，但房內貼心提供舒適雙人床，並以3D彩繪設計裝潢牆面，讓空間充滿趣味與特色。

世奇商旅 。圖／agoda

這裡的早餐也絕對不能錯過，他們提供豐盛的套餐式餐盤，有各式漢堡、清粥小菜等選項，如果懶得出門找早餐店的話，推薦來品嚐看看喔！

地址：高雄市左營區裕誠路450號

附近景點：高雄巨蛋、瑞豐夜市、漢神巨蛋購物廣場

訂房網評價：8.4/10(Agoda)

住一晚只要：$1,651起／人

高雄青年旅館｜美麗島站附近

美麗島站以光之穹頂聞名，是旅客到高雄必訪的知名觀光景點。住在這一帶，不僅能近距離感受城市地標的魅力，還能輕鬆抵達六合夜市與中央公園，不論是吃美食、散步，還是逛景點都超便利。

承億文旅-小承輕旅

承億文旅-小承輕旅 。圖／agoda

承億文旅-小承輕旅地點極佳，一出美麗島站就能抵達，可以省去很多拖著行李走來走去的時間！承億文旅-小承輕旅還有提供免費行李寄存服務，讓旅客可以輕鬆開始或結束一天的行程。

承億文旅-小承輕旅 。圖／agoda

館內房型多元，包括混合背包客房、男女分開專屬房型以及單人雅房，無論是一人旅行或和朋友同遊都能找到合適選擇。若半夜肚子餓，也可以直接到旅館一樓的自動販賣機補充小點心，十分便利。

地址：高雄市新興區中山一路145號

附近景點：美麗島站、六合夜市、南華觀光商圈

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

住一晚只要：$478起／人

癮室Inns Hotel

癮室Inns Hotel 。圖／agoda

癮室Inns Hotel佇立在高雄人來人往的前金區，從捷運市議會站4號出口步行到飯店只要5分鐘，於今年3月底才剛整修完，米白色的外觀建築非常柔和低調。房型除了有單人間外，還有雙人、三人及四人房，房內的電視還有支援Disney+和Netflix，晚上從夜市買宵夜回來一點也不無聊～

癮室Inns Hotel 。圖／agoda

癮室Inns Hotel這間高雄便宜住宿，雖提供給單人住宿的房型不多，但標準單人房已足夠旅人使用了，飯店全館禁菸，對於味道比較敏感的人可以完全安心～比較要注意的是飯店無提供早餐，如果是喜歡睡飽飽再出門覓食的朋友，選這間就沒錯了！

小編偷偷說：旅店一樓有供應免費咖啡機呦！

地址：高雄市前金區六合二路128號

附近景點：六合夜市、捷運美麗島站、愛河

訂房網評價：8.9/10(Agoda)

住一晚只要：$720起/人

高雄青年旅館｜駁二附近

駁二特區靠近港口，有著輕鬆散步就能看到海景的自在氛圍。周邊聚集許多文創小店與假日市集，處處都充滿藝術感。此外，這附近距離高雄流行音樂中心也很近，無論是看展、逛市集或聽演唱會，都十分方便。

秝芯旅店-駁二館

秝芯旅店-駁二館 。圖／agoda

秝芯旅店-駁二館是位在鹽埕的高雄背包客棧，從遠處就可以看到秝芯旅店-駁二館非常搶眼的外觀，一進到旅館內，映入眼簾的是充滿童趣的插畫。旅店每一層樓都是由不同的創作者所彩繪，也有現今最流行貨櫃屋概念。而周邊像是駁二藝術特區、愛河或是其它知名景點，幾乎走路就可以到！是初訪高雄最佳的高雄青年旅館。

秝芯旅店-駁二館 。圖／agoda

秝芯旅店-駁二館提供單人住宿的混和房，男女分開，或是也可以選擇自己獨享的經濟單人房。這間高雄便宜住宿的地下室有空間很大的交誼廳，提供給旅人互相交流的空間，另外也有桌上型電腦可以使用，口渴了也可以飲用旅館提供的茶包和咖啡。

小編偷偷說：地下室竟然還有X-BOX的遊戲間，太棒了吧！

地址：高雄市鹽埕區五福四路67號

附近景點：駁二藝術特區、愛河、高雄市壽山動物園

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

住一晚只要：$1,048起/人

