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2025高雄啤酒音樂節下周登場 卡司攤位出爐吸人潮

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
2025啤酒節角頭見面會。圖／寬寬整合行銷提供
2025啤酒節角頭見面會。圖／寬寬整合行銷提供

「2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節」下周登場，名單除了TWICE娜璉NAYEON、SUPER JUNIOR-D&E東海與銀赫、MAMAMOO 的Solar（頌樂）及輝人Whee In之外，台灣歌手也輪番上陣，男團女團代表U:NUS、HUR+、高爾宣OSN、范逸臣、盧廣仲、告五人等人都將輪番上陣。

高雄啤酒音樂節除了現場最大的主舞台演唱會陣容之外，現場超過20家以上的品牌攤位；男團女團代表U:NUS、HUR更趕場雙舞台演出，實力派歌手陳忻玥、Sam Lin、HowZ、梁舒涵、卓文萱也站台。啤酒節主題曲演唱人梁舒涵，今日也收到捷報得知她主持的節目「食尚玩家」收視冠軍，贏得好頭彩的她除了立刻去買了17.5億的威力彩之外，也將這份好運帶到啤酒節現場讓活動順利圓滿。

2025 7-ELEVEN 高雄啤酒音樂節在7月4日（五）至7月6日（日），全台灣唯一所有啤酒品牌的大匯集，準備用最令你陶醉的音樂、啤酒及美食開啟屬於你的夏天。主辦單位呼籲所有民眾酒後不開車，未滿18歲者禁止飲酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

百威舞台全卡司。圖／寬寬整合行銷提供
百威舞台全卡司。圖／寬寬整合行銷提供

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