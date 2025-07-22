海生館25週年慶！達克比闖關、福爾摩鯊主題活動 再抽旅遊金

【旅奇傳媒/編輯部報導】這個暑假，就來屏東海生館展開一場知識與驚喜交織的「福爾摩鯊之旅」！國立海洋生物博物館自即日起至08/31推出暑期限定活動「夏日海洋季－福爾摩鯊之旅」，結合全台首度公開的珍貴鯊魚卵鞘展示、夜宿限時現省2,500元超值優惠、搭配館慶25週年系列活動，人氣 IP「達克比出航 海生館尋寶記」闖關活動，以及「觀光亮點獎」全民票選，打造全方位親子探索體驗，邀請您一起來場海生館回憶殺之旅！

今年適逢海生館創館25週年，海生館規劃一系列結合展覽、體驗、互動與線上參與的精彩活動。無論你是初次來訪的親子旅客，或是從小就對海生館充滿記憶的老朋友，今年夏天，五大重點活動將帶你從館內走向線上、從海底探索到回憶再現，邀您一同走進屬於全台灣的海洋記憶。

活動一｜線上心理測驗＋回憶殺任務：25週年限定線上互動熱情展開

「海洋探險家｜你是什麼鯊？」心理測驗結合 MBTI 與鯊魚特性，帶你輕鬆了解哪種鯊魚最像你。另有「福爾摩鯊出任務｜我們的海洋故事」線上回憶募集活動，邀請民眾上傳「過去 vs 現在」參訪海生館的對比照片，分享你與海生館的成長軌跡。完成指定任務還有機會抽中免費夜宿標準行程名額，重溫兒時回憶、再創親子回憶！

活動二｜達克比現身尋寶記！巨型扭蛋ｘ解謎關卡ｘOPEN 行動海洋圖書館限時登場

與《親子天下》合作最受親子歡迎的達克比科普 IP，這次首度進駐屏東海生館，推出限定活動「達克比出航 海生館尋寶記」。活動自即日起至07/27於大廳與展館設置六大知識關卡，挑戰者只要完成任務集章，即可參加現場扭蛋抽獎！邊玩邊學習海洋知識，不但富含教育意義，也讓孩子在遊戲中探索海洋奧秘。活動期間同步開放「OPEN 行動海洋圖書館」，打造露營風格閱讀角落，並精選多本海洋主題繪本與科普書籍，提供旅途中最舒心的靜態學習體驗。

▲條紋狗鯊卵鞘。 圖：國立海洋生物博物館／提供

活動三｜展示亮點升級：條紋狗鯊萌樣吸睛，宛如海底貓系生物

除了活動亮點，今年暑期主打展示之一條紋狗鯊，是擁有「貓咪性格」的鯊魚，堪稱「最不像鯊魚的鯊魚」，條紋狗鯊是底棲型小型鯊魚，喜歡安靜地趴在沙地或礁石上，不主動攻擊、個性溫馴、慢動作，是十足的「貓系鯊魚代表」，牠們體表佈滿深色條紋與斑點，本身不具攻擊性，搭配靜態伏地、略帶無辜感的雙眼，被稱為「鯊魚界的慵懶貓」，性格安靜、生活習性特殊，是海生館本季特別挑選的展示亮點，讓大小朋友重新認識鯊魚也有親民、可愛的一面。

活動四｜夜宿海生館限時優惠：最高折2,500元+重遊有禮

想在海生館留下最深刻的回憶？25週年特別推出限時兩大夜宿優惠活動－「同慶25優惠」與「重遊優惠」，不僅能深度體驗夜宿館內的感動，更享有最高折抵2500元的限量好康！

「同慶25夜宿優惠」：07/19-07/20兩天限時報名，4人同行報名夜宿（不限標準／套裝），身分證含「2」「5」並備註關鍵字者，享1人現折2500元！

「重遊夜宿優惠」：07/21-07/28限時報名，憑舊夜宿名牌並於備註欄填寫「重遊夜宿優惠」，本人折抵250元！ 報名期限內完成預約，適用至2025/12/31前所有夜宿行程，錯過可惜！

活動五｜25年感動回憶再延續！屏東海生館邀您投票挺觀光亮點 人氣亮點等你來選讚

為屏東海生館投下一票！一起挺進十大觀光亮點，屏東海生館今年也參與交通部觀光署第二屆「觀光亮點獎」，邀請每日上網投票支持，為台灣最具教育意義的海洋生物博物館讚出一票，投票期間還能參加抽獎，有機會獲得萬元旅遊金、住宿券等多項好禮！即日起至07/31天天投票支持！在館內出示投票畫面，還能至服務台獲得限量明信片小禮！投票網址：https://pse.is/7vm6h7。

票選期間還可參加抽獎，總價值超過30萬元，包含旅遊金、住宿券、超商禮券等驚喜好禮。每天最多可投8票（分區各投2處），投票越多中獎機會越高！

▲達克比出航 海生館尋寶記。 圖：國立海洋生物博物館／提供

今年夏天，讓屏東海生館不只是一個景點，而是在25年來串起親子記憶、成長軌跡與海洋知識的感動起點，從透明鯊魚卵鞘的生命奇觀、條紋狗鯊的溫柔印象和達克比帶領的知識闖關挑戰，每一個展區、每一項活動，都蘊藏著豐富的海洋教育與滿滿驚奇。而無論是拍照打卡、與魚共眠夜宿海生館、探索海洋生命，還是靜下心來在行動海洋圖書館閱讀，都能滿足大人與孩子的不同期待，打造充實又溫暖的暑期記憶。

同時也請支持角逐交通部觀光署「觀光亮點獎」！現在就上網為屏東海生館投下您的一票，不僅能為台灣最具教育意義的海洋場域發聲，還有機會抽中萬元旅遊金與超值好禮！今夏，來場與鯊魚、海洋、知識和家人共度的奇幻旅程－就在屏東海生館，一起解開海洋的神秘篇章！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野