朴寶劍、惠利高雄合體 騎Ubike朝聖「寶劍樹」 ！「朴寶劍樹」交通方式曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
朴寶劍出席2025 AAA後在高雄展開小旅行，不僅完成想騎Ubike的願望，還與《請回答1988》女主角惠利一同走訪粉絲熱議的「寶劍樹」。 圖/翻攝自IG@bogummy
朴寶劍出席2025 AAA後在高雄展開小旅行，不僅完成想騎Ubike的願望，還與《請回答1988》女主角惠利一同走訪粉絲熱議的「寶劍樹」。 圖/翻攝自IG@bogummy

南韓男神朴寶劍日前現身高雄，參加2025 Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典），不僅在典禮上與多位前合作女星同台引發話題，他在8日更於社群公開與惠利的高雄合照，再度掀起網路討論度。

朴寶劍在貼文中分享多張於AAA會場拍攝的側拍照，並以溫暖文字寫下心情：「在月光灑落的高雄夜裡，能與大家一起歡笑、互相陪伴，是非常幸福的時刻。謝謝你們讓我留下這麼美好的回憶，今年也辛苦大家了。」

這次重返高雄，朴寶劍依舊把握空檔在市區漫步。他上回舉辦見面會時曾到中央公園散步，並替當地一棵大榕樹取名「寶劍樹」，意外吸引粉絲朝聖成為新地標。而他先前一直想挑戰的Ubike，這趟終於如願踩點，還特別邀上《請回答1988》搭檔惠利同行，一起到「寶劍樹」拍照。兩人的默契與深厚友情，也讓粉絲直呼：「1988夫婦真的太可愛！」

朴寶劍出席2025 AAA後在高雄展開小旅行。 圖/翻攝自IG@bogummy
朴寶劍出席2025 AAA後在高雄展開小旅行。 圖/翻攝自IG@bogummy
朴寶劍出席2025 AAA後在高雄展開小旅行，不僅完成想騎Ubike的願望，還與《請回答1988》女主角惠利一同走訪粉絲熱議的「寶劍樹」。 圖/翻攝自IG@bogummy
朴寶劍出席2025 AAA後在高雄展開小旅行，不僅完成想騎Ubike的願望，還與《請回答1988》女主角惠利一同走訪粉絲熱議的「寶劍樹」。 圖/翻攝自IG@bogummy
朴寶劍曾在8月份發文分享在高雄粉絲見面會的畫面，其中也一併曝光在高雄中央公園遇見的那棵樹。圖/翻攝自IG@bogummy
朴寶劍曾在8月份發文分享在高雄粉絲見面會的畫面，其中也一併曝光在高雄中央公園遇見的那棵樹。圖/翻攝自IG@bogummy

「朴寶劍樹」其實是高雄中央公園內的一棵老榕樹，位置大約在中山路與民生路交叉口的東北角。建議進入中央公園後，往中山路、民生路方向走，特別留意東北角一帶，就能找到這棵被粉絲暱稱為「寶劍樹」的榕樹。Google請搜尋「寶劍樹Bo Gum Tree」。

✅ 抵達方式
．搭乘 高雄捷運紅線 到 中央公園站（R9），從1號出口走出去就到公園。
．若搭公車，可以搭 205、33、50、76、100、224…等有到「中央公園」或「城市光廊（捷運中央公園）」站的路線。

